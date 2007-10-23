Зимние Олимпийские игры в Турине
Чемпион мира по футболу мечтает об участии в зимней Олимпиаде-2010
Чемпион мира-1998 и Европы-2000 в составе футбольной сборной Франции Биксент Лизаразю выразил желание принять участие в зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере в качестве участника соревнований по скелетону. Как сообщает "Спорт-Экспресс", бывший футболист впервые проехал по специальной...
23 октября 2007
Польховский уверен, что к чемпионату мира Ахатова успеет набрать хорошую форму
Олимпийская чемпионка 2006 года, российская биатлонистка Альбина Ахатова, вернувшаяся в сборную после рождения сына, успеет набрать форму к чемпионату мира, который пройдет с 8 по 17 февраля в шведском Остерсунде. Эту информацию агентству "Весь спорт" сообщил старший тренер женской сборной России...
29 июля 2007
Юлия Чепалова может выступить на Кубке мира в сезоне 2007-2008 годов
Трехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Юлия Чепалова после рождения дочери может выступить на этапах Кубка мира уже в следующем, 2008 году. Об этом агентству "Весь спорт" сообщил старший тренер женской сборной России, олимпийский чемпион Алексей Прокуроров. "Юля сейчас находится на...
19 июля 2007
Плющенко выступит на этапе Кубка России в Казани
Первым турниром, в котором после более чем полуторагодичного перерыва примет участие знаменитый российский фигурист, олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы и мира Евгений Плющенко, 12 июля перенесший операцию на мениске, станет третий этап Кубка России, назначенный на 12 - 16 ноября в...
19 июля 2007
Ари Закарян: "Все эти годы Плющенко выступал через боль"
Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по фигурному катанию Евгений Плющенко, которому 12 июля в клинике знаменитого спортивного ортопеда доктора Ханса-Вильхельма Мюллера-Вольфарта в Мюнхене сделали операцию на мениске, планирует приступить к ледовым тренировкам уже 15 августа - на...
18 июля 2007
В Горной Шории появится сноубордпарк (Кузбасс)
На горе Туманная в городе Таштаголе Кемеровской области скоро появится сноубордпарк. Проект его строительства разработан для всех видов сноуборда, в том числе халф-пайпа - снежная полутруба, где выполняют акробатические трюки, и биг-эйра (трамплин высотой пять метров). Как 16 июля сообщили...
16 июля 2007
Ари Закарян: "Восстановление Плющенко займет больше времени"
Восстановление олимпийского чемпиона Турина-2006, российского фигуриста Евгения Плющенко, перенесшего в Мюнхене операцию на колене, займет больше времени. "Мениск оказался разорван-раздроблен на много больших и маленьких кусочков, было много гноя. Поэтому восстановление займет больше времени", -...
13 июля 2007
Светлана Журова: Заплакала первый раз после победы на Олимпиаде
После объявления Сочи столицей Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года олимпийская чемпионка Светлана Журова, участвовавшая в презентации заявки Сочи, расплакалась. "Последний раз я плакала после победы на Олимпиаде в Турине, - сказала Светлана Журова агентству "Весь спорт". - И вот, когда Жак...
5 июля 2007
Евгений Плющенко: "Еще раз убедился, что мы - великая страна, великая держава"
Олимпийский чемпион Турина-2006, российский фигурист Евгений Плющенко, который был в числе делегатов от России на сессии Международного олимпийского комитета ( МОК ) в Гватемале, уверен, что успех Сочи предопределен олимпийским движением в стране. "Мы победили, потому что ощущали себя настоящей...
5 июля 2007
Анна Богалий-Титовец присоединится к сборной России по биатлону осенью
Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий-Титовец, пропустившая первый сбор главной команды в Острове, не будет присутствовать и на дальнейших сборах команды - вплоть до осени. "Старший тренер Валерий Николаевич Польховский присутствовал на торжественном вручении дипломов по случаю окончания...
2 июля 2007
Российская лыжница Алена Сидько обещает вернуться после рождения ребенка
Бронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине в спринте, известная российская лыжницы Алена Сидько, пропускающая сезон 2007/2008 годов из-за рождения ребенка, планирует вернуться в сборную и выступить на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. "Конечно, загадывать в таких делах сложно, но я хотела...
21 июня 2007
Плющенко официально подтвердил свое участие в двух стартах сезона-2007/2008
Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы Евгений Плющенко официально подтвердил свое участие как минимум в двух стартах наступающего зимнего сезона. Об этом говорится в факсе, направленном им в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФКР) на имя президента...
15 июня 2007
Международный союз биатлонистов отказался сократить срок дисквалификации Пылевой
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU), прошедший 19-20 мая в немецком Оберстдорфе, отклонил просьбу российской биатлонистки, олимпийской чемпионки 2002 года Ольги Пылевой о сокращении срока дисквалификации за употребление запрещенных препаратов. Об этом агентству "Весь спорт" сообщил...
31 мая 2007
Писеев обсудит с Татьяной Тотьмяниной возвращение пары Тотьмянина - Маринин
В ближайшие три дня президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев встретится с олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной, чтобы обсудить возвращение пары Татьяна Тотьмянина - Максим Маринин, пропустившей послеолимпийский сезон 2006/07 года, в любительское фигурное...
31 мая 2007
Лидер женской сборной России: "В Союзе биатлонистов России добить всех нас решили?!"
Лидер женской сборной России по биатлону Екатерина Юрьева призналась, что пребывала в шоковом состоянии, когда узнала об увольнении Валерия Польховского с поста наставника национальной дружины. "Утром у меня было превосходное настроение, и вот... как обухом по голове. Я просто в шоке. Только что...
25 мая 2007
Плющенко, Тотьмянина и Маринин продолжат выступление в любителях
Олимпийские чемпионы 2006 года по фигурному катанию Евгений Плющенко и Татьяна Тотьмянина с Максимом Марининым, которые пропускали послеолимпийский сезон 2006-2007 годов, продолжат выступление в любителях. "В последние дни я много разговаривал с тренером и менеджером Евгения Плющенко - Алексеем...
15 мая 2007
Ольга Пылева приняла решение вернуться в биатлон
Олимпийская чемпионка-2002 по биатлону Ольга Пылева, которая в настоящий момент отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенного препарата корфедона, приняла решение вернуться в большой спорт, ради чего отправила в Международный союз биатлонистов (IBU) заявление с просьбой о...
30 апреля 2007
Олимпийская чемпионка-2006 Светлана Журова объявит о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка-2006 в конькобежном спорте, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, директор по связям со спортсменами Заявочного комитета "Сочи-2014" Светлана Журова в ближайшее время объявит о завершении спортивной карьеры. "Новая работа в Законодательном собрании мне очень...
27 апреля 2007
Олимпийские чемпионы-2006 по фигурному катанию и Слуцкая остаются в сборной
В списках участников сборных команд России по фигурному катанию на сезон 2007-2008 годов по-прежнему значатся все чемпионы Олимпийских игр -2006 - Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Навка и Роман Костомаров, а также призер Игр-2002 и -2006 Ирина Слуцкая, которые...
20 апреля 2007
За последний месяц на допинге попались четыре российских лыжника
В течение последнего месяца в применении запрещенных препаратов во время национального допинг-контроля были уличены четыре российских лыжника. Некоторые подробности скандала, который подтвердил президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Владимир Логинов. Как сообщил агентству "Весь спорт"...
16 апреля 2007