Землетрясение и цунами в Юго-Восточной Азии
В Юго-Восточной Азии вспоминают жертв цунами
26 декабря в Юго-Восточной Азии вспоминают жертв разрушительного цунами. В странах, пострадавших в результате удара стихии, проходят траурные мероприятия. В Шри-Ланке приспущены государственные флаги. В память о всех погибших звучит колокол, а на побережье установлен памятник, передает "РТР-Вести"...
26 декабря 2005
При участии петербургских спасателей оказана помощь 2700 пакистанцам
Около 2700 человек была оказана медпомощь в российском госпитале в пострадавшем от землетрясения Пакистане за время работы в нем спасателей Северо-Западного регионального поисково-спасательно отряда МЧС РФ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 31 октября, заявил журналистам в...
31 октября 2005
Киргизские медики окажут помощь пострадавшим в Пакистане
В министерстве здравоохранения Киргизии 28 октября 2005 года состоятся проводы пятнадцати добровольцев-медиков, изъявивших желание оказывать помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Пакистане. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель центра медицины катастроф...
27 октября 2005
Таджикские вертолеты помогают жертвам землетрясения в Пакистане
3 вертолёта Ми-8 из Таджикистана и Туркменистана, задействованные при поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК), помогают жертвам землетрясения в Пакистане справиться с последствиями стихийного бедствия, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщили 27 октября корреспонденту ИА...
27 октября 2005
Ситуация в Пакистане - критическая: не хватает лекарств, воды, продуктов
С аэродрома Раменское (Подмосковье) в Пакистан 17 октября вылетел самолет МЧС РФ. Ил-76 доставит в Пакистан 4 тыс. одеял, 4 т сахара, 4 т муки, 27 многоместных утепленных палаток, 2 передвижные электростанции, 200 раскладных кроватей. Общий вес этого гуманитарного груза - 28 т. Помощь в Пакистан...
17 октября 2005
В Пакистан вылетел самолет МЧС РФ с гуманитарным грузом
В Пакистан вылетел самолет МЧС РФ с грузом гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении. Как сообщили ИТАР-ТАСС в МЧС, Ил-76 доставит в Пакистан 4 тыс. одеял, 4 тонны сахара, 4 тонны муки, 27 многоместных утепленных палаток, 2 передвижные электростанции, а также 200 раскладных кроватей...
17 октября 2005
На востоке Японии произошло землетрясение
На японском острове Хонсю произошло землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера. По меньшей мере, 2 человека ранены. 16 октября в Токио и прилегающих районах ощущались сильные колебания почвы, которые длились около 15 секунд. На некоторое время был закрыт токийский аэропорт, приостановлено...
16 октября 2005
В Пакистане разбился вертолет Ми-17
Вечером 16 сентября в пакистанском городе Кашмир разбился транспортный вертолет Ми-17 ВВС. Никому из находившихся на борту шести человек пакистанской армии выжить не удалось. Вертолет возвращался в Исламабад из пострадавшего от землетрясения района, куда он доставил гуманитарную помощь, сообщает...
16 октября 2005
У берегов Тайваня произошло землетрясение силой 6,5 баллов
15 октября у восточных берегов Тайваня произошло землетрясение силой 7 баллов по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в Восточно-Китайском море в примерно 250 км к востоку от столицы Тайбэя. Как сообщил Тайваньский сейсмологический центр, подземные толчки были зарегистрированы в 23.51 по местному...
16 октября 2005
Спасатели, объявив о прекращении поиска людей, вытащили из-под завалов ребенка (Пакистан)
Спустя шесть дней после разрушительного землетрясения пакистанские спасатели вытащили из-под завалов полуторагодовалую девочку. Специалистам удалось спасти жизнь ребенка, находившегося без сознания. Рядом с девочкой были найдены тела ее матери и двух братьев. Новость об обнаружении живого ребенка...
15 октября 2005
Таджикистан доставит в Пакистан гуманитарную помощь
25 тонн гуманитарного груза в ближайшие дни будет доставлено в Пакистан из Таджикистана. Об этом 14 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе президента Таджикистана. По словам источника, глава государства Эмомали Рахмонов, руководствуясь гуманным соображениям, поручил оказать...
14 октября 2005
Правительство Эстонии выделило деньги для спасателей в Пакистане
Правительство Эстонии на очередном заседании, состоявшемся сегодня, 13 октября, распорядилось выделить из резервного фонда 1,54 млн крон на оплату расходов на отправку и исполнение миссии эстонских спасателей в Пакистане. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства. Напомним, эстонская...
13 октября 2005
Жители Кишмира отказываются возвращаться в свои дома после нового землетрясения
В ночь на 13 октября в Пакистане зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения - в 140 км к северо-востоку от Исламабада. Официальных данных о новых жертвах стихии и разрушениях пока нет. Часть жителей пакистанского Кашмира в панике покинула свои...
13 октября 2005
Новое землетрясение на границе Индии и Пакистана вызвало панику
Повторное землетрясение на севере Индии близ границы с Пакистаном силой 5,8 балла по шкале Рихтера утром 13 октября вызвало панику. Эпицентр землетрясения - в 125 км к северу от Исламабада, передает NEWSru.com. Напомним, что 8 октября этой район Азии подвергся разрушительному землетрясению силой 7...
13 октября 2005
Узбекистан направил гуманитарную помощь в Пакистан
Узбекистан направил гуманитарную помощь в пострадавший от землетрясения Пакистан. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 12 октября, в пресс-службе главы Узбекистана, Узбекистан направил более сорока тонн груза - палатки, продукты питания, теплую одежду, лекарства и другие материальные...
12 октября 2005
После землетрясения в Пакистане ждут эпидемий
Эксперты ООН предупреждают об опасности возникновения эпидемий в Пакистане после землетрясения. Десятки тысяч людей пятые сутки остаются под завалами. Сотни тысяч - живут под открытым небом, передает радио "Свобода". Точное число жертв землетрясения в Пакистане неизвестно. Называют цифры от 23 тыс...
12 октября 2005
Новое землетрясение в Пакистане вызвало панику
На юго-западе Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Люди в панике выбегали на улицы. Данных о пострадавших нет. Напомним, землетрясение силой 7,6 по шкале Рихтера, произошедшее 8 октября, унесло в Пакистане жизни более 40 тыс. человек. Между тем, Всемирный банк принял решение вдвое - до...
12 октября 2005
В Пакистане произошло еще одно землетрясение
Вечером 11 октября на юго-западе Пакистана произошло землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Эту информацию сообщает ресурс Lenta.ru Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Южной Азии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Оно унесло жизни от...
12 октября 2005
В Пакистане в руинах еще находят живых людей
Через 3 дня после мощного землетрясения в Пакистане в руинах еще находят живых людей. 10 октября из-под развалин обрушившегося здания в Исламабаде британские спасатели извлекли невредимыми мать и ее 2-летнего сына. Чаще же находят тела погибших. По официальным данным, число жертв землетрясения в...
11 октября 2005
Эстонский Красный Крест объявил сбор средств для пакистанцев
Эстонский Красный Крест (EPR) открыл банковский счет для сбора средств пострадавшим от землетрясения в Пакистане. Все желающие могут перечислить средства на счет банка Uhispank 10220039608010 и банка Hansapank 1180001436 с пометкой "Жертвам землетрясения в Пакистане". Об этом 11 октября ИА REGNUM...
11 октября 2005