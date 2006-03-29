Захват приемной президента РФ национал-большевиками
Приговор 39 лимоновцам оставлен в силе
Сегодня, 29 марта, Московский городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции по приговору 39 лимоновцам, обвиненным в захвате приемной администрации президента РФ. Таким образом, передает корреспондент ИА REGNUM, суд оставил жалобу защиты без удовлетворения, а решение суда без...
29 марта 2006
Оренбургские нацболы провели пикет в честь Дня Конституции
В Оренбурге нацболы отметили 12 декабря пикетом, посвященным Дню Конституции. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM лидер оренбургского отделения НБП Родион Волоснев, пикет был санкционированный. В течение часа нацболы стояли у Дома Советов с растяжкой "Cвободу политзаключенным!" 15 человек...
13 декабря 2005
Нацболов, захвативших приемную президента, осудили на сроки от 1,5 до 3,5 лет
Только что Никулинский суд Москвы закончил чтение приговора по делу 39 членов Национал-большевистской партии, участвовавших в захвате приемной президента России в декабре 2004 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда, нацболы признаны виновными в участии в массовых беспорядках. 31...
8 декабря 2005
Суд отклонил ходатайства защиты нацболов-"декабристов"
Все ходатайства отклонены защиты активистов Национал-большевистской партии, захвативших 14 декабря 2004 года одно из помещений общественной приемной Администрации Президента РФ, отклонены судом. Напомним, что адвокаты лимоновцев ходатайствовали об изменении их подзащитных меры пресечения на...
30 июня 2005
Начались слушания по делу о захвате нацболами приемной Президента РФ
В помещении Никулинского суда Москвы, сегодня, 30 июня, началось выездное заседание Тверского суда по делу 39 лимоновцев, которые провели акцию протеста в общественной приемной Президента РФ. Адвокаты заявили ряд ходатайств: об изменении их подзащитным меры пресечения, а также о том, что оценка...
30 июня 2005
Обвиняемые по делу о захвате приемной президента подали жалобу в Европейский суд по правам человека
Лимоновцы, обвиняемые по делу о захвате приемной президента (так называемому "делу 39-ти") подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Они просят взыскать с Российской Федерации по 50 тысяч евро в качестве компенсации за нарушение прав каждого из обвиняемых. Как заявил корреспонденту ИА...
15 июня 2005
Дело лимоновцев, захвативших приемную президента, передано в суд
Дело 39 активистов Национал-большевистской партии (НБП), участников акции в приемной администрации президента РФ 14 декабря 2004 года, направлено в Тверской суд г. Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе НБП, обвиняемым по ст. 212 ч. 2 УК РФ "Массовые беспорядки", грозит от 3 до 8 лет лишения...
7 июня 2005
Лимоновцы заплатят по 500 руб. "за несанкционированный пикет вблизи резиденции президента"
Три активиста Национал-большевистской партии (НБП), забаррикадировавшие сегодня утром проход на Красную площадь в Москве приговорены к административному штрафу 500 рублей. Об этом заявили ИА REGNUM в пресс-службе НБП. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в 10:00 трое национал-большевиков, с 1 мая...
30 мая 2005
На Красной площади задержали трех нацболов и Норвежского Лесного (Москва)
Группу национал-большевиков задержали сегодня на Красной площади в Москве сотрудники ФСО. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Национал-большевистской партии (НБП), сегодня в 10:00 трое национал-большевиков (Анна и Артем Богунские - беженцы из Узбекистана и Владимир Зиньковский из Нижнего...
30 мая 2005
Лимоновцы пикетировали полпредство Президента РФ в Калининграде
Члены калининградского отделения Национал-большевистской партии и Демократической партии России сегодня, 14 апреля, провели пикет у стен администрации Калининградской области, причем, лимоновцы акцентировали внимание журналистов, что пришли выразить протест сотрудникам полпредства Президента РФ...
14 апреля 2005
Продлен срок содержания под стражей участникам захвата приемной президента РФ
Сегодня, 7 апреля, Московский городской суд продлил срок содержания под стражей активистам Национал-большевистской партии Алексею Земцову, Ивану Дроздову, Вере Гуськовой, Владимиру Линду, участвовавшим в акции протеста в приемной президента РФ 14 декабря 2004 года до 14 июля. Таким образом...
7 апреля 2005
Следствие по делу о захвате лимоновцами приемной Администрации Президента завершено
Московская городская прокуратура завершила предварительное следствие по делу 40 активистов Национал-большевистской партии, захвативших 14 декабря один из кабинетов приемной Администрации Президента РФ. Обвиняемые и защита начали знакомиться с материалами уголовного дела. Напомним, что нацболы...
11 марта 2005
Лимоновцев обвиняют в массовом беспорядке в одной комнате
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Дмитрий Аграновский сегодня, 10 марта, завершено предварительное расследование по делу "о захвате приемной президента". Теперь, обвиняемые в порядке ст. 217 УПК будут знакомиться с материалами дела. Как уточнил Д. Аграновский, "в настоящий момент...
10 марта 2005
"Декабристов"-лимоновцев оставили под стражей
Московский городской суд отказался изменить меру пресечения национал-большевикам, арестованным за захват помещения приемной Администрации Президента 14 декабря 2004 г. Как сообщил ИА REGNUM адвокат ряда обвиняемых Дмитрий Аграновский, жалоба защиты основывалась на том, что Московская городская...
9 марта 2005
"Наши дети не уголовники!" - родители арестованных нацболов обратились к Путину
Семьдесят родственников активистов национал-большевистской партии (НБП), участвовавших в акции по захвату приемной администрации Президента России 14 декабря 2004 г., направили Владимиру Путину открытое письмо, в котором заявляют, что считают обвинения, предъявленные их детям, неадекватными их...
25 февраля 2005
В Калининграде задержан отец лимоновца, арестованного за захват приемной Президента РФ
Сотрудники ОВД Ленинградского района Калининграда задержали Сергея Оснача, отца лидера калининградского отделения Национал-большевистской партии Дениса Оснача, арестованного за захват приемной Президента РФ в Москве, - сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах города...
22 февраля 2005
Калининградский депутат просит Путина заступиться за нацболов, захвативших его приемную
Депутат Калининградской областной Думы, председатель регионального отделения "Союза правых сил" Людмила Зелинская направила письмо Владимиру Путину в защиту нацболов, захвативших приемную Президенту РФ 14 декабря 2004 г. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, располагающий текстом письма, депутат Л...
18 февраля 2005
Мосгорпрокуратура предъявила лимоновцам новое обвинение
Сегодня, 16 февраля, московская городская прокуратура предъявила новое обвинение группе лимоновцев, захвативших приемную Президента 14 декабря 2004 года. Теперь, вместо 3-х статей - ст. ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 214 УК (вандализм) и ст. 278.УК РФ (насильственный...
16 февраля 2005
Родственники арестованных нацболов проведут недельный пикет у Генпрокуратуры
14, 16-18 февраля (по рабочим дням кроме вторника) у здания Генеральной прокуратуры в Москве будут проходить пикеты родственников и друзей 39 членов Национал-большевистской партии, арестованных за захват приемной Админстрации президента 14 декабря 2004 г. Пикеты, санционированные городскими...
11 февраля 2005
Демократы потребовали освободить нацболов (Новосибирск)
В центре Новосибирска на площади Ленина прошел первый из трех запланированных совместных пикетов демократов и нацболов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, объединенные силы, потребовавшие освобождения "политзаключенных нацболов", не превысили и десятка человек. Официально организатором значился...
10 февраля 2005