Чемпионат мира по футболу-2006
Экс-наставник сборной Германии по футболу Клинсманн трудоустроился
Бывший главный тренер сборной Германии по футболу Юрген Клинсманн обзавелся новой работой, которая не связана с тренерской деятельностью. Клинсманн будет работать, как комментатор на телеканале Arena, подписав с ним контракт на два года. Отметим, что именно этот телеканал владеет правами на показ...
27 апреля 2007
Майклу Оуэну не позволят выступать за сборную Англии по футболу
Форвард "Ньюкасла" Майкл Оуэн не сыграет за сборную Англии против Бразилии, если английская футбольная ассоциация не оплатит расходы на восстановление игрока, сообщает "Спорт-Экспресс". Оуэн получил тяжелую травму колена на чемпионате мира в Германии. "Мы хотим компенсации медицинских расходов, -...
16 апреля 2007
Российский футбольный союз начал проверять игроков на допинг
В четвертом туре российской футбольной премьер-лиги департамент по проведению соревнований совместно с медицинским комитетом РФС начал проверять футболистов различных клубов на допинг, передает официальный сайт РФС. Первая проверка была проведена после матча "Спартак" (Москва) - " Луч-Энергия "...
13 апреля 2007
В Москве поступила в продажу нашумевшая книга Марко Матерацци
В Москве появилась в продаже книга защитника итальянской сборной по футболу Марко Матерацци, известного тем, что в финале чемпионата мира-2006, его боднул головой в грудь капитан французской команды Зинедин Зидан, получивший за это удаление. Вся книга, собственно, и посвящена этому инциденту. Как...
12 апреля 2007
Ющенко вручил государственные награды футболистам и тренерам сборной Украины
Президент Украины Виктор Ющенко вручил государственные награды игрокам и тренерам национальной сборной по футболу. Как информирует официальный сайт "Динамо" (Киев), церемония вручения состоялась в столичном Доме футбола. "Футбол - это великая сила, объединяющая не только нации, но и целые народы и...
28 марта 2007
Ангела Меркель вручила Клинсманну крест "За заслуги"
Крест "За заслуги" бывший тренер сборной Германии по футболу Юрген Клинсманн должен был получить из рук президента Германии Хорста Келера еще 14 августа прошлого года. Однако он на церемонию тогда не прибыл - решил остаться в Калифорнии, где проживает с семьей. И вот на этой неделе после...
3 марта 2007
Полузащитник сборной Грузии по футболу переходит в подмосковный "Сатурн"
23-летний полузащитник сборной Грузии Гогита Гогуа, в прошлом сезоне выступавший за нальчикский "Спартак", достиг соглашения о переходе в "Сатурн" (Раменское). "У "Сатурна" большие амбиции, замечательный подбор игроков и отличные условия для работы. К тому же Владимир Вайсс делает ставку на...
1 марта 2007
Зинедин Зидан возвращается
Зинедин Зидан, завершивший карьеру футболиста после ЧМ-2006, выступит на турнире по футзалу. Участие бывшего капитана французской сборной должно повысить популярность этого вида спорта на его родине. 25 марта 34-летний полузащитник вместе с другими известными футболистами примет участие в...
9 февраля 2007
Сборная Бразилии останется без Роналдинью?
Национальная сборная Бразилии по футболу может лишиться своей главной звезды - Роналдинью. По сведениям лондонской газеты "Sunday Times", Роналдинью, который дважды признавался лучшим футболистом мира (ФИФА), желает серьезно поговорить с главным тренером сборной Бразилии Дунгой. Причина -...
5 февраля 2007
Преемник Зидана схлопотал трехматчевую дисквалификацию
Футболист "Сампдории" Дженнаро Дельвеккио дисквалифицирован на три матча за удар защитника "Интера" Марко Матерацци. Помимо того, руководство генуэзского клуба приняло решение оштрафовать Дельвеккио. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 7 минуте матча последнего тура чемпионата Италии между...
31 января 2007
Чемпиона мира по футболу в "Спартаке" не будет
Трансфер вратаря "Ливорно" и сборной Италии Марко Амелиа в московский "Спартак" не состоится. Об этом "Советскому спорту" сообщил агент голкипера Карло Паллавичино: "Марко не едет в "Спартак". Это позиция президента "Ливорно" Альдо Спинелли. Вопрос закрыт". Напомним, что Амелиа в составе...
31 января 2007
Матерацци вновь "боднули" головой
Защитник сборной Италии Марко Матерацци, который прославился на весь мир тем, что в финале чемпионата мира-2006 спровоцировав Зинедина Зидана, получил от последнего удар головой в грудь, вновь оказался в идентичной ситуации. На сей раз в роли Зидана выступил защитник "Сампдории" Дженнаро Дельвеккио...
29 января 2007
Президент Италии принял сборную страны - чемпиона мира по футболу
8 января в Риме президент Италии Джорджо Наполитано принял футбольную сборную страны, которая в июле прошлого года стала чемпионом мира в Германии. Из триумфаторов мирового первенства на встрече с Наполитано отсутствовал лишь защитник "Милана" Алессандро Неста, который восстанавливается после...
9 января 2007
Вратарь "Баварии" Оливер Кан намерен повесить бутсы на гвоздь
Вратарь мюнхенской "Баварии" Оливер Кан объявил о намерении завершить карьеру после того, как в июне 2008 года закончится срок действия его текущего контракта. Как известно, в июле минувшего года 37-летний голкипер ушел из сборной Германии, отыграв за национальную команду 86 матчей. "До 2008 года я...
8 января 2007
От газового конфликта до внутривластного раздрая: главные события Украины в 2006 году
1. Газовый вопрос В ночь с 3-го на 4-е января 2006 года, в 2-30 утра, переговоры между " Газпромом " и НАК " Нафтогаз Украины " о поставках газа на Украину завершились подписанием пятилетнего контракта. По его условиям, компания RosUkrEnergo поставляет для потребителей на Украине газ, который...
5 января 2007
Исинбаева и Федерер - лучшие в мире по версии спортивных журналистов
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) объявила итоги голосования своих членов - спортивных журналистов - на звание лучших по итогам 2006 года в четырех номинациях. Второй год подряд "Лучшим спортсменом" стал швейцарский теннисист Роджер Федерер, первенствовавший на трех из четырех...
30 декабря 2006
Фетисов: "Футбол деградирует - и не только у нас"
Руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, оценивая работу Российского футбольного союза (РФС) и его главы Виталия Мутко, в интервью "Советскому спорту" сказал: "Сложно оценивать работу сенатора, который, получается, имеет статус выше, чем у меня сегодня...
27 декабря 2006
Итальянский тренер Марчелло Липпи получил предложение из России
Итальянский тренер Марчелло Липпи, приведший сборную своей страны к титулу чемпиона мира в 2006-ом году, сказал, что получил предложения работать с клубами из Греции, России и Турции, не уточнив имена команд. В то же время Липпи отметил, что рассмотрит какие-либо предложения только через 2-3 месяца...
24 декабря 2006
Олег Блохин признан лучшим тренером Украины 2006 года
Главный тренер национальной сборной Украины Олег Блохин назван лучшим тренером страны 2006 года. В опросе, проведенном по инициативе журналов "Матч" и "ТОП-Футбол", участвовали 90 украинских печатных изданий и телерадиокомпаний, каждое из которых называло трех кандидатов. В итоге 84 респондента...
12 декабря 2006
Нальчикский "Спартак" проявляет интерес к защитнику сборной Украины
30-летний защитник сборной Украины Владимир Езерский этой зимой может пополнить состав "Спартака" из Нальчика. Этим летом футболист, который большую часть карьеры провел в киевском "Динамо" и днепропетровском "Днепре", был в составе украинской сборной на чемпионате мира в Германии, где сыграл в...
8 декабря 2006