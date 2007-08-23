Теракт 9 мая в Грозном
В память об Ахмаде Кадырове милиционеры забили двух быков (Чечня)
В Чечне сегодня, 23 августа, с самого утра проходят религиозные обряды жертвоприношения, посвященные памяти первого президента Чечни Ахмада Кадырова, погибшего в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо" (ныне стадион им. Султана Билимханова) 9 мая 2004 года. Сегодня Кадырову исполнилось...
23 августа 2007
Чечня возвращается в советское прошлое? Обзор чеченских СМИ
Обзор чеченских СМИ с 1 по 15 мая 2007 года 9 мая в Чечне чествовали ветеранов войны. "Вести республики" выпустили специальный номер, посвященный героям войны. Одна из самых заметных публикаций - рассказ о первом летчике-чеченце Даши Акаеве, который родился в семье бойца легендарной "Дикой дивизии"...
19 мая 2007
В память о первом президенте Чечни в его родовом селе было совершено жертвоприношение
В четверг, 10 мая, в селении Центорой Курчалойского района Чечни прошел обряд жертвоприношения, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики (ЧР) Ахмада Кадырова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 мая в пресс-службе президента и правительства Чечни. Само мероприятие проходило во...
10 мая 2007
В Чечне отметили День Победы и день памяти Ахмата Кадырова
В Чечне отпраздновали 62-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войны и отметили день памяти первого президента Ахмата Кадырова, погибшего ровно три года назад на стадионе "Динамо" в Грозном в результате теракта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 мая, в пресс-службе...
9 мая 2007
День Победы в Чечне отметили парадом
9 мая в Грозном на стадионе имени Султана Белимханова (бывший "Динамо") прошел торжественный парад, посвященный празднику Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента и правительства Чечни. Открывая парад, глава республики Рамзан Кадыров отметил, что "9 мая навсегда останется...
9 мая 2007
В представительстве Чечни при президенте РФ почтили память Ахмада Кадырова
8 мая в постоянном представительстве Чеченской Республики (ЧР) при президенте Российской Федерации состоялись траурные религиозные мероприятия, посвященные памяти первого президента Чеченской Республики, Ахмада Кадырова, погибшего 9 мая 2004 года в результате теракта на грозненском стадионе...
8 мая 2007
В Чечне ветераны ко Дню Победы получат по 50 тыс. рублей
Президент Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров утвердил план мероприятий по подготовке и проведению празднования 62-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На проведение торжеств из бюджета Чеченской Республики и резервного фонда президента ЧР будут выделены необходимые средства...
7 мая 2007
Премьер Чечни: "Уничтожить Басаева - мой священный долг"
16 июня премьер Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление по поводу ряда публикаций, появившихся в печатных и электронных СМИ, в которых говорится, что террорист Шамиль Басаев взял на себя ответственность за убийство Ахмада Кадырова. "События 9 мая 2004 года, прежде всего, - моя личная трагедия, -...
16 июня 2006
Глава комиссии по расследованию теракта в Беслане: "Действия преступников на шаг-полтора опережают действия правоохранительных органов"
"Трагедию в Беслане нужно рассматривать как одно из звеньев в цепи событий, произошедших в последнее время на Северном Кавказе", - заявил на состоявшейся 18 ноября в Магасе встрече с руководством, депутатами парламента и общественностью Ингушетии глава парламентской комиссии РФ по расследованию...
19 ноября 2004
Руководители Чечни совершат жертвоприношение в память о Кадырове
9 ноября исполняется полгода со дня гибели первого президента Чеченской Республики Ахмада Кадырова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в родовом селе Кадыровых пройдет обряд жертвоприношения, в котором будут участвовать все высшие чины республики
9 ноября 2004
Убийце Ахмата Кадырова удалось скрыться (Чечня)
Организатору теракта на грозненском стадионе удалось скрыться. Напомним, в результате теракта, совершенного 9 мая 2004 года на стадионе "Динамо" в Грозном, погиб президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров. Как сообщают Вести.ru, в ходе спецоперации в Веденском районе были уничтожены 18 боевиков...
8 ноября 2004
В Грозном состоялся турнир по дзюдо памяти Хусейна Исаева
24 октября в концертном зале г. Грозного состоялся первый Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти погибшего в результате теракта 9 мая в Грозном главы Госсовета ЧР Хусейна Исаева. В соревнованиях принимали участие спортсмены из разных регионов Российской Федерации. Как сообщил...
26 октября 2004
Началась выплата компенсаций пострадавшим в результате теракта 9 мая в Грозном
22 октября в Заводском отделе труда и соцразвития Министерства труда и социального развития ЧР начались выплаты материальной помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате террористического акта, который произошёл 9 мая т. г. на стадионе "Динамо" города Грозного. Родственникам погибших...
25 октября 2004
В Чечне создан комитет по организации торжеств в честь дня рождения Кадырова
Распоряжением правительства ЧР от 15.07.04 г. учрежден комитет по организации торжеств, посвященных 53-й годовщине со дня рождения погибшего президента Чечни Ахмада Кадырова (23 августа). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в состав оргкомитета вошли: Сабсаби Зияд - заместитель председателя...
19 июля 2004
Полпред президента в ЮФО помнит о Шамиле Басаеве
Полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Яковлев не исключает, что за терактом 9 мая в Грозном стоит Шамиль Басаев. Яковлев напомнил, что уже три человека дают показания по делу о теракте в Грозном и надеется, что цепочка будет развиваться. Накануне скандально известный лидер...
17 июня 2004
Ахмата Кадырова взорвали по приказу Басаева
Подозреваемые в осуществлении теракта 9 мая на грозненском стадионе "Динамо" (Чечня) действовали по прямому указанию Шамиля Басаева, сообщил сегодня источник в прокуратуре Чечни. Соответствующими сведениями располагает следственная группа. Сейчас задержанные по подозрению в совершении взрыва дают...
11 июня 2004
Убийцы Ахмата Кадырова дают признательные показания (дополнение)
По делу об убийстве Ахмата Кадырова, президента Чечни, задержаны двое подозреваемых. Как уже сообщало сегодня ИА REGNUM, задержанные участвовали в подготовке и осуществлении теракта на стадионе "Динамо" в Грозном 9 мая. Об этом сообщил сегодня заместитель генерального прокурора России Сергей...
10 июня 2004
Убийцы Ахмата Кадырова дают признательные показания
Задержаны двое подозреваемых в причастности к убийству президента Чечни Ахмата Кадырова к этому преступлению. Они, по словам заместителя генпрокурора России Сергея Фридинского, участвовали в подготовке и осуществлению взрыва на стадионе "Динамо" в Грозном 9 мая. Замгенпрокурора в интересах...
10 июня 2004
Каменщику пока не предъявлено обвинение в убийстве Кадырова
Как сообщили на этой неделе некоторые информагентства, задержанному в Чечне жителю Урус-Мартана Лом-Али Чупалаеву предъявлено обвинение в причастности к теракут 9 мая, когда на стадионе "Динамо" в Грозном были убиты президент Чечни Ахмад Кадыров и председатель Госсовета Чечни Хусейн Исаев. Чупалаев...
1 июня 2004
В селе Центорой прошли похороны Зелимхана Кадырова (Чечня)
В селе Центорой прошли похороны сына покойного президента Чеченской республики Ахмада Кадырова - Зелимхана, который скончался в понедельник вечером от острой сердечной недостаточности. Родственники Зелимхана Кадырова с просьбами о проведении каких-либо следственных действий по факту смерти не...
1 июня 2004