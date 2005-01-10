Смерть Ясира Арафата
Палестинским лидером может стать Махмуд Аббас
Согласно опросам на выходе с избирательных участков, основной кандидат от движения ФАТХ Махмуд Аббас получил две трети голосов палестинских избирателей. Еще до объявления официальных результатов Махмуд Аббас заявил о своей победе и посвятил ее бывшему палестинскому лидеру Ясиру Арафату. Официальные...
10 января 2005
На Ближний Восток приедет посол по особым поручениям МИД России
16 декабря по указанию Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в регион Ближнего Востока направляется специальный представитель Министра по вопросам ближневосточного урегулирования, посол по особым поручениям МИД России Александр Калугин. Как сообщает Департамент информации и...
15 декабря 2004
Аль-Кидва: Дело о смерти Арафата остается открытым
Медицинское досье Ясира Арафата в течение месяца находилось в военном госпитале Перси во Франции, где скончался палестинский лидер. Теперь все документы в Палестине, - сообщил племянник Арафата Насер Аль-Кидва, который является постоянным представителем страны в ООН. По его словам, расследование...
12 декабря 2004
Племянник Арафата считает, что ответственность за смерть дяди несет Израиль
Медицинское заключение о смерти Ясира Арафата не содержит данных о его отравлении. Об этом заявил в Париже племянник палестинского лидера, ознакомившийся с историей болезни Арафата. По его словам в досье не содержится диагноза заболевания палестинского лидера. Он подчеркнул также, что эти сведения...
23 ноября 2004
Копия медицинского досье Арафата передана представителю Палестины в ООН
Копия медицинского досье Ясира Арафата передана 22 ноября представителями французского госпиталя "Перси" его племяннику - представителю Палестины в ООН Насеру аль-Кидве, передает издание "Корреспондент". Позже на пресс-конференции в Париже Насер аль-Кидва сообщил о том, что согласно данным...
22 ноября 2004
Племянник Арафата получит сегодня медицинское досье покойного лидера ПА
Племянник Ясира Арафата прибыл сегодня в столицу Франции. Там он должен получить медицинскую карту покойного палестинского лидера. В ближайшее время племянник Арафата прибудет в военный госпиталь Перси в пригороде Парижа, сообщает "Эхо Москвы". По французским законам власти не могут разглашать...
21 ноября 2004
"ОБСЕ стала побаиваться Москвы": Эстония за неделю
Политика. Общество. Экономика. Россия и Эстония. Русские в Эстонии. Политика. Общество Встреча прибалтийских президентов. Трехсторонняя встреча президентов Литвы, Латвии и Эстонии состоится на следующей неделе в Вильнюсе. Встреча президентов стран Прибалтики намечена на 26 ноября. Планируется, что...
20 ноября 2004
Вдова Ясира Арафата получила официальное заключение о причинах его смерти
Вдова Ясира Арафата - палестинского лидера получила от властей Франции официальное заключение о причинах его смерти, сообщили 19 ноября адвокаты Сухи Арафат. Пока неясно, будет ли полученная ею информация предана огласке. О точных причинах смерти 75-летнего Я.Арафата до сих пор не сообщалось...
20 ноября 2004
МИД Франции: Только наследники Арафата могут опубликовать его медицинское досье
Французские власти не скрывают информацию о смерти Арафата. Об этом заявил в среду вечером министр иностранных дел Франции Мишель Барнье, выступая в эфире одного из информационных кабельных телеканалов. Министр напомнил, что еще до смерти Арафата представители палестинского руководства приезжали в...
18 ноября 2004
Руководство ПА отправляется в Париж для выяснения причины смерти Арафата
Власти Палестинской автономии решили направить в Париж делегацию, чтобы попытаться выяснить причину смерти Арафата. Это решение было принято в связи с тем, что правительство Франции, где лечился Арафат, настаивает на том, что палестинский лидер "не был отравлен". Руководство Франции до сих пор...
18 ноября 2004
Франция передаст медицинское досье Арафата только его родственникам
Палестинское руководство направило официальный запрос в Париж с просьбой предоставить медицинское заключение о причинах смерти Арафата. Однако,в понедельник вечером представитель Минобороны Франции заявил, что медицинское досье Ясира Арафата, скончавшегося 11 ноября во французском военном госпитале...
15 ноября 2004
В Татарстане предлагают назвать именем Арафата улицы и школы
С призывом увековечить имя Ясира Арафата "как одного из крупнейших политических лидеров современности, внесшего огромный вклад в спасение своего народа" выступили Татарский общественный центр и ассоциация "Татарские учителя". Как говорится в заявлении ТОЦ, поступившем в редакцию ИА REGNUM, Арафат...
15 ноября 2004
Махмуд Аббас не считает беспорядочную стрельбу покушением на его жизнь
Глава Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас заявил, что инцидент в Газе, в результате которого погибли два его охранника и еще четыре человека получили ранения, не был попыткой покушения на него, предает агентство Reuters. По словам Аббаса, виной всему была излишняя эмоциональность...
14 ноября 2004
Суха Арафат заключила выгодную сделку с палестинским руководством
Палестинское правительство заплатит вдове Ясира Арафата как минимум 25 мил. долларов. Лондонскому изданию "Санди Таймс" стали известны подробности секретной сделки, которую Суха Арафат заключила в Париже с палестинским премьером Ахмедом Куреи. По сведениям газеты, сумма будет выплачена вдове в...
14 ноября 2004
Хаос в Палестине продолжается? Совершено покушение на М. Аббаса
Вдова Ясира Арафата попросила сегодня власти Египта поселить ее в надежном месте под охраной. По сведениям арабских газет, женщина боится соратников покойного мужа, которых она считает заговорщиками. Сегодня в Рамаллахе члены палестинского руководства собрались у могилы Ясира Арафата, чтобы...
14 ноября 2004
Доказательств отравления Арафата нет
Министр здравоохранения Франции заявил сегодня, что на данный момент нет оснований подозревать, что Ясира Арафата отравили. Министр отметил, при этом, что лишь семья умершего палестинского лидера имеет право доступа к медицинским документам, и сам он их не видел. Ранее постоянный представитель...
14 ноября 2004
Фатхи Арафат скончался, не узнав о смерти старшего брата
Младший брат Ясира Арафата, Фатхи, скончался в Каире, сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники в Египте. Доктор Фатхи Арафат создал и с 1968 года возглавлял Организацию Красного полумесяца в Палестине. В последние годы Фатхи был почетным председателем общины. Фатхи Арафат мало занимался...
14 ноября 2004
Младший брат Ясира Арафата умер от рака
Брат Ясира Арафата - Фатхи Арафат - умер от рака в Каире. Израильская пресса сообщает об этом со ссылкой на источники в Египте. Фатхи Арафат возглавлял организацию Красного Полумесяца в Палестине, мало занимался политикой и редко появлялся на публике. Врачи обнаружили у него рак кишечника три года...
14 ноября 2004
Израильские СМИ: вдова Арафата заключила финансовую сделку с палестинским руководством
Израильские газеты утверждают, что вдова Ясира Арафата Суха накануне его смерти заключила финансовую сделку с палестинским руководством. Газета "Маарив", в частности, приводит слова анонимного очевидца встречи, которая прошла в минувшую среду в Париже между Сухой Арафат и палестинскими...
13 ноября 2004
Бывший министр здравоохранения Иордании потребовал эксгумации тела Ясира Арафата
Бывший министр здравоохранения Иордании и лечащий врач Ясира Арафата Ашраф аль-Курди потребовал эксгумации тела покойного для установления причин смерти. Аль-Курди мотивировал свое предложение тем, что тело Арафата, скончавшегося в госпитале под Парижем, погребено в Рамалле и находится под...
13 ноября 2004