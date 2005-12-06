Взрыв на лакокрасочном производстве в Йошкар-Оле
В Марий Эл к 6,5 годам лишения свободы приговорили директора лакокрасочного производства
К 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима приговорил сегодня Йошкар-олинский городской суд индивидуального предпринимателя Юсупа Солтанова - директор предприятия, на котором год назад в результате взрыва погибли 15 рабочих. Напомним, 9 декабря 2004...
6 декабря 2005
Родственники погибших на марийском предприятии получили страховку
Марийский филиал РЕСО-Гарантия выплатил страховое возмещение жертвам взрыва на деревообрабатывающем предприятии 9 декабря 2004 года. Как напоминает корреспондент ИА REGNUM, тогда 15 человек погибло, многие получили ранения, в том числе тяжелые ожоги. По сообщению Агентства финансовой информации "...
18 февраля 2005
В Марий Эл реализуется программа "Пожарная безопасность и социальная защита"
На прошедшем внеочередном заседании правительства республики Марий Эл под председательством президента Леонида Маркелова рассмотрен вопрос о чрезвычайном происшествии на предприятии частного предпринимателя Солтанова Ю.А. и мерах по усилению надзора за соблюдением правил промышленной и пожарной...
9 февраля 2005
Родственники погибших на марийском предприятии получат по 50 тысяч рублей
Принято решение о выделении денег родственникам погибших в результате взрыва на частном лакокрасочном предприятии в декабре 2004 года. Только после идентификации тел погибших на предприятии Ю.Солтанова республиканские власти получили право оказать материальную помощь их родственникам. Каждая семья...
4 февраля 2005
Тела 12 жертв взрыва на предприятии в Марий Эл прошли идентификационную экспертизу
Тела 12 человек, погибших в результате взрыва на предприятии ИП Ю.Солтанова в декабре 2004 ода, привезены в Марий Эл после проведения генотипоскопической экспертизы. В самое ближайшее время родственники смогут наконец предать их тела земле. Работа по идентификации погибших проводилась в Кирове в...
2 февраля 2005
Неопознанных жертв взрыва на предприятии в Марий Эл похоронят 30 января
Похороны 12 остающихся неопознанными жертв взрыва на лакокрасочном предприятии Юсупа Солтанова в Йошкар-Оле, как удалось выяснить " АиФ в Марий Эл ", могут состояться лишь после 30 января. По этой причине уже второй месяц со дня взрыва остается открытым вопрос о пособиях и социальных выплатах для...
27 января 2005
В Марий Эл завершилось расследование взрыва на лакокрасочном производстве
Причиной взрыва, унесшего жизни 15 человек на лакокрасочном производстве в Йошкар-Оле (Марий Эл) 9 декабря 2004 года, стал целый комплекс нарушений (в акте их 25): от "забивания гвоздей в помещении для покраски (повышенная опасность образования искр)" до "недостаточной вытяжной вентиляции в...
20 января 2005
В Марий Эл возбуждено 35 дел о нарушениях пожарной безопасности
35 дел запущенно в производство об административных правонарушениях в исполнении правил пожарной безопасности на лакокрасочных предприятиях Марий Эл. Проверки проводила республиканская прокуратура совместно со службой государственного пожарного надзора в связи со взрывом, происшедшим 9 декабря 2004...
14 января 2005
В Марий Эл выявлены многочисленные нарушения на лакокрасочных объектах
Недавняя трагедия, вызванная взрывом в сушильном цехе на территории хладокомбината, может повториться в любой момент. Такой вывод можно сделать, основываясь на результатах проверок почти 150 предприятий и индивидуальных предпринимателей Марий Эл, имеющих лакокрасочное, взрывоопасное производство...
23 декабря 2004
Пострадавшим от взрыва будет сложно получить компенсации (Марий Эл)
Многим сотрудникам частного предприятия, пострадавшим при взрыве на лакокрасочном производстве 9 декабря на территории Марийского хладокомбината будет сложно получить компенсации - многие из них не имели трудовых книжек, получая деньги "вчёрную", пишет еженедельник " Аргументы и Факты в Марий Эл "...
23 декабря 2004
В Йошкар-Оле предъявлено обвинение предпринимателю Солтанову по факту взрыва на хладокомбинате
Прокуратура Йошкар-Олы (республика Марий Эл) предъявила обвинение индивидуальному предпринимателю Ю. Солтанову по факту взрыва 9 декабря на городском хладокомбинате, в результате которого погибли 15 человек, сообщает в понедельник пресс-служба отдела Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском...
20 декабря 2004
Число жертв взрыва на хладокомбинате в Йошкаре-Оле увеличилось до 14 человек
В Йошкар-олинском ожоговом центре скончался еще один человек, пострадавший в результате взрыва в сушильном цехе на хладокомбинате, произошедшем 9 декабря. Таким образом, число жертв трагедии достигло 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Марий Эл. Расследованием взрывов...
16 декабря 2004
Число жертв взрыва на хладокомбинате в Йошкаре-Оле достигло 13 человек
В ожоговом центре Йошкар-Олинской горбольницы скончался рабочий, получивший сильные ожоги в результате взрыва на марийском хладокомбинате в Йошкар-Ол. Медики опасаются за жизни еще двоих пострадавших, которые находятся в тяжелейшем состоянии, сообщает newsinfo.ru. Таким образом, число жертв взрыва...
14 декабря 2004
На месте взрыва в Йошкар-Оле найдено 10 фрагментов тел погибших
Продолжает расти число жертв взрыва, прогремевшего 9 декабря в Йошкар-Оле. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС, на данный момент на месте взрыва - в лакокрасочном цеху на территории ОАО "Марийский хладокомбинат" - найдено 10 фрагментов тел погибших. Это с уверенностью позволяет...
10 декабря 2004
Перед взрывом в йошкар-олинском цехе работал сварочный аппарат
Причиной взрыва в сушильном цехе лакокрасочных изделий 9 декабря в Йошкар-Оле стало нарушение норм безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным МЧС Марий Эл, перед взрывом в цехе, арендуемом частным предпринимателем Султановым на территории ГУП "Марийский хладокомбинат", велась работа...
10 декабря 2004
Число жертв взрыва в Йошкар-Оле может вырасти
Число жертв взрыва, произошедшем днем 9 декабря в Йошкар-Оле в сушильном цехе лакокрасочных изделий, может увеличиться. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, не исключено, что под завалами могут находиться тела еще двух человек. Только что стало известно, сто в момент...
10 декабря 2004
Причиной взрыва в Йошкар-Оле стала неосторожность
6 погибших, 14 пострадавших, 900 квадратных метров пожарища и обрушенная стена здания - таковы последствия взрыва, произошедшего днем 9 декабря в Йошкар-Оле в сушильном цехе лакокрасочных изделий, арендуемом частным предпринимателем Султановым на территории ГУП "Марийский хладокомбинат", сообщает...
10 декабря 2004
Взрыв в Йошкар-Оле: обнаружены тела шестерых рабочих
Обнаружены тела шестерых рабочих, пропавших без вести в результате взрыва на хладокомбинате в Йошкар-Оле (Марий Эл). В результате взрыва и последовавшего пожара пострадали 27 человек, сообщает "Газета.ру". В настоящий момент пожар на хладокомбинате ликвидирован
9 декабря 2004
Крупный пожар в Йошкар-Оле ликвидирован
Крупный пожар на хладокомбинате в Йошкар-Оле ликвидирован, сообщили в МЧС Республики Марий-Эл, в больницы с ожогами отправлены 14 пострадавших. Четверо из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, передает РСН. По предварительным данным, там первоначально произошел взрыв, причина которого...
9 декабря 2004
Взрыв в Йошкар-Оле. Есть жертвы
В результате взрыва в Йошкар-Оле есть жертвы. Их число уточняется, но, скорее всего погибшие будут среди тех 7 человек, которые сейчас числятся пропавшими без вести, сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник. По данным МЧС, в момент взрыва в цехе было 35 человек. О причинах взрыва...
9 декабря 2004