Убийство журналистов французского еженедельника Charlie Hebdo
По делу о нападении на Charlie Hebdo задержаны десять человек
Задержание десяти человек проведено во Франции и Бельгии по делу о нападении на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года, передает 26 апреля телеканал BFMTV. Уточняется, что задержания прошли в ночь на 26 апреля 2017 года. По версии правоохранительных органов, этих людей...
26 апреля 2017
Главный карикатурист покидает Charlie Hebdo: «Каждый номер — пытка»
Ему трудно работать в сатирическом жанре: не хватает погибших при теракте коллег Ренальд Лузье — главный карикатурист французского издания Charlie Hebdo — уходит в отставку. Об этом он сам сообщил в интервью Liberation. «Это очень личный выбор… Каждый выпуск был для меня пыткой, поскольку остальные...
19 мая 2015
Убит лидер йеменской «Аль-Каиды», организовавшей атаку на Charlie Hebdo
Лидер йеменской ячейки «Аль-Каиды» Насер бен Али аль-Анасси убит в апреле в ходе удара американских ВВС Лидер группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» Насер бен Али аль-Анасси, взявшей на себя ответственность за организацию нападения на редакцию французского еженедельника Charlie Hebdo...
8 мая 2015
Во Франции арестован сообщник террориста, напавшего на еврейскую лавку
Во Франции задержан сообщник террориста Амеди Кулибали, передает телеканал BFM-TV. Следствие предполагает, что он участвовал в расстреле редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo и захватил заложников в магазине кошерных продуктов на окраине Парижа. По данным НТВ, подозреваемый временно...
29 марта 2015
Во Франции арестованы четыре человека по делу о терактах в Париже
Полиция Франции задержала четверых подозреваемых в причастности к организации терактов в Париже, передает агентство France Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что задержанные входили в окружение 32-летнего Амеди Кулибали, захватившего заложников в парижском...
9 марта 2015
Дадаев: Немцов убит за критику ислама
Оппозиционера Бориса Немцова убили за его критические высказывания о мусульманах и исламе в целом, такое заявление сделал один из главных подозреваемых в убийстве политика Заур Дадаев, сообщает телеканал «Звезда». Дадаев заявил, что узнал об отношении Немцова к мусульманам и исламу в январе 2015...
9 марта 2015
Charlie Hebdo возмутили блоггеров карикатурой на Донецк
Charlie Hebdo снова поражают воображение своим самобытным юмором. Возмущенный карикатурой издания на перемирие в Донецке политолог Владимир Корнилов разместил на своей странице в Facebook очередной «шедевр» французской сатирической мысли. На рисунке изображены трое мужчин и одна женщина, которые...
1 марта 2015
Немцова могли убить из-за его позиции по «Charlie Hebdo»
На данный момент следствие выдвигает одновременно несколько версий убийства Бориса Немцова. Рассматривается вариант политической провокации, тщательно отрабатывается исламско-экстремистский след, проверяется версия, связанная с внутриукраинскими событиями, не исключается бытовой характер...
28 февраля 2015
СК РФ назвал основные версии убийства Бориса Немцова
Владимир Маркин — официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ — назвал основные версии убийства оппозиционера Бориса Немцова. В их числе «версия, связанная с исламско-экстремистским следом»: Немцов получал угрозы в связи с его позицией по Charlie Hebdo, говорится в сообщении на сайте...
28 февраля 2015
«Исламское государство» и христиане: кто кого провоцирует на борьбу?
Мировые информационные агентства сообщают об очередном нападении «Исламского государства» на христиан. По данным «Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека», джихадисты совершили нападение на поселение в мухафазе Хасеке на северо-востоке Сирии и похитили по меньшей мере 90 христиан...
25 февраля 2015
ФЛЕШМОБ НА КОСТЯХ. ПАРИЖ, КИЕВ, КТО СЛЕДУЮЩИЙ? Карикатура REGNUM
В годовщину киевского государственного переворота в Киев съехались заметно поредевшие ряды европейских союзников США — и опять без самих США. Ещё недавно это Товарищество передвижных художественных выставок устраивало такой же флешмоб в Париже, когда выстроилось жидкой кучкой, без США, перед лицом...
24 февраля 2015
Мусульмане Великобритании вышли на массовый митинг против Charlie Hebdo
Тысячи британских мусульман вышли в Лондоне на акцию протеста в воскресенье, 8 февраля. Протестующие выступали против карикатур на пророка Мухаммеда, публикуемых сатирическим журналом Charlie Hebdo, сообщает AFP. Толпы протестующих направились к резиденции премьер-министра Великобритании Дэвида...
9 февраля 2015
В Иране объявлен конкурс карикатур на тему Холокоста
В Иране стартовал международный конкурс карикатур на тему Холокоста. По замыслу организаторов, мероприятие должно стать «гуманитарным ответом» на карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные французским журналом Charlie Hebdo. К участию в конкурсе приглашаются как иранские, так и зарубежные...
6 февраля 2015
Главной причиной теракта в редакции Charlie Hebdo треть опрошенных ВЦИОМ жителей России считают оскорбление журналистами религиозных чувств мусульман
О теракте в редакции французского еженедельника Charlie Hebdo, произошедшем в Париже 7 января, известно 74% жителей России. С карикатурами на пророка Мухаммеда, опубликованными изданием ранее, ознакомились 23% опрошенных, а 51% только слышали о случившемся, но самих рисунков не видели. Такие...
28 января 2015
Депутат новосибирского облсовета пришёл на сессию с табличкой «Je suis Donbass»
Депутат законодательного собрания Новосибирской области, член фракции «Единая Россия» Алексей Александров пришёл на первую в этом году сессию парламента с табличкой «Je suis Donbass». Как сказал ИА REGNUM Александров, это было сделано для привлечения внимания общества к проблемам Донбасса. «Недаром...
28 января 2015
Муфтий Чувашии о внешней игре и национальных чувствах
События во Франции были нацелены на то, чтобы посеять межрелигиозную рознь, в том числе в России. Но это вызвало объединение в стране: единым блоком сплотились и политики, и представители традиционных конфессий, и лидеры общественного мнения. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM член...
27 января 2015
Отношение жителей России к терактам в Париже: опрос
О теракте в редакции франзузского еженедельника «Charlie Hebdo», произошедшем в Париже 7 января, известно 74% жителям России. С карикатурами на пророка Мухаммеда, опубликованными изданием ранее, ознакомились 23% опрошенных, а 51% только слышали о случившемся, но самих рисунков не видели. Среди...
26 января 2015
ВЦИОМ: 30% жителей России считают, что журналисты Charlie Hebdo сами виноваты в нападении
Большинство жителей России считают, что причины расстрела журналистов редакции парижского издания «Charlie Hebdo» — неэффективность французской иммиграционной политики и поведение самих журналистов. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Всероссийским центром...
26 января 2015
«Резня в Париже на руку исламским фундаменталистам и израильским ультраправым»: Обзор католической прессы
Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 18-24 января стали: исламский ученый отмечает провал европейского проекта по интеграции мусульман; Ирландия не намерена отменять наказание за богохульство; турецкие армяне обвиняют Анкару в попытке отвлечь внимание от...
26 января 2015
Франция направляет в Ирак своих военных советников
Главный штаб французских вооруженных сил направит военных советников в Ирак. Об этом объявил представитель ведомства, полковник Жилль Жарон. «В ближайшие дни в Багдад будет отправлена группа военных советников. Речь идет о 20 экспертах. В дальнейшем эта цифра может быть увеличена», — отметил Жарон...
23 января 2015