Авиакатастрофа над Боденским озером
У Виталия Калоева, потерявшего семью в авиакатастрофе, родились близнецы
У жителя Северной Осетии Виталия Калоева, который потерял всю свою семью в авиакатастрофе над Боденским озером, появились двое детей. Новая жена Калоева родила ему двойню, написала в Facebook журналистка Ксения Каспари — автор книги о его трагической судьбе. Сообщая о счастливом событии в жизни...
26 декабря 2018
ВЦИОМ: 44% россиян считают, что Виталий Калоев - преступник, заслуживающий снисхождения
Почти половина россиян (44%) считают, что Виталий Калоев (убивший в Швейцарии авиадиспетчера, по вине которого произошла авиакатастрофа и погибла вся семья Калоева) - преступник, но он заслуживает снисхождения с учётом обстоятельств дела. Каждый четвёртый (27%) воспринимает его не как преступника...
15 февраля 2008
Виталий Калоев станет чиновником в понедельник (Северная Осетия)
Около часа назад Виталий Калоев был назначен заместителем министра архитектуры и строительной политики Северной Осетии. Соответствующее распоряжение подписал 18 января глава республиканского правительства Николай Тунцов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики, Калоев...
18 января 2008
Прибыв в Северную Осетию, Виталий Калоев прямо из аэропорта отправился на могилу своей семьи
С посещения могилы своей семьи начал визит в Северную Осетию Виталий Калоев, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября. Самолет, на котором летел из Москвы Виталий Калоев со своим старшим братом Константином, приземлился в аэропорту "Владикавказ" около 18 часов по московскому времени. Его...
14 ноября 2007
Вылет Виталия Калоева из Москвы задерживается
Сегодня, 14 ноября, в Северной Осетии ждут Виталия Калоева, освобожденного из швейцарской тюрьмы. В аэропорту "Владикавказ" собрались родственники Калоева и журналисты, передает корреспондент ИА REGNUM. Самолет с Виталием Калоевым должен был приземлиться в 14:10 мск. Однако вылет его из Москвы...
14 ноября 2007
Виталия Калоева встретят на родине по осетинским обычаям
В Москву прибыл Виталий Калоев, осуждённый в Швейцарии за убийство авиадиспетчера компании SkyGuide, передает корреспондент ИА REGNUM. 8 ноября россиянин был освобожден досрочно решением Верховного суда Швейцарии. Виталия Калоева встретили в Москве многочисленные родственники во главе со старшим...
13 ноября 2007
Вернувшийся в Россию Калоев посетит кладбище в Беслане
Вернувшийся из Швейцарии россиянин Виталий Калоев в первую очередь хочет посетить кладбище в Беслане и могилу своих детей. "Я счастлив, что я вернулся на родину, я пробуду в Москве несколько дней, а потом поеду домой, где посещу кладбище в Беслане и могилу своих детей", - сказал он в беседе с...
13 ноября 2007
Виталий Калоев: "Находясь в тюрьме, я не чувствовал себя вне родины"
Виталий Калоев, прилетевший 13 ноября в Москву, выразил благодарность российским властям и гражданам за поддержку во время заключения. Об этом он сообщил журналистам в аэропорту " Домодедово ", передает Газета.ru. "Я хочу выразить огромную благодарность всем гражданам России за огромную поддержку...
13 ноября 2007
Самолет с Виталием Калоевым приземлился в аэропорту Домодедово
Аэробус A-320 авиакомпании SWISS, на борту которого находится россиянин Виталий Калоев, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Там его встречают родные и друзья, сообщает Эхо Москвы. Освобожденный из швейцарской тюрьмы Виталий Калоев вылетел в Москву из аэропорта Цюриха 12 ноября. Увидеть...
13 ноября 2007
Виталий Калоев уже летит из Цюриха в Москву
Аэробус A-320 авиакомпании SWISS, на борту которого находится россиянин Виталий Калоев, освобожденный из швейцарской тюрьмы, вылетел в Москву из аэропорта Цюриха, сообщили сотрудники справочной службы воздушного терминала, передает 13 ноября Утро.ru. Увидеть Калоева журналистам не удалось...
13 ноября 2007
Калоев может прибыть в Москву сегодня
Россиянин Виталий Калоев, осуждённый в Швейцарии за убийство авиадиспетчера компании Skyguide и освобождённый досрочно, 12 ноября может прибыть в Москву, сообщил президент Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Напомним, что в результате авиакатастрофы, произошедшей в ночь на 2 июля 2002 г. в небе над...
12 ноября 2007
Родственники погибших в авиакатастрофе: "В убийстве авиадиспетчера "Skyguide" виновна швейцарская сторона"
Виталий Калоев, который был осужден швейцарским судом за убийство авиадиспетчера компании "Skyguide" Питера Нильсена, не заслужил того наказания, которое ему назначил суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель общественной организации "Родственники погибших в авиакатастрофе 2 июля...
9 ноября 2007
Отец погибшей в авиакатастрофе девочки: "Освобождение Калоева в день приезда президента Швейцарии в Россию - политический фарс"
Родственники пассажиров самолета Ту-154 " Башкирских авиалиний ", потерпевшего авиакатастрофу над Боденским озером (Германия) 2 июля 2002 года, рассматривают возможность подачи иска против Швейцарии в Страстбургский суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполнительный директор комитета по...
9 ноября 2007
Калоев вернется в Россию в течение 7-8 дней
Осуждённый в Швейцарии за убийство диспетчера компании Skyguide и накануне досрочно освобождённый из тюрьмы россиянин Виталий Калоев вернётся в Россию в течение 7-8 дней. Прокуратура Цюриха настаивала на 12 годах лишения свободы, однако Калоев был приговорен к 5 годам и 3 месяцам тюрьмы. На момент...
9 ноября 2007
Через неделю Виталий Калоев будет уже в России
Предположительно через неделю россиянин Виталий Калоев, освобожденный по решению Федерального Верховного суда Швейцарии, вернется на родину. В настоящее время его родственники готовятся к долгожданной встрече в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября сообщили в семье двоюродного брата...
8 ноября 2007
Президент Северной Осетии: В деле Виталия Калоева восторжествовала справедливость
Справедливость есть и ее всегда можно добиться, если не сидеть сложа руки. Так прокомментировал 8 ноября решение швейцарского суда об освобождении Виталия Калоева президент Северной Осетии Таймураз Мамсуров, сообщает 8 ноября корреспондент ИА REGNUM. "Я искренне благодарен МИД России и лично Сергею...
8 ноября 2007
Родственники Виталия Калоева в Северной Осетии готовятся к встрече с ним в Москве
Родственники Виталия Калоева, проживающие в Северной Осетии, не могут поверить, что он решением суда освобожден из швейцарской тюрьмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября сообщили в семье двоюродного брата Виталия Калоева - Константина. В настоящее время в дом Константина Калоева во...
8 ноября 2007
Суд Швейцарии решил судьбу Калоева в день визита президента в Россию
Президент Швейцарской Конфедерации Мишлин Кальми-Рей прибывает сегодня, 8 ноября, в Россию с официальным двухдневным визитом. Как сообщил Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии, в Москве будут обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений как в политической сфере, так и в ряде...
8 ноября 2007
Суд решил освободить Виталия Калоева немедленно (Швейцария)
Верховный суд Швейцарии 8 ноября постановил немедленно освободить Виталия Калоева, в 2004 году осужденного за убийство диспетчера SkyGuide. Как сообщает Associated Press, суд отклонил апелляцию прокуратуры Цюриха на сокращение срока тюремного заключения. Напомним, по данным следствия, Калоев...
8 ноября 2007
Глава Северной Осетии пообещал сделать все возможное, чтобы поскорее вернуть Виталия Калоева на родину
4 сентября состоялся телефонный разговор между главой Северной Осетии Таймуразом Мамсуровым и Чрезвычайным и Полномочным послом России в Швейцарии Дмитрием Черкашиным. В ходе беседы обсуждалась правовая перспектива освобождения из тюремного заключения Виталия Калоева. Об этом корреспонденту ИА...
5 сентября 2007