Пожар на Вяртсильском металлургическом заводе
Власти Карелии помогут "Мечелу" восстановить сгоревший завод
Правительство Карелии окажет содействие компании "Мечел" в восстановлении Вяртсильского метизного завода, пострадавшего в результате сильного пожара в минувшую субботу. Об этом заявил премьер-министр республики Павел Чернов на встрече с вице-президентами компании Владимиром Тыцким и Владимиром...
21 декабря 2004
Ущерб от пожара на заводе в Карелии оценивается в 2 миллиона рублей
По предварительным данным, ущерб от пожара на метизном заводе в приграничном поселке Вяртсиля составил около 2 миллионов рублей. Такую цифру корреспонденту ИА REGNUM назвали 20 декабря в правительстве Карелии, где была создана специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайного...
20 декабря 2004
"Мечел" восстановит сгоревший метизный завод в Карелии
В ближайшее время Вяртсильский метизный завод возобновит производственную деятельность. Об этом заявил сегодня премьер-министр Карелии Павел Чернов, комментируя по просьбе журналистов ситуацию на предприятии после пожара, который произошел в минувшую субботу. По словам Чернова, завод в приграничном...
20 декабря 2004
Пожар на Вяртсильском метизном заводе в Карелии полностью ликвидирован
Только к 16 часам мск удалось потушить крупный пожар, который возник в ночь на субботу, 18 декабря, на метизном заводе в приграничном карельском поселке Вяртсиля. Как сообщили ИА REGNUM в Госкомитете Карелии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, общая площадь возгорания превысила...
18 декабря 2004
Пожар на металлургическом заводе в Карелии потушaт в течение двух часов
Пожар на Вяртсильском металлургическом заводе в Карелии локализован, в настоящее время российские и финские брандкоманды ликвидируют последней крупный очаг возгарания на площади около 100 кв. метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил первый заместитель председателя республиканского комитета...
18 декабря 2004
Пожар на металлургическом заводе в Карелии локализован
В Карелии локализован серьезный пожар на металлургическом заводе, жертв и пострадавших нет, сообщил Николай Федотов - начальник управления ГО и ЧС республики. По его словам, пожар в цехе проката произошел из-за взрыва трансформатора. Версию теракта Федотов полностью исключает, передает РСН. На...
18 декабря 2004
На Вяртсильском металлургическом заводе (Карелия) горят уже два цеха
К тушению пожара на Вяртсильском металлургическом заводе в Карелии привлечены практически все пожарные расчеты из приладожских городов Сортавала, Лахденпохья и Питкяранты, а также несколько подразделений пожарных из соседней коммуны Финляндии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в...
18 декабря 2004
Карелия: 143 человека эвакуированы из горящего цеха
17 декабря, на металлургическом комбинате в Карелии возник сильный пожар. Из горящего цеха эвакуированы 143 человека. Жертв и пострадавших нет. Как сообщалось ранее, причиной пожара стало возгорание трансформаторной станции. Пламя продолжает распространяться по территории предприятия, огнем...
18 декабря 2004
Крупный пожар в Карелии: версия теракта исключена
На металлургическом комбинате в Карелии на границе с Финляндией 17 декабря возник пожар. По данным РСН, пожар произошел из-за взрыва трансформатора, заявил Николай Федотов - начальник управления ГО и ЧС республики. Версию теракта он исключает полностью. На заводе в пос.Вярсиля в тот момент...
18 декабря 2004
В Карелии горит металлургический комбинат: площадь пожара увеличивается
В Карелии горит металлургический комбинат, увеличивается площадь пожара. По данным на 8.00 мск., огнем на предприятии в пос.Вярсиля было охвачено уже 700 кв. м прокатного цеха, там обрушилась кровля. Пожару присвоен высший уровень сложности. Все работники предприятия эвакуированы, данных о...
18 декабря 2004