Арест мэра Астрахани
Облсуд не стал пересматривать дело осужденного экс-мэра Астрахани Столярова
Астраханский областной суд отклонил кассационную жалобу осужденного за крупную взятку экс-мэра Михаила Столярова. По информации пресс-секретаря суда Елены Ярославской, в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции было отказано. Также по теме: Осужденный за...
18 января 2016
Осужденный за взятку экс-мэр Астрахани подал кассацию
Бывший мэр Астрахани Михаил Столяров намерен оспорить вынесенный более года назад приговор по уголовному делу о взяточничестве. Защита экс-градоначальника подала кассационную жалобу. По информации Астраханского областного суда, в настоящее время жалоба находится на рассмотрении, пишет ТАСС. В...
13 января 2016
Устав Астрахани поправили в пользу отмены прямых выборов мэра
В Астрахани депутаты городского парламента приняли в окончательном чтении поправки в устав областного центра, касающиеся изменений схемы выборов муниципальной власти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе думы города 4 февраля, за внесение поправок накануне на очередном пленарном заседании...
4 февраля 2015
Проект изменений в устав Астрахани успешно прошёл общественные слушания
В Астрахани общественные слушания по проекту изменений в устав города, состоявшиеся накануне, 28 января, прошли при полном аншлаге и вызвали бурные дебаты. В зале заседаний горадминистрации собралось около сотни депутатов, представителей различных политических партий и общественных организаций...
29 января 2015
Осужденный за взятку экс-мэр Астрахани лишился членства в «Единой России»
Бывший градоначальник Астрахани Михаил Столяров, осужденный за коррупцию, окончательно исключен из рядов астраханского регионального отделения «Единой России». Такое решение было принято накануне, 15 января, на первом в наступившем году заседании политсовета реготделения партии. Вопрос о лишении...
16 января 2015
Осужденному за крупную взятку мэру Астрахани смягчили приговор
Отстраненный от должности мэр Астрахани Михаил Столяров проведет в тюрьме на один год меньше ранее назначенного судом срока. Сегодня, 25 декабря, Астраханский областной суд принял решение смягчить приговор бывшему градоначальнику с 10 до девяти лет, пишет «КоммерсантЪ». В остальной части приговор...
25 декабря 2014
15 тыс. евро выплатит Россия экс-мэру Махачкалы по решению ЕСПЧ
Россия должна будет компенсировать отстраненному от должности мэру столицы Дагестана Саиду Амирову его содержание под стражей. Соответствующее решение накануне, 27 ноября, принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признав частичное нарушение прав чиновника по его жалобе, пишет...
28 ноября 2014
Защита осужденного за взятку экс-мэра Астрахани обжаловала приговор
Адвокаты отстраненного от должности мэра Астрахани Михаила Столярова подали апелляционную жалобу на вынесенный по делу о крупной взятке приговор. Жалоба поступила в Кировский районный суд областного центра. По информации суда, уголовное дело готовится для передачи в областной суд. Предположительно...
21 ноября 2014
Экс-мэр Астрахани получил 10 лет колонии строгого режима
5 ноября Кировский суд Астрахани приговорил к 10 годам колонии строгого режима отстраненного от должности мэра Астрахани Михаила Столярова. Он признан виновным в получении особо крупной взятки. Кроме того, отстраненный от должности градоначальник должен выплатить штраф в 500 млн рублей. Также суд...
5 ноября 2014
Отстраненному мэру Астрахани гособвинение просит 10 лет тюрьмы и полумиллиардный штраф
Сегодня, 24 октября, в Кировском районном суде, где проходят слушания по уголовному делу отстраненного от должности мэра Астрахани Михаила Столярова, свои требования озвучила сторона обвинения. Так, прокурор просит назначить обвиняемому в крупной взятке Столярову наказание в виде 10 лет лишения...
24 октября 2014
Отстраненный мэр Астрахани снова попал из зала суда в больницу
Очередное слушание по уголовному делу о коррупции отстраненного от должности мэра Астрахани Михаила Столярова, которое должно было пройти сегодня, 27 августа, не состоялось. Подсудимый был доставлен в суд, но ещё до начала слушаний ему стало плохо, и он попросил вызвать ему скорую помощь. Бывший...
27 августа 2014
Слушание по делу о взятке бывшего мэра Астрахани перенесено на 21 августа
Заседание по уголовному делу о коррупции в отношении отстраненного от должности мэра Астрахани Михаила Столярова в очередной раз перенесено и назначено на 21 августа. Сегодня, 12 августа, бывший градоначальник должен выписаться из больницы, куда он попал с обострением сахарного диабета. По словам...
12 августа 2014
Отстраненный от должности мэр Астрахани попал в реанимацию
Отстраненный от должности мэр Астрахани Михаил Столяров попал в больницу в тяжелом состоянии. Он был доставлен в реанимационное отделение Кировской городской больницы областного центра, пишет "Российская газета". По информации медиков, у Столярова обострился сахарный диабет, который вызвал...
9 июля 2014
Слушания по делу отстраненного мэра Астрахани отложены из-за состояния здоровья подсудимого
Заседание в Кировском районном суде по делу о коррупции в отношении отстраненного от должности мэра Астрахани Михаила Столярова, которое должно было состояться накануне 26 июня, было отложено. Причиной послужило состояние здоровья подсудимого. По словам судьи, у обвиняемого случилось обострение...
27 июня 2014
Отстраненный от должности мэр Астрахани на суде пообещал вернуться
Временно отстраненный от должности мэра Астрахани Михаил Столяров, процесс по делу которого сейчас проходит в Кировском райсуде, заявил о своем намерении вернуться в мэрию на свой пост. Как сообщили в суде, такое заявление Столяров сделал на заседании 22 мая. На заседании гособвинение представляло...
23 мая 2014
Заседание по делу мэра Астрахани перенесено из-за его болезни
Кировский районный суд Астрахани сегодня, 13 мая отложил до 15 мая заседание по делу о получении взятки в особо крупном размере в отношении временно отстраненного от должности мэра Астрахани Михаила Столярова. Как сообщили ИА REGNUM в суде, Столяров продолжает лечение в стационаре. Напомним, что он...
13 мая 2014
Отстраненный мэр Астрахани госпитализирован из зала суда
Судебное заседание по уголовному делу о коррупции в отношении отстраненного от должности мэра Астрахани Михаила Столярова вновь отложено. Причиной стало состояние здоровья подсудимого. Прибывший к зданию Кировского районного суда Астрахани градоначальник пожаловался на боли в сердце, из-за плохого...
23 апреля 2014
Бывший мэр Астрахани предстал перед судом
В Астрахани судят отстраненного от должности мэра города Михаила Столярова. Первое заседание проходит сегодня, 18 апреля, в Кировском районном суде. Ведёт процесс судья Наталья Сенченко. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Астрахани Михаил Столяров был задержан 13 ноября 2013 года по подозрению...
18 апреля 2014
Суд над экс-мэром Астрахани начнётся 18 апреля
Первое заседание суда по уголовному делу отстраненного от должности мэра Астрахани Михаила Столярова назначено на 18 апреля и будет рассмотрено в Кировском районном суде. По информации пресс-службы суда, судьей по делу выступит Наталья Сенченко. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Астрахани...
10 апреля 2014
Дело о многомиллионной взятке бывшего мэра Астрахани направлено в суд
Отстраненный от должности мэр Астрахани Михаил Столяров престанет перед правосудием по обвинению в коррупции. Как сообщило ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону 21 марта, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для...
21 марта 2014