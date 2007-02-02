Взрыв в Москве у метро "Рижская"
По делу о взрывах в московском метро готовятся новые иски
Как сообщил 2 февраля журналистам адвокат потерпевших по делу о взрывах в московском метро Игорь Трунов, он готовит новые иски в суд, на этот раз - о компенсации материального вреда, нанесенного потерпевшим при взрыве. Как пояснил адвокат, на момент совершения этого преступления действовал закон о...
2 февраля 2007
Организаторы взрыва в московском метро обжалуют пожизненный приговор
Прокуратура удовлетворена решением Мосгорсуда по делу о терактах в московском метро в 2004 году, который приговорил трех подсудимых к пожизненному заключению. Защита собирается обжаловать приговор. При взрывах 6 февраля в вагоне электропоезда на перегоне метро между станциями "Автозаводская" и...
2 февраля 2007
Обвиняемые по делу о терактах в московском метро получили пожизненные сроки
Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению трех обвиняемых по делу о терактах в московском метро в 2004 г. - на станции "Рижская" и перегоне между станциями "Павелецкая" и "Автозаводская". Согласно приговору экс-сотрудник Минюста, старший советник юстиции Мурат Шаваев, а также члены...
2 февраля 2007
Сегодня будет рассмотрено дело о взрывах в московском метро в 2004 г.
20 ноября Мосгорсуд рассмотрит уголовное дело о терактах в московском метро в 2004 г. Прошлое заседание было отложено из-за неполной явки свидетелей. На скамье подсудимых - экс-сотрудник Минюста Мурат Шаваев, а также Максим Панарьин и Тамбий Хубиев. По версии следствия, они совершили взрыв в...
20 ноября 2006
20 ноября будут поданы иски от потерпевших по делу о взрывах в московском метро
Как сообщил журналистам адвокат Игорь Трунов, представляющий на суде о взывах в московском метро интересы потерпевших, 20 ноября - на следующем судебном заседании - в рамках уголовного судопроизводства будут поданы иски от 20 потерпевших. Напомним, что сегодня, 7 ноября, в Мосгорсуде было зачитано...
7 ноября 2006
В Моcгорсуде зачитали обвинительное заключение по делу о взрывах в метро
Сегодня, 7 ноября, в Московском городском суде начались слушания по делу о взрывах на перегоне метро "Автозаводская" - "Павелецкая" и станции "Рижская". По просьбе обвиняемых - Мурата Шаваева, Максима Понарьина и Тамбия Хубиева - дело рассматривается одним судьей единолично. Слушания проходят в...
7 ноября 2006
Мосгорсуд рассмотрит дело о взрывах в метро 7 ноября
Сегодня, 24 октября, в Московском городском суде состоялось предварительное судебное заседание по делу о взрывах на перегоне метро "Автозаводская-Павелецкая" и станции "Рижская". По просьбе обвиняемых - Мурата Шаваева, Максима Понарьина и Тамбия Хубиева - дело будет рассматриваться одним судьей...
24 октября 2006
Предварительные слушания по делу о терактах в московском метро пройдут за закрытыми дверями
Расследование терактов у станций метро "Автозаводская" и "Рижская" завершено. 24 октября в Московском городском суде пройдут предварительные слушания по делу о взрывах в Метро. По данным представителя суда, дело будет рассматриваться за закрытыми дверями. Напомним, обвиняемыми по данному делу...
23 октября 2006
Генпрокуратура назвала имена арестованных по делу о теракте у "Рижской"
По делу о теракте у метро "Рижская" в Москве арестованы 3 человека, сообщает Генпрокуратура РФ. Это Мурат Шаваев, Максим Понарьин, Тамбий Хубиев. Им предъявлены обвинения в терроризме, бандитизме, убийстве, незаконном изготовлении взрывных устройств, незаконном ношении и хранении оружия...
31 августа 2005
Подозревавшийся в причастности к теракту у "Рижской" отпущен (Москва)
Сотрудник Минюста, арестованный по подозрению в причастности к теракту у станции метро "Рижская" в Москве, выпущен на свободу. Сегодня, 24 декабря, по истечении 10-дневного срока ареста освобожден из-под стражи ведущий специалист департамента судебных приставов Мурат Шаваев, пишет "ГаЗеТа". Он был...
24 декабря 2004
Выдана санкция на арест сотрудника Минюста, подозреваемого в причастности к теракту
В Москве суд санкционировал арест сотрудника Минюста РФ, который был задержан по подозрению в причастности к теракту у станции метро "Рижская", а затем отпущен в связи с тем, что не были собраны доказательства его вины. По данным РСН, Мурат Шаваев вновь взят под стражу на 10 суток по подозрению в...
20 декабря 2004
Задержанный по делу о теракте у "Рижской" бывший сотрудник Минюста освобожден
Задержанный в ходе расследования уголовного дела о теракте возле метро "Рижская" бывший сотрудник Минюста освобожден, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источники, близкие к следствию. В прокуратуре Москвы, расследующей дело о взрыве на "Рижской", не стали комментировать информацию о задержанном...
17 декабря 2004
Взрыв у метро "Рижская": прокуратура попросит суд арестовать пособника
В прокуратуре Москвы считают, что заявлять о виновности возможного пособника террористов, задержанного по делу о взрыве на "Рижской", пока рано. Напомним, сегодня стало известно о задержании возможного пособника террористов, устроивших взрывы в Москве, и в частности - теракт у метро "Рижская" 31...
15 декабря 2004
Взрыв у метро "Рижская": Личность смертницы пока не установлена
Бывший сотрудник службы судебных приставов Шаваев три года назад приехал в Москву из Нальчика и на этой неделе был арестован правоохранительными органами, передает ИТАР-ТАСС. По данным следствия, Шаваев "неоднократно ночевал в московской квартире Николая Кипкеева, в функции которого, как установила...
15 декабря 2004
Задержан пособник убийц 10 человек у станции метро "Рижская" (Москва)
По делу о теракте у станции метро "Рижская" в Москве задержан подозреваемый в пособничестве террористам, сообщает Страна.ру. В результате взрыва у станции метро "Рижская" 31 августа нынешнего года в Москве погибли десять человек, более 30 получили ранения
15 декабря 2004
Теракт у "Рижской" в Москве осуществила не Роза Нагаева
Теракт у метро "Рижская" в Москве осуществила не Роза Нагаева, как первоначально считало следствие, а другая женщина. К такому выводу пришли специалисты, проводившие генетическую экспертизу останков террористки, пишет "Московский комсомолец" в материале, опубликованном сегодня, 20 ноября. Чтобы...
20 ноября 2004
68% россиян возлагают ответственность за теракты на власти, 25% - на правозащитников и журналистов
Четверть взрослого населения России возлагает на правозащитников и журналистов ответственность за захват школы в Беслане, взрывы двух пассажирских самолетов, взрывы на Каширском шоссе и у метро "Рижская" в Москве. Такие данные получены в ходе репрезентативного опроса общественного мнения...
21 октября 2004
Боевик, погибший при взрыве у метро "Рижская", был членом "карачаевского джамагата"
Как уже сообщало ИА REGNUM, во время теракта у станции метро "Рижская" скончался сообщник подорвавшей себя террористки-смертницы. Это дважды судимый Кипкеев Николай Аскерович из Карачаево-Черкесии, 1967 года рождения. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Карачаево-Черкесии, Николай Кипкеев - один...
28 сентября 2004
Захват школы в Беслане. Аушев вел переговоры с Закаевым
Герой Совесткого Союза Руслан Аушев пояснил, каким образом узнал о теракте в Беслане и оказался в этом городе. По его словам, о захвате школы ему сообщил по телефону корреспондент "Российской газеты", а вылететь в Беслан его попросили лично глава МЧС России Сергей Шойгу и один из руководителей ФСБ...
28 сентября 2004
Правительство США включилo в черный список банду Басаева
Следствие косвенно опровергает наличие в Москве специальной группы подрывников, возглавляемой Шамилем Басаевым. Теракты, произошедшие в августе в Москве и взрывы в двух самолетах были организованы одним и тем же сообществом. К такому выводу следствие пришло в конце сентября 2004 года. Напомним...
28 сентября 2004