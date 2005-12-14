Дело Яндарбиева
В Минюсте РФ знают, что убийцы Яндарбиева отбывают наказание в России, но где - неизвестно
Oсужденные за убийство бывшего президента Ичкерии Зелимхана Яндарбиева россияне отбывают наказание на родине. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента международного права и сотрудничества Минюста РФ Саак Карапетян. "Они находятся там, где должны находиться", сообщил он...
14 декабря 2005
Дело Яндарбиева: судьбу сотрудников спецслужб определит российский суд
Судьбу переданных Катаром российских граждан, осужденных в Дохе (Катар) за убийство Яндарбиева - чеченского сепаратиста, определит российский суд. По данным РСН, суд определит дальнейшую судьбу указанных граждан в соответствии с российским законодательством. Где сейчас находятся прилетевшие 23...
24 декабря 2004
Вдова Яндарбиева спокойно отнеслась к возвращению россиян на родину
Специальная миссия ООН будет наблюдать за тем, как будут отбывать наказание на родине двое россиян, обвиненных в убийстве лидера чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева, передает "Эхо Москвы". Накануне Анатолий Беляшков и Василий Покшеваони вернулись из Катара в Россию. В Москве их ждал очень...
24 декабря 2004
В России осужденные будут заниматься тем же, что и в Катаре - сидеть
В четверг поздно вечером в Москву вернулись двое сотрудников российских спецслужб, которые были осуждены в Катаре за убийство лидера чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева. Около 20:00 самолет с сотрудниками российских спецслужб приземлился в аэропорту Внуково-2. Как сообщает издание "Газета"...
24 декабря 2004
Дело Яндарбиева: Россия и Катар достигли компромисса
Двое российских граждан - сотрудники спецслужб Анатолий Яблочков и Василий Пугачев, которых удерживали в Катаре, возвратились в Россию спецрейсом авиакомпании "Россия". 23 декабря официальное информационное агентство Катара заявило: "Государство Катар согласилось на просьбу российского...
24 декабря 2004
Сотрудники спецслужб, осужденные в Катаре, прибыли в Москву
Сотрудники российских спецслужб, осужденные в Катаре за убийство Зелимхана Яндарбиева, прибыли в Москву, передает РСН. Они были доставлены на родину спецрейсов президентской авиакомпании "Россия". Ранее сегодня, 23 декабря, официальное информационное агентство Катара заявило: "Государство Катар...
23 декабря 2004
Осужденные в Катаре россияне будут отбывать наказание на родине
Двое сотрудников российских спецслужб, осужденные в Катаре за убийство Зелимхана Яндардиева на пожизненное заключение, будут отбывать наказание в России. В Министерстве иностранных дел эмирата заявили, что осужденные будут переданы российской стороне по просьбе Москвы, передает РСН. Зелимхан...
23 декабря 2004
Катар передаст России осужденных по "делу Яндарбиева"
Катар заявил, что передаст РФ двух россиян, которые 30 июня 2004г. были осуждены в этой стране по обвинению в убийстве Зелимхана Яндарбиева - одного из лидеров чеченских сепаратистов, передает BBC. Ранее Москва обращалась к Катару с просьбой о передаче осужденных агентов российских спецслужб...
23 декабря 2004
Россияне, осужденные в Катаре, могут вернуться на родину
3 ноября на заседании Совета безопасности России его секретарь Игорь Иванов заявил, что в Москве надеются, что в ближайшее время двое россиян, осужденных в Катаре, вернутся на родину. Об этом сообщила телекомпания НТВ. В феврале этого года спецслужбы Катара арестовали трех российских граждан...
3 ноября 2004
Дело Яндарбиева: эмир Катара может изменить приговор россиянам
Апелляционный суд Катара отверг апелляционную жалобу адвокатов россиян. Таким образом, суд оставил в силе приговор о пожизненном заключении в отношении двух два сотрудников российских спецслужб, обвиняемых в убийстве Зелимхана Яндарбиева. Апелляционный суд Катара является высшей судебной инстанцией...
29 июля 2004
Перенесено объявление решения апелляционного суда по "делу Яндарбиева"
На 29 июля перенесено объявление решения апелляционного суда в Катаре по делу двух россиян. Как сообщало ИА REGNUM, вчера состоялось первое судебное заседание по рассмотрению апелляции двух российских граждан, приговоренных к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в Дохе бывшего президента...
22 июля 2004
Дело Яндарбиева: в Катаре рассматривается ходатайство защиты россиян
Открывшееся сегодня в Катаре заседание апелляционного суда по делу об убийстве Зелимхана Яндарбиева проходит за закрытыми дверьми. Суд рассматривает ходатайство защиты двух российских граждан, приговоренных к пожизненному тюремному заключению по обвинению в убийстве. Как сообщает ИТАР-ТАСС, именно...
21 июля 2004
Дело Яндарбиева: адвокаты россиян подали апелляцию
Адвокаты россиян, обвиненных в Катаре в причастности к убийству Зелимхана Яндарбиева, подали сегодня апелляцию на решение суда, приговорившего их к пожизненному тюремному заключению. Адвокаты двоих россиян, как сообщает РСН, считают причастность их подзащитных к покушению на бывшего президента...
14 июля 2004
Россия будет добиваться возвращения своих граждан, осужденных в Катаре
В Москве по-прежнему исходят из того, что осужденные сегодня в Катаре россияне не причастны к убийству Зелимхана Яндарбиева. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. "Уважая судебные процедуры государства Катар, наши адвокаты подадут апелляцию с целью пересмотра принятого решения", - сказал...
30 июня 2004
Защита намерена обжаловать приговор по "делу Яндарбиева"
Защита россиян намерена обжаловать приговор по "делу Яндарбиева". Официальная Москва считает обвинение граждан России в причастности к убийству Зелимхана Яндарбиева в Катаре безосновательными. Как сообщало ИА REGNUM, к пожизненному тюремному заключению приговорены двое сотрудников российских...
30 июня 2004
К пожизненному заключению приговорены россияне в Катаре
К пожизненному заключению приговорил сегодня суд в Катаре двух россиян, обвиняемых в причастности к убийству лидера чеченских сепартистов Зелимхана Яндарбиева. Будут ли граждане переданы российской стороне или будут отбывать заключение в тюрьмах Катара - пока не ясно. Напомним, на скамье подсудимых...
30 июня 2004
"Дело Яндарбиева" в Катаре: эмир может помиловать россиян
Сегодня на открытом заключительном заседании по "делу Яндарбиева" в столице Катара - Дохе - суд должен огласить приговор. Двое российских граждан обвиняются в причастности к убийству в Катаре экс-президента Чечни Зелимхана Яндарбиева. По данным ИТАР-ТАСС, прокуратура требует смертной казни. В свою...
30 июня 2004
В Латвии вышла книга Е. Трегубовой "Байки кремлевского диггера"
В Латвии небольшим тиражом, величина которого держится в секрете, вышел латышский перевод скандальной книги Елены Трегубовой "Байки кремлевского диггера". Презентация по этому поводу прошла в Риге в магазине Дома книги "Valters un Rapa", где перед своими немногочисленным поклонниками (около 20...
16 июня 2004
Томский Союз журналистов выразил глубокую озабоченность в связи увольнением с НТВ Леонида Парфенова
Томский Союз журналистов выразил глубокую озабоченность в связи с фактами политической цензуры в телекомпании НТВ, а так же увольнением известного телеведущего Леонида Парфенова. "Мы призываем журналистское сообщество дать публичную оценку действиям менеджмента НТВ и рассчитываем на вмешательство в...
3 июня 2004
Айдан Уайт (Международная Федерация Журналистов): "Увольнение Парфенова - очередной удар по надеждам на увеличение свободы для журналистов в России"
2 июня, после увольнения директора и ведущего политической программы "Намедни" на НТВ Леонида Парфёнова, Международная Федерация Журналистов обвинила российских телевизионных боссов в проведении "политики комиссаров". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в "Инфо-Центре" Союза журналистов России...
3 июня 2004