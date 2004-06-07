Взрыв нефтехранилища в Нефтекумске
В районе взрыва в Нефтекумске ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения
5 июня в г. Нефтекумске Ставропольского края на нефтеперекачивающей станции "Камыш-Бурун" (ОАО "Черномортранснефть") в результате срабатывания взрывного устройства произошел подрыв одной из семи емкостей с 5000 т нефти. В емкости образовалась пробоина диаметром 50 см, из которой произошла утечка...
7 июня 2004
Расследованием взрыва на ставропольской нефтебазе занимаются совместно ГУВД, Управление ФСБ и прокуратура края
Прокуратура Ставропольского края возбудила уголовное дело по статье 167 ч. 2 ("умышленное уничтожение и повреждение имущества путем взрыва"). Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД СК. Около 3.00 ночи 5 июня в Нефтекумском районе произошло возгорание нефти из ёмкости в 5...
7 июня 2004
Взрыв на нефтяной станции в Нефтекумске - "разборки" между конкурентами?
Взрыв на нефтяной станции в Нефтекумске, скорее всего стал результатом разборки между конкурентами по нефтяному бизнесу, сообщили в ГУВД Ставропольского края. Утро.ру сообщает также, что уже есть подозреваемые, однако подробности не приводит. Выяснилось, что преступники, проделав лаз в заграждении...
7 июня 2004
Прокуратура не считает взрыв на Ставрополье терактом
По факту пожара на станции перекачки нефти в Нефтекумском районе Ставрополья возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ - умышленное уничтожение имущества путем взрыва (поджога). Ранее предполагалось, что причиной пожара на нефтебазе был теракт. Однако следствие не искулючает и такую версию, как...
6 июня 2004
Теракт на Ставрополье - дело рук боевиков Басаева?
По факту взрыва на станции перекачки нефти под Нефтекумском в Ставропольском крае, которая принадлежит компании Черноморсктранснефть, было возбуждено уголовное дело. Заместитель прокурора Ставропольского края Виктор Клочков не уточнил, по какой статье возбуждено дело. Однако уже сообщалось, что...
5 июня 2004
Утечка нефти в Нефтекумске (Ставропольский край) остановлена
Спасателям удалось прекратить утечку нефти из поврежденной в результате подрыва стационарной цистерны в Ставропольском крае. Об этом со ссылкой на представителя управления ГО и ЧС города Нефтекумска. "Утечка нефти из цистерны через образовавшуюся от взрыва пробоину в корпусе прекращена. Нефть...
5 июня 2004
Причиной взрыва на ставропольской нефтебазе был теракт
этой версии склоняются оперативники, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в Совете по общественной и экономической безопасности Ставропольского края. На станции перекачки нефти под Нефтекумском, которая принадлежит компании Черноморсктранснефть, несколько минут назад сработало второе взрывное...
5 июня 2004
Причиной взрыва ставропольской нефтебазы могла стать диверсия
Правоохранительные органы Ставрополья отрабатывают различные версии взрыва на станции розлива нефти под Нефтекумском. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, на месте происшествия оперативники собирают факты наличия или отсутствия взрывного устройства. Охранник нефтебазы сообщил об обнаружении...
5 июня 2004
Пожар на нефтебазе на Ставрополье не ликвидирован?
Правоохранительные органы Ставрополья не подтверждают информацию о ликвидации пожара на нефтебазе около Нефтекумска. "Столб дыма, возникший в результате взрыва и последующего затем пожара, виден из Нефтекумска, расположенного в нескольких километрах от нефтебазы", - сообщили Газете.ru. Ранее...
5 июня 2004
Экологической опасности взрыв на нефтехранилище Ставрополья не представляет
Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в краевом управлении ГО и ЧС. Розлив нефти после того, как сработало взрывное устройство на станции розлива нефти Нефтеперегонного завода, произошел в радиусе 500 кв.м. Ближайший населенный пункт город Нефтекумск, находится в 2-3 км от места взрыва. Как...
5 июня 2004
Пожар на нефтехранилище Ставропольского края потушен
Охрана станции розлива нефти нефтеперегонного завода в 3 км от города Нефтекумска (Ставропольский край) сегодня около 3 часов утра обнаружила два прореза в ограждении. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM из достоверных источников, под двумя цистернами с нефтью емкостью 5 000 тонн были...
5 июня 2004
На Ставрополье взорвано нефтехранилище. Еще под одним заложено взрывное устройство
Взрыв под нефтехранилищем емкостью 5 000 тонн произошел сегодня около 3 часов утра на нефтебазе в 3 км от города Нефтекумска (Ставропольский край). Об этом стало известно известно корреспонденту ИА REGNUM из достоверных источников. На месте взрыва произошел пожар. Сообщений о жертвах на данный...
5 июня 2004