Пожар в ИНИОН
3D-туры по детским лагерям и мототакси — главное в Москве за неделю
Книжный фестиваль, летний отдых детей, новый павильон Мосфильма, налоговое преступление, гимназии присвоят имя российского дипломата, работа мототакси, восстановление сгоревшей библиотеки, фестиваль русского застолья — в специальном обзоре ИА REGNUM. «Красная площадь» В Москве с 3 по 6 июня прошел...
9 июня 2017
Пострадавшее от пожара здание ИНИОН в Москве будет восстановлено
Здание библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) эпохи советского модернизма будет восстановлена. Об этом сегодня, 9 июня, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили в Стройкомплексе. По его словам, принципиальное решение о восстановлении библиотеки...
9 июня 2017
Пивоваров покинул пост директора ИНИОН
Приказ об освобождении Пивоварова от должности подписан 27 апреля Академик Юрий Пивоваров освобожден от должности директора Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН по собственному желанию, пишет газета «Известия» со ссылкой на собственные источники. Приказ об освобождении...
28 апреля 2015
Прокуратура обвинила руководство ИНИОН, РАН и ФАНО в халатности
Материалы прокурорской проверки по факту пожара в ИНИОН направлены в СК РФ По результатам прокурорской проверки выявлена халатность в действиях руководства сгоревшей библиотеки Института общественных наук (ИНИОН), а также руководства Российской академии наук (РАН) и Федерального агентства научных...
17 апреля 2015
Обвиняемые в краже книг из библиотеки ИНИОН арестованы
Суд санкционировал арест двух обвиняемых в краже ценных изданий до 8 июня Черемушкинский районный суд Москвы 9 апреля санкционировал арест Александра Архипова и Александра Колесова, обвиняемых в краже ценных книг из библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) после пожара...
10 апреля 2015
Сенатор Афанасьева просит ФАНО отстранить от работы руководство ИНИОН
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева обратилась в Федеральное агентство научных организаций с просьбой отстранить от работы директора ИНИОН Юрия Пивоварова «Ранее мы обращались в Прокуратуру и Следственный комитет РФ с...
9 апреля 2015
По факту продажи книг из библиотеки ИНИОН возбуждено уголовное дело
Двое мужчин, работавших волонтёрами на завалах сгоревшей библиотеки ИНИОН, присвоили себе часть ценных изданий рубежа XX века Московская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи книг из сгоревшей библиотеки ИНИОН. Об этом сообщает радиостанция «Вести FM» со ссылкой на ГУ МВД России по Москве...
9 апреля 2015
Задержаны волонтеры, пытавшиеся продать книги из библиотеки ИНИОН
Московские правоохранители задержали двух мужчин, пытавшихся сбыть раритетные издания из сгоревшей библиотеки ИНИОН Двое мужчин, пытавшихся продать представляющие историческую ценность книги, были задержаны на Арбате. Полиция изъяла 12 изданий с маркировкой библиотеки ИНИОН, сообщает ГУ МВД РФ по...
8 апреля 2015
Из сгоревшей библиотеки ИНИОН вывезено более 600 тысяч книг
Вывоз уцелевших сухих книг из пострадавшего при пожаре здания Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) подходит к концу, всего вывезено более 600 тысяч экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства научных организаций, передаёт корреспондент ИА REGNUM...
14 марта 2015
Лидер КПРФ настаивает на парламентском расследовании пожара в ИНИОН
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предлагает провести парламентское расследование пожара в ИНИОН РАН, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля. «Давайте настаивать на расследовании, потому что это в высшей степени безобразие. Мне кажется, нам надо попросить товарищей, кто этим занимается, разобраться...
16 февраля 2015
Пожар в ИНИОН: утрачено более половины фондов, сложно восстановить 16%
Реальные потери книжного фонда ИНИОН РАН, по оценкам специалистов института, оцениваются в 2,32 млн экземпляров, что составляет 15,7 % фонда литературы. Как сообщила ИА REGNUM представитель пресс-службы чрезвычайного штаба ИНИОН Валентина Ефремова, такие данные были получены на основании проверки...
12 февраля 2015
Общественная палата намерена выяснить, как расходовались средства на оцифровку библиотеки ИНИОН
Общественная палата РФ обратится к руководству Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Российской академии наук (РАН) с требованием обнародовать данные о том, какое финансирование было выделено на оцифровку литературы в библиотечном фонде, пострадавшем от пожара в конце января...
10 февраля 2015
Читателей библиотеки ИНИОН попросили пока оставить книги у себя
В ИНИОН РАН попросили читателей, бравших книги в библиотеке института, пока хранить их у себя. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте Института, который возобновил работу лишь сегодня, утром 5 февраля. Сервер ИНИОН пострадал от пожара, работа сайта была восстановлена благодаря...
5 февраля 2015
В сгоревшей библиотеке ИНИОН оцифровали лишь 7 тысяч из 14,2 млн книг
Институт научной информации по общественным наукам, где в минувшие выходные произошёл пожар, по предварительным оценкам, уничтоживший пятую часть библиотечного фонда, из-за недостатка средств оцифровал лишь около 7 тысяч из более чем 14 млн книг, пишет 3 февраля газета «Коммерсантъ». Заместитель...
3 февраля 2015
Пожар в ИНИОН уничтожил 20% библиотечного фонда
В результате пожара в здании Института научной информации по общественным наукам утрачена пятая часть библиотечного фонда, сообщил президент Российской академии наук Владимир Фортов в интервью телеканалу «Россия-24». Ранее сообщалось, что при пожаре пострадало около 15% фонда, однако Фортов уточнил...
3 февраля 2015
Курировать восстановление библиотеки ИНИОН будет Аркадий Дворкович
Разработать предложения по обеспечению сохранности библиотечного фонда Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) и восстановления пострадавшего от пожара здания поручил сегодня, 2 февраля, вице-премьеру Аркадию Дворковичу глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Как сообщает...
2 февраля 2015
Прокуратура ЮЗАО Москвы начала проверку по факту пожара в ИНИОН
Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим 30 января 2015 года в здании библиотеки ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам РАН», расположенном на Нахимовском проспекте. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в...
2 февраля 2015
ОП РФ: Следует провести противопожарную экспертизу всех библиотек России
В Общественной палате РФ призвали провести противопожарную экспертизу всех библиотек России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОП РФ, с такой инициативой выступил член ОП Дмитрий Галочкин, по мнению которого противопожарные системы многих учреждений культуры могут не...
2 февраля 2015
Для сотрудников ИНИОН организуют рабочие места в Центральном экономико-математическом институте
В штабе Федерального агентства научных организаций России приняли решение временно перевести администрацию и финансово-хозяйственные подразделения Института научной информации по общественным наукам РАН в здание Центрального экономико-математического института РАН, сообщает пресс-служба ФАНО...
2 февраля 2015
В связи с пожаром в ИНИОН Минкультуры настаивает на внеплановых проверках сохранности экспонатов
Чиновники Минкультуры смогут проводить внеплановые проверки музеев и библиотек для контроля за хранением культурных ценностей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля, соответствующий законопроект, разработанный Минкультуры, размещен на едином портале раскрытия информации о готовящихся...
2 февраля 2015