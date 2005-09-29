Убийство политтехнологов "Родины" в Иркутске
В Иркутске осуждены убийцы политтехнологов "Родины"
29 сентября Иркутский областной суд вынес приговор по делу об убийстве политтехнологов партии "Родина" Марины Мараховской и Яна Травинского. Главный обвиняемый Алексей Гребнев 1978 года рождения по совокупности преступлений приговорен к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его брат...
29 сентября 2005
В Иркутске начался суд по делу об убийстве политтехнологов "Родины"
5 августа в Иркутском областном суде началось представление позиции обвинения в рамках рассмотрения уголовного дела об убийстве в Иркутске двух политтехнологов из предвыборного штаба регионального отделения партии "Родина". 4 августа, в первый день суда, был утвержден состав коллегии присяжных...
5 августа 2005
Задержанного по подозрению в убийстве политтехнологов "Родины" выпустили под подписку о невыезде
Одного из задержанных по подозрению в убийстве политтехнологов ИРО "Родина" 21 октября выпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщил председатель ИРО "Родина" Георгий Кузьмин. Напомним, 19 октября в Иркутске были задержаны трое подозреваемых в убийстве руководителя избирательного штаба партии...
22 октября 2004
Один из задержанных по делу об убийстве политтехнологов "Родины" подозревается в совершении других убийств
Один из подозреваемых в убийстве сотрудников регионального избирательного штаба партии "Родина", возможно, имеет отношение к другим преступлениям, совершенным в Иркутской области. Об этом стало известно из компетентного источника в правоохранительных структурах региона. Как сообщил источник, у...
20 октября 2004
Подозреваемый в убийстве политтехнологов будет этапирован в Иркутск
Задержанный в Омске по подозрению в убийстве сотрудников иркутского избирательного штаба партии "Родина" Яна Травинского и Марины Мараховской будет в ближайшее время этапирован в Иркутск. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс- службы УВД Омской области Ольга Васина, в настоящее...
19 октября 2004
Арестован подозреваемый в убийстве Яна Травинского и Марины Мараховской
В Омске установлен и арестован подозреваемый в убийстве Яна Травинского и Марины Мараховской - сотрудников иркутского избирательного штаба партии "Родина". Об этом сообщается на официальном сайте партии "Родина". Говорится, что арестованный уже дал признательные показания. Идет дознание. "Убийца...
19 октября 2004
Убийца Яна Травинского действовал не один
"Убийца журналиста Яна Травинского действовал не один, их было несколько", - заявил сегодня журналистам депутат Государственной Думы, лидер фракции "Родина" Дмитрий Рогозин. Сославшись на интересы следствия, он не стал больше комментировать информацию о задержании подозреваемого в убийстве. Об этом...
18 октября 2004
Валерий Гартунг: "Убийство политтехнологов в Иркутске - криминального характера"
7 октября в Иркутске состоялась пресс-конференция лидера Российской Партии Пенсионеров Валерия Гартунга. Он говорил о политической программе партии и подводил итоги избирательной кампании по выборам в Законодательное Собрание Иркутской области. В ходе предвыборной гонки Партия Пенсионеров...
8 октября 2004
Убийство политтехнологов "Родины": итоги независимого расследования
В ночь с 26 на 27 сентября в Иркутске были убиты Марина Мараховская и Ян Травинский - политтехнологи, работавшие на партию "Родина" на выборах в Законодательное Собрание Иркутской области. Еженедельник "Смена", где работал убитый Ян Травинский, провела в Иркутске независимое расследование. О...
7 октября 2004
Губернатор Иркутской области не делал официальных заявлений по поводу убийства сотрудников "Родины"
"Некоторые средства массовой информации невольно или намеренно допустили распространение недостоверной информации относительно оценки губернатором Иркутской области Борисом Говориным факта трагической гибели от рук убийцы сотрудников предвыборного штаба одной из политических партий", - с таким...
6 октября 2004
Иркутские "Единороссы" намерены подать в суд на "Родину"
ИРО "Единая Россия" намерено обратиться в суд с иском о защите чести и репутации членов партии. Об этом сообщается в распространенном 6 октября партией политическом заявлении. "Единороссы" считают, что благодаря действиям партии "Родина" избирательная кампания по выборам депутатов Законодательного...
6 октября 2004
"Родина" намекает на заинтересованность "Единой России" в убийстве в Иркутске
Партия "Родина" продолжает собственное расследование убийства руководителя своего избирательного штаба Марины Мараховской и ее помощника Яна Травинского в Иркутске. 4 октября в Государственной Думе состоялся брифинг руководства одноименной фракции Дмитрия Рогозина и Михаила Маркелова, где было...
5 октября 2004
Дмитрий Рогозин просит генпрокурора РФ взять под контроль расследование убийства политтехнологов
Руководитель фракции "Родина" в Государственной Думе, председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин направил депутатский запрос генеральному прокурору РФ Владимиру Устинову с просьбой сформировать специальную следственную группу, которая возьмет под контроль следствие по делу об убийстве...
5 октября 2004
Убийство политтехнологов "Родины" в Иркутске: независимое расследование
Собственное расследование убийства политтехнолгов, работавших на партию "Родина" в Иркутске, провела газета "Смена" (Санкт-Петербург), где работал один из погибших - Ян Травинский. И если со стороны представителей "Родина" звучат мнения о политическом характере убийства наемных работников, то...
4 октября 2004
"Родина" опровергает информацию о том, что у убитых в Иркутске политтехнологов были найдены расписки на крупные суммы денег
Партия "Родина" готовит иски к печатным, электронным и интернет-СМИ, распространивших информацию, что у убитых сотрудников штаба "Родины" были найдены расписки на 428 тысяч долларов. Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте партии, "никакой подобной информации не поступало, и...
4 октября 2004
Иркутское отделение партии "Яблоко": "использование трагедии в политических целях недопустимо"
Иркутское региональное отделение партии "Яблоко" обвинило "Родину" в попытках использовать убийство двух политтехнологов, работавших на эту партию, в предвыборных целях. "Избирательная кампания по выборам депутатов Законодательного собрания подходит к концу. Для разъяснения своих позиций и...
30 сентября 2004
Губернатор Иркутской области прокомментировал убийство политтехнологов "Родины"
"Одна из версий мотивов убийства двух членов предвыборного штаба партии "Родина" - те огромные деньги, которые гуляют во время выборов". Такое заявление сделал глава администрации Иркутской области Борис Говорин 29 сентября во время встречи с депутатами думы Нижнеилимского района и мэрами северных...
30 сентября 2004
Следствие пока не подтвердило информацию о наличии крупных сумм денег у убитых политтехноголов "Родины"
Следствие по делу об убийстве в Иркутске двух политтехнологов из предвыборного штаба регионального отделения партии "Родина" пока не располагает данными о наличии у погибшей Марины Мараховской крупных сумм денег. Об этом 29 сентября сообщил старший помощник прокурора Иркутской области Александр...
29 сентября 2004
Дмитрий Рогозин: "В наших сотрудников стрелял профессионал"
Председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин считает, что в сотрудников иркутского предвыборного штаба, убитых 27 сентября в Иркутске, стрелял профессиональный киллер. Такое мнение он высказал 28 сентября на пресс-конференции в Иркутске, которую он дал сразу после встречи с силовиками региона...
29 сентября 2004
Объявлено вознаграждение за информацию об убийстве политтехнологов "Родины"
Главное управление внутренних дел Иркутской области (ГУВД) готово выплатить вознаграждение за любую информацию, представляющую интерес для следствия по делу об убийстве Яна Травинского и Марины Мараховской. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе ГУВД. Напомним, в ночь с 26 на 27 сентября в...
29 сентября 2004