Чемпионат Европы по футболу 2004 года
Лимоновец отомстил Колоскову и Ярцеву за Евро-2004
Во время пресс-конференции после сегодняшнего заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) активист Национал-большевистской партии облил соком президента РФС Вячеслава Колоскова и главного тренера сборной России Георгия Ярцева. Как сообщает Лента.ru, охрана не успела остановить лимоновца...
13 июля 2004
У сборной Франции по футболу новый тренер
Как известно, после неудачного выступления на ЕВРО-2004 главный тренер сборной Франции по футболу Жак Сантини подал в отставку. Французские футбольные чиновники незамедлительно начали поиски нового наставника. Было несколько кандидатов на вакантное место - в их числе Лоран Блан и Жан Тигана. Но...
11 июля 2004
Лучший футболист ЕВРО-2004 переходит в итальянскую "Болонью"
Признанный лучшим игроком ЕВРО-2004, полузащитник сборной Греции Теодорос Загоракис меняет свою клубную прописку и переходит в итальянскую "Болонью". В Греции герой европейского форума выступал за АЕК, хотя успехов с ним не добивался
8 июля 2004
Немецкие роботы победили на чемпионате мира по футболу
Сборная Германии стала победительницей на чемпионате мира по футболу среди роботов. Немецкие роботы были первыми и в категории роботов на четырех ногах, а также среди роботов маленького размера. В обоих финалах были повержены роботы-соперники из Австралии. Общее количество команд роботов прибывших...
7 июля 2004
В рейтинге ФИФА Россия поднялась на 5 мест
Опубликован рейтинг ФИФА среди сборных, в котором были учтены результаты команд из Старого Света в завершившемся чемпионате Европы. В новой версии рейтинг-листа, опубликованной в среду, сборная России улучшила свои позиции: поднялась на 5 позиций и занимает 26-ю строчку в рейтинге. Новоиспеченные...
7 июля 2004
Очередная жертва ЕВРО-2004: подал в отставку голландец Адвокат
Продолжается череда тренерских отставок после ЕВРО-2004. На сей раз подал в отставку наставник сборной Голландии Дик Адвокат. Напомним, что "оранжевые" дошли до полуфинала и там уступили сборной Португалии. Естественно, результатом выступлений сборной Голландии едва ли кто остался доволен. Сам...
6 июля 2004
Чемпион Европы по футболу может оказаться в донецком "Шахтере"
Траянос Деллас - чемпион Европы по футболу, лучший защитник сборной Греции - в ближайшее время может оказаться в донецком "Шахтере". Если эта информация подтвердится, то переход одного из лучших защитников ЕВРО-2004 в стан горняков станет главной сенсацией трансферного лета если не в Европе, то в...
6 июля 2004
ЕВРО-2004: символическая сборная
В обнародованную вчера, 5 июля, в Лиссабоне (Португалия) символическую сборную ЕВРО-2004 вошло множество талантливых футболистов. Оценку производила экспертная группа чемпионата во главе с техническим директором УЕФА Энди Роксбургом. В список из 23 игроков попали 2 вратаря, 7 защитников, 7 хавбеков...
6 июля 2004
ЕВРО-2004: лучшим игроком признан Теодорос Загоракис
Теодорос Загоракис - капитан сборной Греции - признан лучшим игроком ЕВРО-2004. Победителя чемпионата Европы-2004 определяла специальная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций в составе 8 человек. Напомним, чемпион ЕВРО-2004 - сборная Греции. Со счетом 1:0 греки обыграли португальцев на...
5 июля 2004
ЕВРО-2004: победа греков вылилась в национальный праздник
Чемпион ЕВРО-2004 - сборная Греции. Со счетом 1:0 греки обыграли португальцев на чемпионате мира по футболу в Лиссабоне. Фаворитами вчерашнего финала называли португальцев. Забитый на 57-й минуте гол местный телекомментатор назвал "невероятным" и "потрясающим". Ангелос Харистеас, воспользовавшись...
5 июля 2004
Греция - чемпион ЕВРО-2004
Сборная Греции выиграла чемпионат Европы по футболу. Греция, которая в каждом матче чемпионата выступала в роли аутсайдера, завоевала победу, обыграв сборную Португалии со счетом 1:0. На 57-ой минуте финального матча после подачи углового удара греческий нападающий Ангелос Харистеас точным ударом...
5 июля 2004
Беспрецедентный успех сборной Греции: подопечные Отто Рехагеля - чемпионы Европы
Итак, отзвучал 12-ый чемпионат Европы. Некоторым он принес лишь разочарование, а другим, несомненно, удовлетворение. В вопросе же о титуле чемпиона можно склониться в пользу софистики, утверждающей, что "сколько людей, столько же мнений". Очевидно одно: это первенство не выявило новых революционных...
5 июля 2004
Сборная "неудачников" ЕВРО-2004: линию атаки возглавит "счастливчик" Рауль
Известный американский телеканал ESPN обнародовал список сборной ЕВРО-2004, составленный исключительно из неудачников форума. Руководит этой сборной испанский специалист Иньяки Саэс, который своими "умелыми" действиями обеспечил вылет сборной Испании. Место в воротах занял англичанин Дэвид Джеймс...
4 июля 2004
Наставником сборной Испании по футболу назначен Луис Арагонес
По решению Федерации футбола Испании главным тренером сборной этой страны назначен Луис Арагонес. Он заменит на этом посту провалившего ЕВРО-2004 Иньяки Саэса, который самовольно подал в отставку. Назначение 65-летнего специалиста, проработавшего последний сезон в "Мальорке" не стало сюрпризом...
4 июля 2004
ЕВРО-2004: чехи объясняют проигрыш травмой Недведа
Неожиданный проигрыш своей команды чехи объясняют травмой Павела Недведа. Первый тайм вчерашнего матча на чемпионате Европы по футболу в Португалии действительно прошел с явным преимуществом форварда. Однако незадолго до конца первого тайма произошло трагическое для чехов событие: Недвед повредил...
2 июля 2004
Эрикcсон - самый высокооплачиваемый тренер на ЕВРО- 2004
Возглавляющий сборную Англии, шведский специалист Свен-Горан Эрикcсон - наиболее высокооплачиваемый в тренерском цехе на ЕВРО-2004. Примечательно, что его годовая заработная плата выше, чем у всех наставников полуфиналистов ЕВРО-2004 вместе взятых. Общая сумма выплачиваемых ему денег составляет 6...
2 июля 2004
УЕФА определит лучшего игрока и Dream Team ЕВРО-2004
По решению УЕФА в понедельник будет названа сборная ЕВРО-2004, а также будет объявлено имя лучшего футболиста этого форума. В жюри, которое выберет лучших для так называемой Dream Team вошли Георгий Месей, Рой Ходжсон, Энди Роксбург, Жерар Улье, Ангел Иорданеску, Берти Фогтс, Холгер Осиек и Йозеф...
2 июля 2004
Тренер сборной Греции: "Мы верили в победу с самого начала"
Выиграв полуфинал ЕВРО-2004, греческая команда совершила невероятное, заявил на послематчевой пресс-конференции тренер национальной сборной Отто Рехагель. Победу он назвал волшебной сказкой, которая продолжится в финале. "Мы верили в победу с самого начала, и мы ее добились", - сказал Рехагель...
2 июля 2004
Сборная Греции стала вторым финалистом ЕВРО-2004
В полуфинале чемпионата Европы по футболу в Португалии греки обыграли команду Чехии со счетом 1:0. Таким образом, Греция стала вторым финалистом. Основное время матча закончилось в ничью 0:0. На 15-ой минуте добавленного времени защитник сборной Греции Троянос Деллас после подачи углового смог...
2 июля 2004
"Серебряный гол" и сборная Греции в финале Евро-2004
Во втором полуфинальном матче Евро-2004 встретились команды, которым в преддверии первенства прочили различное будущее. Если сборная Чехии укомплектована игроками очень высокого уровня, то греческая команда является воплощением максимы, гласящей о том, что "порядок бьет класс". По ходу турнира на...
2 июля 2004