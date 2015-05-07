Катастрофа Airbus A320 во французских Альпах
Bild: Любиц пробовал поднять лайнер за полторы минуты до крушения
Давление на боковую ручку управления зафиксировал бортовой регистратор Второй пилот самолета Airbus A320 авиакомпании Germanwings Андреас Любиц за полторы минуты до крушения пытался поднять лайнер, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на внутренний доклад французского Бюро по расследованию и...
7 мая 2015
Пилот Germanwings заранее репетировал снижение самолета
Стали известны новые подробности расследования крушения лайнера Airbus А320 во французских Альпах. Как установили французские эксперты, на предпоследнем рейсе пилот совершал необоснованное снижение Андреас Любиц — пилот немецкого лоукостера Germanwings, подозреваемый в том, что намеренно...
6 мая 2015
Андреас Лубиц в день катастрофы A320 пробовал снижать высоту другого рейса
СМИ обнародовали данные из предварительного отчёта о ходе расследования крушения Airbus A320 во Французских Альпах Второй пилот самолёта Airbus A320 авиакомпании Germanwings, разбившегося в марте этого года во Франции, Андреас Лубиц в день катастрофы пробовал снижать высоту полёта на другом рейсе —...
6 мая 2015
Во французских Альпах собрали обломки упавшего А320
Спасатели завершили сбор обломков самолета А320 авиакомпании Germanwings, который разбился 24 марта во французских Альпах. Операция велась с 8 апреля на площади 1,5 гектар в труднодоступном альпийском массиве Труа-Эвеше. В общей сложности поисковики собрали около 40 т материала. Сейчас все обломки...
21 апреля 2015
У следователей нет данных об использовании Любицем мочегонных средств
В прокуратуре Дюссельдорфа не смогли подтвердить сообщения некоторых европейских СМИ о том, что второй пилот разбившегося в Альпах Airbus А320 Андреас Любиц специально подмешал в кофе капитану самолета мочегонный препарат. «Я не могу подтвердить эту информацию. Мы, собственно говоря, не даем...
9 апреля 2015
Андреас Любиц подлил слабительное в кофе первому пилоту
Андреас Любиц воспользовался сильнодействующими медикаментами, он вынудил командира покинуть кабину, подлив ему в кофе слабительное. Любиц, второй пилот разбившегося во французских Альпах Airbus A320, специально подлил в кофе командиру Патрику Зондерхаймеру слабительное, передает Life News...
9 апреля 2015
СМИ опубликовали фото первого пилота разбившегося в Альпах A320
Сотрудники Germanwings организовали мемориал своим погибшим коллегам В штаб-квартире компании Germanwings в Кельне организован мемориал членам экипажа Airbus A-320, разбившегося во французских Альпах, пишет The Daily Mail. Там выставлена фотография первого пилота самолета A-320 — Патрика...
7 апреля 2015
Данные второго «черного ящика» A320 подтвердили вину Лубица
Андреас Лубиц переключил автопилот в режим снижения до 30 м. и несколько раз увеличивал скорость Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, после расшифровки данных второго бортового самописца подтвердило, что второй пилот Андреас Лубиц уничтожил самолет намеренно, сообщает...
3 апреля 2015
Пилот А320 искал данные о способах суицида и устройстве кабины пилотов
Прокуратура Дюссельдорфа обнародовала новые доказательства причастности второго пилота, разбившегося в Альпах А320, Андреаса Любица к катастрофе, в результате которой погибло 150 человек. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает Associated Press. Самолет Airbus A320 авиакомпании Germanwings...
2 апреля 2015
Найден второй черный ящик разбившегося в Альпах А320
Спасатели нашли второй черный ящик самолета Airbus A320 авиакомпании Germanwings, разбившегося во французских Альпах 24 марта. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на французскую прокуратуру. Это второй бортовой самописец, который фиксирует всю информацию о...
2 апреля 2015
Франция опровергла информацию о видео последних секунд Airbus A320
В жандармерии Франции опровергли информацию об обнаружении телефона с видео, на котором, как утверждалось, запечатлены последние секунды полета самолета Airbus A320 перед крушением. «Содержание найденных на месте катастрофы мобильных телефонов пока что не изучалось следователями», — отметили в...
1 апреля 2015
Найдено видео с последними секундами полета Airbus A320
На месте крушения Airbus А320 во французских Альпах найдено видео, запечатлевшее последние секунды полета, передает Bild. На видеозаписи невозможно идентифицировать людей — в целом запечатлен хаос в салоне воздушном судне, при этом слышны крики пассажиров лайнера. Кроме того, слышны звуки ударов по...
31 марта 2015
Lufthansa знала, что Любиц проходил курс психотерапии
Андреас Любиц — второй пилот разбившегося 24 марта пассажирского Airbus A320 во французских Альпах, информировал концерн Lufthansa (в который входит лоукостер Germanwings, которому и принадлежал разбившийся самолёт) о своих психических расстройствах. Об этом во вторник, 31 марта, сообщила сама...
31 марта 2015
Андреас Любиц, разбивший А320 в Альпах, был склонен к суициду
Прокуратура Федеративной республики Германия сообщает, что второй пилот разбившегося в Альпах пассажирского самолета Airbus A320 авиакомпании Germanwings Андреас Любиц, наблюдался у врача из-за имеющихся у него суицидальных наклонностей. Об этом в понедельник, 30 марта, передает Associated Press...
30 марта 2015
Трагедию Airbus используют, чтобы вернуть «нулевое промилле» в РФ
Глава комитета Госдумы по безопасности в связи с трагедией Airbus настаивает на отмене «нулевого промилле» для автомобилистов Трагедию Airbus А320 в Государственной думе РФ используют как аргумент для возвращения «нулевого промилле», передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта. Глава комитета Госдумы...
30 марта 2015
В Bild опубликована стенограмма записи «черного ящика» разбившегося А-320
Немецкое издание Bild опубликовало полуторачасовую стенограмму записи «черного ящика» разбившегося во Франции самолета Airbus A320. Из расшифровки следует, что на записи отчетливо слышно, как первый пилот кричит «открой эту чертову дверь», а на заднем плане кричат пассажиры. Стало известно, что...
29 марта 2015
Идентифицированы останки пилота А320 Андреаса Любица
Идентифицированы останки пилота А320 Андреаса Любица, были применены методы анализа ДНК, сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на французские правоохранительные органы. Ранее стало известно, что при обыске в его доме были найдены психотропные препараты, свидетельствующие о наличии у него...
29 марта 2015
Пилот А320 Любиц жаловался на условия работы
Пилот Андреас Любиц, подозреваемый в умышленном уничтожении пассажирского самолета А320, жаловался на условия работы, отсутствие финансовых средств и боязнь лишиться своего места в компании Germanwings. Об этом рассказала его бывшая девушка — стюардесса в интервью немецкой газете Bild. Она также...
28 марта 2015
Подруга пилота Airbus A320: Он мог проснуться с криками «Мы падаем!»
Андреас Любиц — пилот разбившегося в Альпах лайнера Airbus A320 компании Germanwings — собирался «изменить систему, чтобы его имя стало известно всему миру». Об этом его бывшая девушка рассказала в интервью немецкому изданию Bild. Кроме того, по ее словам, у Любица была возбудимая психика, он мог...
28 марта 2015
Пилот Любиц заранее искал место для крушения A320?
Он намеревался совершить «запоминающийся поступок в истории» и «изменить систему» По делу о катастрофе самолета A320 во Франции вскрылись новые любопытные факты. Оказывается, второй пилот Андреас Любиц, подозреваемый в умышленном уничтожении пассажирского лайнера, хорошо ориентировался на месте...
28 марта 2015