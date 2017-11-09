Обрушение жилого дома в Перми
Виновные в обрушении дома в Перми получили условное наказание
В Перми суд вынес приговор по резонансному уголовному делу об обрушении дома, вследствие чего погибло два человека, ещё двое получили травмы. Бывшие генеральный и исполнительный директора управляющей компании ООО «УК «Моторостроитель» признаны виновными по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг...
9 ноября 2017
Обрушение дома в Перми: Подсудимым предъявлены иски на 44,2 млн рублей
Свердловский районный суд Перми начал рассмотрение резонансного уголовного дела об обрушении многоэтажки по ул. Куйбышева, 103. Троим подсудимым предъявлены иски о возмещении имущественного и морального вреда от 17 потерпевших на общую сумму более 44,2 млн рублей, сообщает permnews.ru. На...
30 июня 2017
В Перми восстановленный после обрушения дом готовится к заселению
В Перми дом № 103 по улице Куйбышева, целый подъезд которого обрушился 11 июля 2015 года, почти восстановлен. В администрации Свердловского района 3 августа жителям расскажут о том, как и когда они смогут вернуться в квартиры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии. По...
1 августа 2016
В Перми оба фигуранта дела об обрушении дома находятся на свободе
В Перми бывшего гендиректора УК «Моторостроитель» Владимира Дроздова освободили из СИЗО под залог в 3 млн рублей. Об этом сегодня, 20 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Свердловского районного суда Перми, где проходили слушания о продлении срока ареста фигуранта уголовного дела...
20 апреля 2016
В Перми директор управляющей компании рухнувшего дома оставлен под стражей
Свердловский суд Перми продлил сроки содержания под стражей генерального директора управляющей компании «Моторостроитель» Владимира Дроздова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате суда. Арест 27-летнего гендиректора УК продлили еще, как минимум, на два месяца. Таким образом, суд...
29 февраля 2016
В Перми восстановили четыре этажа рухнувшего дома
В Перми строители возвели уже четыре этажа обрушившегося подъезда жилого дома по ул. Куйбышева, 103, об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель пресс-службы администрации Перми Андрея Каменских, передает 23 февраля корреспондент ИА REGNUM. В праздничные дни сотрудники мэрии Перми под...
23 февраля 2016
В Перми восстановили первый этаж рухнувшего подъезда
В Перми работы по восстановлению квартир обрушившейся части дома №103 по ул. Куйбышева, который рухнул летом 2015 года, должны завершиться не позднее июня 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города. В настоящее время возведен первый этаж углового подъезда дома...
5 февраля 2016
В Перми частично обрушившийся дом дал новую трещину
В Перми 3 января в городскую службу спасения обратилась жительница второго подъезда дома № 103 по ул. Куйбышева, которая заявила о том, что на лестничной площадке между окнами второго и третьего этажа на месте старой, ранее заштукатуренной трещины, появилась новая. Об этом сообщила местная...
4 января 2016
В Перми начали восстанавливать рухнувший летом дом
В Перми на улице Куйбышева начались подготовительные работы по восстановлению угловой части дома № 103. Заказчиком работ выступает мэрия, а подрядчиком — строительная компания «Достойное жилье». В компании корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что с этой недели они приступают к строительно-монтажным...
19 ноября 2015
В Перми в доме, где рухнул подъезд, образовались новые трещины
Гипсовый маячок, установленный 15 июля во втором подъезде дома по улице Куйбышева, 103 Перми, в котором рухнул целый подъезд, 10 октября дал трещину. Жильцы встревожены. Возможно, деформация несущих конструкций и фундамента здания продолжается. Об этом в социальной сети «Вконтакте» в сообществе...
12 октября 2015
Директоров управляющей компании рухнувшего в Перми дома оставили в СИЗО
Свердловский районный суд Перми продлил сроки содержания под стражей директорам управляющей компании (УК) «Моторостроитель», которая отвечала за обрушившийся дом № 103, по ул. Куйбышева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате районного суда. Суд удовлетворил просьбу следственного...
11 сентября 2015
Основной причиной обрушения дома в Перми стало оседание грунта
Глава городского департамента ЖКХ города Перми Николай Уханов заявил, что готовы результаты работы экспертов по обрушению подъезда на ул. Куйбышева, 103, повлекшего гибель двух человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города. По заключению независимых...
26 августа 2015
В Перми дом с рухнувшим подъездом восстановят
В Перми специалисты экспертной организации ЗАО «ПИРС» выдали заключение о возможности восстановления рухнувшего подъезда и ремонта, с укреплением несущих конструкций, оставшейся части жилого дома в Перми по адресу ул. Куйбышева, 103. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе...
12 августа 2015
Руководство УК рухнувшего в Перми дома оставили под стражей
В Перми мера пресечения в виде заключения под стражу генерального директора ООО УК «Моторостроитель» Владимира Дроздова и исполнительного директора этой же компании Татьяны Заремба осталась неизменной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого суда. Коллегия по уголовным...
21 июля 2015
Власти Перми увеличат выплаты жильцам обрушившегося дома
На помощь пострадавшим от обрушения части пятиэтажного дома в Перми муниципальные власти планируют выделить 325 тысяч рублей, вместо 200 тысяч, о которых сообщалось ранее. Как и прежде по 50 тысяч получат родственники двух погибших, а по 25 — каждый член семьи из четырех пострадавших квартир. Об...
16 июля 2015
В Перми определились с размером помощи жильцам рухнувшего дома
Стали известны суммы выплат пострадавшим при частичном обрушении дома № 103 на ул. Куйбышева в Перми. Зарегистрированные в четырех разрушенных квартирах и оставшиеся в живых получат по 10 тыс. рублей. Ближайшим родственникам на каждого погибшего из муниципального бюджета будет выплачено по 50 тыс...
15 июля 2015
Оба обвиняемых по делу об обрушении дома в Перми арестованы
Свердловский районный суд сегодня, 14 июля, своим решением арестовал генерального директора УК «Мотостроитель» Владимира Дроздова. Накануне 13 июля этот же суд разрешил арестовать исполнительного директора этой управляющей компании Светлану Зарембу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в...
14 июля 2015
Суд не дал санкции на арест директора управляющей компании рухнувшего дома
Сегодня, 13 июля, в Свердловском районном суде Перми прошло заседание по делу об избрании меры пресечения директору управляющей компании «Моторостроитель» Владимиру Дроздову. Именно эта компания обслуживала дом № 103 на ул. Куйбышева в Перми, в котором произошло обрушение подъезда. Решением судьи...
13 июля 2015
Ещё один человек задержан по делу об обрушении жилого дома в Перми
Следствие по уголовному делу об обрушении жилого дома в Перми задержало исполнительного директора управляющей компании, ответственной за состояние здания. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила пресс-служба пермского следственного управления Следственного комитета России. Как ранее сообщало ИА...
12 июля 2015
Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Перми
Около 60 самосвалов строительного мусора было вывезено ликвидаторами завалов жилого дома по улице Куйбышева в Перми. Работы по разбору завалов были окончены к 21:00, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. Работы по инструментальному обследованию здания продолжатся в воскресенье, 12 июля. Жителям...
12 июля 2015