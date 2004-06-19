Захват и освобождение российских заложников в Ираке
Раненый сотрудник "Интерэнергосервиса" доставлен в Москву из Багдада
Самолет Ил-76 МЧС России с раненым сотрудником компании "Интерэнергосервис" Анатолием Коренковым на борту прибыл в 16:23 мск в подмосковный аэропорт Раменское, сообщил "Интерфаксу" оперативный дежурный МЧС России. Вместе с раненым прибыли оперативная группа МЧС и бригада реаниматологов из НИИ...
19 июня 2004
Самолет МЧС вылетел в Ирак за сотрудником "Интерэнергосервиса"
Самолет МЧС России вылетел из Москвы в Багдад, откуда он доставит находившегося в госпитале после тяжелого ранения сотрудника "Интерэнергосервиса" Анатолия Коренкова. Как сообщил оперативный дежурный МЧС, Ил-76 вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в 7:07 мск. Вместе с ним в Багдад...
19 июня 2004
Удмуртия: вернувшиеся из Ирака энергетики ремонтируют "родную" ТЭЦ
Четверо энергетиков из Удмуртии - Валерий Главатских, Николай Макеев, Виктор Семиков и Иван Исаев, которые работали в числе сотрудников компании "Интерэнергосервис" в Ираке, вернулись на родину. По условиям контракта, они должны были завершить ремонтно-восстановительные работы на электростанциях...
1 июня 2004
Тело Алексея Конорева, погибшего в Ираке, доставлено в Екатеринбург
Тело застреленного в Ираке сотрудника компании "Интерэнергосервис" было доставлено в Екатеринбург 20 мая ночью. В аэропорту "Кольцово" "груз-200" встретила жена погибшего вместе со своей подругой. Как сообщили в городской администрации, сейчас женщина находится в очень тяжелом психологическом...
20 мая 2004
В Шарыпово 19 мая должны вернуться сотрудники компании "Интерэнергосервис", работавшие в Ираке
В Шарыпово 19 мая должны вернуться сотрудники компании "Интерэнергосервис", работавшие в Ираке. Как сообщают федеральные информационные агентства, специалистов этой компании уже дважды захватывали террористы. Первый раз в заложниках оказались 9 сотрудников "Интерэнергосервиса", среди них и житель...
19 мая 2004
Мать бывшего заложника из Казани не одобряет его решения остаться в Ираке
Казанец Андрей Мещеряков, освобожденный из иракского плена, решил остаться в Багдаде и продолжить работу. Главным доводом сотрудника компании "Интерэнергосервис" стал тезис о том, что "мы иракцам не враги". Как сообщила казанская телепрограмма "Город", мать бывшего заложника Нина Мещерякова...
19 мая 2004
Администрация Заречного взяла семью погибшего в Ираке Алексея Конорева под опеку (Свердловская область)
Администрация города Заречный Свердловской области взяла семью погибшего в Ираке Алексея Конорева под опеку, как малообеспеченную. В рамках муниципальной помощи, обеих дочерей планируется этим летом отправить на отдых к морю, вдове предоставят работу по образованию и квалификации. Как сообщил...
18 мая 2004
Похитители россиян боялись за себя и принимали заложников как гостей (Ирак)
111 российских специалистов компании "Интерэнергосервис", пожелавших покинуть Ирак, и освобожденный накануне сотрудник "Интерэнергосервиса" Александр Гордиенко должны вернуться из Багдада в Москву во второй половине дня. Вылет самолета ТУ-154 из Ирака запланирован на 13.00 мск. В понедельник...
18 мая 2004
Cостояние освобожденных россиян в Ираке - хорошее
Освобождение сотрудников компании "Интерэнергосервис" Мещерякова и Гордиенко стало возможным благодаря активным усилиям, которые предпринимали в последние дни МИД России и российское посольство в Багдаде, сообщил сегодня официальный представитель МИД Александр Яковенко. "Значительную помощь в...
17 мая 2004
МИД России подтверждает: заложники освобождены (Ирак)
МИД России подтвердил факт освобождения в Ираке двух россиян, сотрудников компании "Интерэнергосервис" Александра Гордиенко и Андрея Мещерякова, захваченных в заложники неделю назад
17 мая 2004
Двое российских заложников, взятых в плен в Ираке, освобождены
Двое российских заложников, взятых в плен в Ираке, освобождены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев событий. Официального подтверждения этой информации пока нет. Стало известно так же, что самолет из Ирака с российскими специалистами компании "Интерэнергосервис" сегодня в Москву не...
17 мая 2004
Прибытие из Багдада самолета с эвакуированными сотрудниками "Интерэнергосервиса" ожидается в 16:20
112 из 340 россиян, работников "Интерэнергосервиса", решили покинуть Ирак. Из Багдаде в ближайшее время в Москву прилетит специальный рейс самолета МЧС России. Прибытие самолета из Багдада ожидается в 16:20 мск. Напомним, что двое сотрудников "Интерэнергосервиса" до сих пор находятся в иракском...
17 мая 2004
В России продолжают гадать, что нужно иракским преступникам, удерживающим заложников
Глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев считает, что в случае с российскими заложниками в Ираке речь идет не о политических, а об экономических требованиях. Косачев считает, что предъявлять России политические требования, например, требовать вывода оккупационных войск из...
17 мая 2004
Захватчикам россиян в Ираке выкуп не нужен?
Телекомпания НТВ со ссылкой на иракские СМИ сообщает сегодня, что "Джейш ат-таифа аль-мансура" ("Армия победоносной общины"), причастная к похищению сотрудников компании "Интерэнергосервис", является группировкой ваххабитского толка. Это может в корне изменить мотивацию преступников, скорее всего...
17 мая 2004
Главы МИД России и Ирана обсуждают в Москве ситуацию в Ираке
Ситуация в Ираке стала одной из тем переговоров, которые начали здесь главы МИД России и Ирана - Сергея Лаврова и Камаля Харрази. Иранский министр прибыл в российскую столицу с двухдневным официальным визитом. В СБ ООН "вырисовывается общее согласие, что будущее временное правительство должно...
17 мая 2004
Москва намерена выйти на организаторов захвата двух россиян в Ираке
Москва намерена выйти на непосредственных организаторов захвата в заложники двух россиян в Ираке, заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров. "Предпринимаемые нами шаги предполагают выход как на непосредственных организаторов захвата заложников, так и на тех, кто их сейчас удерживает", -...
17 мая 2004
Сегодня тело погибшего Алексея Конорева доставят в Россию (Москва)
Планируетcя, что сегодня 120 сотрудников российской компании "Интерэнергосервис" чартерным рейсом возвратятся в Москву. Покинет Ирак и тело погибшего Алексея Конорева, сообщил накануне вечером директор по международным проектам компании Евгений Логинов. На территории Ирака останутся 210 сотрудников...
17 мая 2004
Телеканал "Аль-Джазира" показал, что захваченные в заложники россияне живы и здоровы
Телеканал "Аль-Джазира" показал в воскресенье видеозапись с россиянами, похищенными в Ираке. Видеозапись была прислана в редакцию "Аль-Джазиры" военизированной иракской группировкой "Джеиш ат-Таифа аль-Мансура" ("Армия победоносной общины"). Захватившая заложников иракская группировка требует...
16 мая 2004
Ситуация с российскими заложниками в Ираке далека до разрешения
Переговоры с людьми, захватившими в Ираке сотрудников российской компании "Интерэнергосервис", пока не дали никаких результатов, сообщил генеральный директор компании Александр Абрамов. По словам Абрамова, есть косвенные свидетельства того, что заложники живы и здоровы, однако он не знает, с кем...
13 мая 2004
Мать похищенного в Ираке казанца просила его вернуться домой (Татарстан)
Родственники казанца Андрея Мещерякова, который был взят в заложники в Ираке 11 мая, рассказали, что новость повергла всю семью в шок, так как накануне похищения Андрей звонил матери и заверял, что все в порядке. По словам матери - Нины Мещеряковой, - сын звонил домой 9 мая и поздравлял всех с...
13 мая 2004