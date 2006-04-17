60-летие Победы
В Дагестане началась подготовка к празднованию Дня Победы
В 2006 году на приобретение жилья для ветеранов войны из бюджета Республики Дагестан будет выделено 64 млн рублей, такое заявление сделал президент РД Муху Алиев на состоявшемся в Махачкале совещании по вопросам подготовки и проведения в республике торжественных мероприятий, посвященных...
17 апреля 2006
Поисковики Коми отправляются в экспедицию Всероссийской Вахты Памяти
20 апреля 2006 года сводный поисковый отряд республики Коми выезжает в Старорусский район Новгородской области для участия в поисковых экспедициях Всероссийской Вахты Памяти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в министерстве образования и высшей школы Коми. В составе сводного отряда -...
17 апреля 2006
В России учреждено почетное звание "Город воинской славы"
14 апреля Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, учреждающий почетное звание "Город воинской славы". За принятие документа проголосовали 419 депутатов. Закон определяет критерии, по которым присваивается звание "Город воинской славы" (города России, на территориях...
15 апреля 2006
В Коми обсуждались вопросы проведения акции "Георгиевская ленточка - 2006"
Итоги первого этапа акции "Социальный десант "Глава республики - ветеранам села" обсуждались в Сыктывкаре на заседании Координационного совета ветеранских общественных организаций. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, на заседании, кроме подведения итогов обсуждались...
14 апреля 2006
Ненецкие ветераны и участники войны получат денежные выплаты
Ко Дню Победы в Ненецком АО участники войны и приравненные к ним лица получат по 1000 рублей, а труженики тыла - по 500 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информации и общественных связей Ненецкого АО. По предложению окружной администрации, в законе, касающемся социальной политики...
14 апреля 2006
В Орске (Оренбургская область) неизвестные осквернили мемориал погибшим воинам
В Орске в ночь с 10 на 11 апреля был осквернен мемориал сквера Славы, который хранит память об орчанах, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Орска, на пилонах были отбиты мраморные плитки, часть из которых похищена, 16 плит вандалы бросили на...
13 апреля 2006
Инцидент с осквернением памятника героям Великой Отечественной войны, взят под особый контроль (Алтайский край)
Глава администрации Алтайского края Александр Карлин распорядился взять под особый контроль расследование по факту вандализма в парке Победы в городе Бийск. Это поручение дано начальнику ГУВД края Александру Олдаку. "Надеюсь, этот инцидент не будет рассматриваться как административное...
12 апреля 2006
Алтайские власти: За год уровень благосостояния участников Великой Отечественной вырос в 2 раза
На сегодняшний день в Алтайском крае проживают около 14 тысяч участников Великой Отечественной войны. В 2005 году уровень их материального обеспечения с учетом пенсий, ежемесячных денежных выплат и дополнительного ежемесячного материального обеспечения вырос в 2 раза. Как сообщили корреспонденту ИА...
12 апреля 2006
В Калининграде празднуют день штурма Кенигсберга с автоматными очередями
В Калининграде сегодня, 9 апреля, началось театрализованное представление на фортификационном сооружении - башне Дона, посвященном штурму Кенигсберга. Как передает корреспондент ИА REGNUM с места события, в центре города на пересечении Литовского вала и улицы Александра Невского раздались...
9 апреля 2006
На социальную поддержку ветеранов войны в Новосибирске выделено 14,5 млн рублей
По решению заседания Новосибирского городского оргкомитета "Победа", на оказание социальной помощи ветеранам войны будет выделено 14,5 млн рублей. В том числе 4,5 млн рублей предполагается направить на дорогостоящее лечение, 1 млн рублей - на телефонизацию квартир и домов, 2 млн рублей - на...
8 апреля 2006
Ветераны войны Адыгеи получили от президента деньги на покупку автомобилей
На расчетный счет ветераны войны Адыгеи поступили президентские деньги на покупку автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя ветеранской организации Генрих Бартащук. По его словам, на сегодняшний день организация получила 5 млн. рублей - в расчете на приобретение...
7 апреля 2006
Калининград встретит "Поезд памяти" на свободном пути
Калининградская железная дорога встретит "Поезд памяти" по свободной нитке графика, по которой по нечетным числам курсирует поезд Гомель-Калининград. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе КЖД, такое решение принято, чтобы не доставлять неудобств пассажирам обычных рейсов. Напомним...
7 апреля 2006
В Пермской области ветераны Великой Отечественной войны получают меньше прожиточного минимума
В Пермской области проживает 5995 участников Великой Отечественной войны (ВОВ), 3799 инвалидов ВОВ, 135933 труженика тыла, а так же 1339 вдов военнослужащих, погибших в годы войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Пермском областном фонде социальной поддержки населения. Как отметили в...
6 апреля 2006
119 инвалидов войны Вологодской области получили жильё в 2005 году
Более 30 млн. рублей было выделено из бюджета Вологодской области на улучшение жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал начальник департамента труда и соцразвития Вологодской области Евгений Артёмов. По его словам, в год...
6 апреля 2006
Чиновники убрали "Образ Бооса" из интернет-голосования о символе Победы
С сайта мэрии Калининграда исчез вариант ответа "Образ Бооса" в интерактивном голосовании на тему символа, который должен венчать Триумфальную колонну на площади Победы в областном центре. Как передает корреспондент ИА REGNUM, голосование на своем официальном сайте организовала городская...
5 апреля 2006
Из кругосветного плавания на паруснике вернулись костромские юнги
Из кругосветного плавания на паруснике "Крузенштерн", приуроченного к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, вернулись костромские юнги Анатолий Куклев и Михаил Потапкин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в детском морском центре Костромы, юные моряки прошли 5 этапов путешествия. За...
31 марта 2006
Орск начал подготовку к празднованию Дня Победы (Оренбургская область)
В мэрии Орска состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы. Архитекторы, главный художник города, служба Горсвета в настоящее время работают над эскизами праздничного оформления площадей и улиц города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в...
30 марта 2006
В Коми подготовят бойцов поисковых отрядов
Министерство образования и высшей школы Коми и республиканское поисковое объединение "Северная звезда" поставили цель подготовить бойцов поисковых отрядов Коми к участию в экспедициях Всероссийской Вахты Памяти. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в министерстве, для этой цели с 31 марта по 2...
28 марта 2006
Швыдкой и волгоградский губернатор Максюта дали старт подготовке к празднованию 65-летия Победы
Руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой и губернатор Волгоградской области Николай Максюта подписали соглашение о сотрудничестве между агентством и регионом рассчитанное до 2008 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как заявил на церемонии подписания...
28 марта 2006
Архангельские студенческие стройотряды поддержали акцию "Георгиевская ленточка"
Областной штаб студенческих строительных отрядов заявил о поддержке акции " Георгиевская ленточка ". Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник областного штаба студенческих строительных отрядов (ССО) Дмитрий Дорофеев. "Мы еще в прошлом году эту акцию поддержали и в этом примем в ней...
27 марта 2006