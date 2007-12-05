Олимпийские игры в Афинах
Татьяна Лебедева признана лучшим легкоатлетом России 2007 года
По результатам голосования делегатов ежегодной отчетной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), старших тренеров сборной по видам и представителей регионов, лучшим легкоатлетом 2007 года в России была признана олимпийская чемпионка-2004 и чемпионка мира-2007 в прыжках в длину...
5 декабря 2007
Пекин-2008: ОКР закупил для российских олимпийцев 60 телевизоров
Олимпийский комитет России (ОКР) в настоящее время занимается обустройством быта и досуга российских спортсменов в Олимпийской деревне на Играх 2008 года в Пекине. Об этом агентству "Весь спорт" рассказал начальник Главного управления по обеспечению участия в Олимпийских играх ОКР доктор Игорь...
2 декабря 2007
Елена Исинбаева удивила президента Швейцарии
Вчера, 8 ноября, на приеме в посольстве Швейцарии в Москве, посвященном наиболее значимым культурным и спортивным событиям Швейцарии, знаменитая российская спортсменка, чемпионка Олимпийских игр, мира и Европы Елена Исинбаева встретилась с президентом Швейцарской Конфедерации Мишлин Кальми-Рей...
9 ноября 2007
Известный британский спринтер будет работать с Андреем Шевченко
Известный британский спринтер, олимпийский чемпион Афин-2004 в командной эстафете 4 по 100 метров Даррен Кэмпбелл ближайшее время будет работать с форвардом " Челси " и сборной Украины Андреем Шевченко над стартовой скоростью. В стане вице-чемпионов Англии надеются, что легкоатлет поможет...
26 октября 2007
Олимпиаду-2008 в Пекине будут освещать журналисты более чем из 200 стран и регионов мира
Оргкомитет Олимпийских игр -2008 в Пекине рассматривает уровень качества услуг для СМИ как один из крайне важных факторов, от которых непосредственно зависит, насколько удачно пройдет Олимпиада. Как передает "Весь спорт" со ссылкой на китайское агентство Xinhua, в настоящее время под контролем...
17 октября 2007
Трехкратная олимпийская чемпионка Мэрион Джонс употребляла допинг
Знаменитая американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка, неоднократная чемпионка мира 31-летняя Мэрион Джонс призналась в том, что с 1999 года употребляла запрещенные препараты. Теперь, помимо потери всех титулов, спортсменке грозит тюремное заключение сроком до полугода. Судебный...
8 октября 2007
Тренер олимпийской сборной Австралии по плаванию оправдан
Тренер олимпийской сборной Австралии по плаванию Марк Томпсон признан невиновным по обвинению в сексуальном преследовании несовершеннолетнего подростка восемь лет назад. Мальчик утверждал, что Томпсон проявлял к нему интерес в период с августа 1998-го по апрель 1999-го, когда ему было 13 лет...
28 августа 2007
Греция в огне пережила землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло сегодня, 27 августа, в Ионическом море близ западного побережья греческого острова Кефалиния. По сообщению геодинамического института Афин, эпицентр толчка находился под морским дном примерно в 300 км к северо-западу от Афин. Сообщений о жертвах или...
27 августа 2007
Наставник Исинбаевой: "Лена может зацепить один-два мировых рекорда"
Чемпионка Олимпийских игр, мира и Европы, рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева, освобожденная от участия в чемпионате России, будет готовиться к мировому первенству в Осаке в итальянском городе Формио. Об этом агентству "Весь спорт" заявил личный тренер Исинбаевой, наставник...
18 июля 2007
Елена Исинбаева выступит в Москве этим летом
Чемпионка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы, многократная рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева впервые после зимнего чемпионата мира в марте 2006 года выступит в Москве - 5 августа на турнире "Вызов России". "Выступать перед родными болельщиками получается очень редко, и я...
9 июля 2007
Елена Исинбаева уверена, что ее новый мировой рекорд уже близок
Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева на втором этапе "Золотой лиги" в Париже показала лучший результат сезона в мире - 4,91 м, и впервые в летнем сезоне попыталась штурмовать собственный мировой рекорд, установленный в августе 2005 года на отметке 5,01 метра. "Безусловно, это...
7 июля 2007
Алексей Мишин освобожден от участия в чемпионате России по греко-римской борьбе
Олимпийский чемпион-2004, чемпион Европы-2007 по греко-римской борьбе Алексей Мишин решением тренерского совета освобожден от участия в чемпионате России, который будет проходить в Новосибирске 28 июня - 1 июля. Об этом агентству "Весь спорт" сообщил главный тренер сборной России по греко-римской...
20 июня 2007
Олимпиаду-2008 в Пекине увидят четыре миллиарда телезрителей
Как заявил в Шанхае руководитель Пекинской телекомпании по трансляции Олимпиады-2008 Ма Голи, репортажи с Олимпийских игр -2008 в Пекине посмотрят 4 миллиарда зрителей во всем мире. По словам Ма Голи, по сравнению с Играми-2004 в Афинах число телезрителей вырастет на 100 миллионов, сообщает...
14 июня 2007
Греческая делегация поделилась с Сочи опытом гостиничного бизнеса на Олимпиаде в Афинах-2004
25 - 26 апреля в сочинской гостинице "Жемчужина" прошла организованная Сетью греков зарубежья конференция "Развитие туризма и местное самоуправление", в которой приняли участие российские туроператоры и руководители ведущих санаториев, гостиниц и экскурсионных компаний Сочи. Одной из целей...
27 мая 2007
Российская пловчиха Станислава Комарова возвращается в сборную
Серебряный призер Олимпийских игр в Афинах в плавании на спине Станислава Комарова выступит в серии крупных международных турниров Mare Nostrum, которая начнется 9 июня во французском Кане-ан-Руссийоне, затем переместится в Барселону и завершится 18 июня в Монако. Такое решение спортсменка приняла...
23 мая 2007
Исинбаева гордится, что стала первой россиянкой - обладательницей Laureus World Sports Awards
Чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр, многократная рекордсменка мира, в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева, названная лучшей спортсменкой 2006 года на ежегодной церемонии вручения Laureus World Sports Awards в Барселоне, особенно гордится, что стала первой обладательницей почетной...
4 апреля 2007
Реваз Чомахидзе отказался играть за сборную России по водному поло
Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр (Сидней-2000 и Афины-2004 соответственно), бронзовый призер чемпионата мира-2001, победитель Мировой лиги-2002 и обладатель Кубка мира-2002 центральный нападающий сборной России по водному поло Реваз Чомахидзе принял решение прекратить выступления за...
27 февраля 2007
Андерсон: "Сочи-2014" использует опыт летних Олимпиад в Сиднее, Афинах и Лондоне
Заявочный комитет "Сочи-2014" концепцию расположения олимпийских объектов в прибрежном кластере в Имеретинской долине (где будут расположены Олимпийский парк, Олимпийский стадион, деревня спортсменов, Главные пресс-центр и телевизионный центр, арены для хоккея, фигурного катания и шорт-трека...
22 февраля 2007
Наставник Исинбаевой: Пока у Елены нет "бриллиантности"
Победительница Олимпийский игр, чемпионатов мира и Европы, действующая рекордсменка мира в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева 8 февраля отправится из Италии на второй для себя в зимнем сезоне и один из самых любимых турниров - "Звезды шеста" в Донецке. Об этом агентству "Весь спорт" сообщил...
8 февраля 2007
Абсолютный рекордсмен России в комплексном плавании Игорь Березуцкий завершил карьеру
Абсолютный рекордсмен России в комплексном плавании, призер чемпионата мира 2006 года в 25-метровом бассейне, многократный победитель первенств Европы среди юниоров 22-летний Игорь Березуцкий решил завершить карьеру в профессиональном спорте. "Причин, по которым я решил завершить карьеру, набралось...
2 февраля 2007