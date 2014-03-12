Дело Яроша
Московский суд санкционировал заочный арест лидера украинского "Правого сектора"
Басманный суд г. Москвы санкционировал сегодня, 12 марта, заочный арест лидера украинской организации " Правый сектор " Дмитрия Яроша, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. Напомним...
12 марта 2014
Москва ждет от киевских властей реакции на угрозы Дмитрия Яроша в адрес России
В Москве ожидают четкой и однозначной реакции Верховной рады Украины, а также зарубежных государств на обращение так называемого главнокомандующего "Правого сектора" Дмитрия Яроша. Об этом заявили в МИД РФ. "В России ознакомились с обращением объявленного в международный розыск Яроша, который, судя...
8 марта 2014
Кто и зачем играет на Украине Дмитрия Яроша: мнение
Дмитрий Ярош - глава "Правого сектора" будет баллотироваться в президенты. Об этом заявил на пресс-конференции 7 марта председатель киевского штаба "Правого сектора" Андрей Тарасенко. Это тот самый Дмитрий Ярош, против которого в России заведено уголовное дело. Тот самый Дмитрий Ярош, которого...
8 марта 2014
Киев отказался выдать ультранационалиста Яроша в руки российского правосудия
Киев не видит оснований для задержания и выдачи лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша России. "В случае поступления ходатайства компетентных органов РФ о выдаче Д.Яроша, его рассмотрение будет организовано в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Однако оснований для...
6 марта 2014
Лидер украинского "Правого сектора" объявлен Россией в международный розыск
Лидер украинской организации " Правый сектор " Дмитрий Ярош привлечен в России в качестве обвиняемого по делу о публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенных с использованием средств массовой информации. Об этом сегодня, 5 марта, сообщил официальный...
5 марта 2014
Есть все основания довести до конца дело Яроша - депутат Госдумы
Возбужденное Следственным комитетом России уголовное дело в отношении лидера украинской ультранационалистической организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша имеет все основания быть доведенным до конца, однако непосредственному исполнению приговора может помешать политика "двойных стандартов" Запада...
4 марта 2014
Дагестанский депутат: Боевиков не очень интересует Украина
"Если лидер украинского "Правого сектора" обращался к Доку Умарову, то он поставил себя рядом с главарем боевиков и показал, что они преследуют одни цели". Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 марта депутат Народного собрания Дагестана, председатель комитета по межнациональным...
3 марта 2014
Казаки Кабардино-Балкарии: Призывы "Правого сектора" могут найти отклик в Грузии
"Призывы личностей, подобных лидеру "Правого сектора", могут сказаться на ситуации на Кавказе негативным образом. Прежде всего потому, что будут услышаны некоторыми политическими лидерами Грузии, настроенными антироссийски, и могут вдохновить их". Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3...
3 марта 2014
Рамзан Кадыров: "Любые решения Верховного главнокомандующего мы, пехотинцы, примем и выполним до конца"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддерживает решение президента России Владимира Путина о возможности использования Вооруженных сил РФ на территории Украины для нормализации обстановки в стране. Как заявил глава Чечни в интервью журналистам в Грозном, "любые решения Верховного...
3 марта 2014
СКР возбудил уголовное дело в отношении лидера украинской организации "Правый сектор"
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении лидера украинской организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные...
3 марта 2014
Юрий Коков: Ситуация на Украине принимает радикальный и крайне опасный характер
Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии Юрий Коков резко осудил обращение лидера украинских националистов Дмитрия Яроша к террористу Доку Умарову с просьбой об организации терактов на территории России. В своем заявлении Юрий Коков сказал, что ситуация на Украине принимает...
3 марта 2014
Юнус-Бек Евкуров: Призывы участников Майдана активизировать террористическую деятельность на территории России вызывают крайнее возмущение
Обращение Дмитрия Яроша к лидеру бандподполья Доку Умарову ставит "Правый сектор" в один ряд с международными террористическими организациями. Такое заявление сегодня, 2 марта, сделал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. По словам лидера Ингушетии...
2 марта 2014
Рамзан Кадыров обещал не оставить без внимания обращение украинских националистов к Доку Умарову
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал не оставить без внимания обращение лидера украинских националистов Дмитрия Яроша к террористу Доку Умарову с просьбой об организации терактов на территории России. По словам чеченского лидера, заявление украинских националистов продемонстрировало всему миру...
2 марта 2014
"Российская империя будет разрушена": "Правый сектор" объявил мобилизацию
Центральный штаб боевиков из "Правого сектора" призвал все свои подразделения провести срочную мобилизацию и вооружение. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в эти минуты, передает корреспондент ИА REGNUM. "Осознавая все опасности, которые нависли над украинской государственностью...
1 марта 2014