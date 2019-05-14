Происшествия
СК РФ проверяет информацию о получившей ожоги пациентке частной клиники
Информация о многочисленных ожогах, полученных пациенткой одной из частных клиник, проверяется работниками следственных органов города Москвы, 14 мая сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. Поводом для проверки стал материал, обнародованный одним из СМИ. По...
14 мая 2019
В Москве неизвестные расстреляли из пистолета окна студии «Тритэ» Михалкова
В Москве неизвестные расстреляли из пистолета окна в студии «Тритэ» Никиты Михалкова, находящейся в Малом Козихинском переулке, сообщает телеканал «360». Инцидент произошел утром 26 октября, разбитое окно в кабинете №101 на первом этаже обнаружил администратор студии. По предварительным данным...
26 октября 2016