Взрыв пассажирского автобуса в Волгограде
Взрыв в автобусе в Волгограде: три года со дня трагедии
В Волгограде сегодня, 21 октября, ровно через три года после трагических событий вспомнят жертв теракта, передает корреспондент ИА REGNUM. Родственники и друзья погибших соберутся возле Мемориального креста около остановки «Лесобаза» в Красноармейском районе. Гражданская панихида в память о...
21 октября 2016
Жертв теракта в автобусе вспоминают в Волгограде
21 октября — памятный трагический день для всех жителей Волгограда. Два года назад в областном центре был совершен теракт. Ехавшие в рейсовом автобусе № 29 пассажиры даже не подозревали, какое страшное событие им предстоит пережить. Для семи человек этот день оказался последним в их жизни. Но...
21 октября 2015
В Волгограде вспоминают жертв теракта в рейсовом автобусе
В Волгограде почтили память жертв октябрьского теракта в автобусе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 21 октября, сегодня на месте трагедии зажглись поминальные свечи, к Поклонному кресту горожане принесли живые цветы. Среди тех, кто пришел почтить память жертв теракта —...
21 октября 2014
Нейтрализовать организатора теракта в Волгограде помогли бдительные жители столицы Дагестана
Организатор теракта в Волгограде Дмитрий Соколов и четверо боевиков были уничтожены благодаря бдительности жителей поселка Семендер Кировского района Махачкалы, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе администрации столицы Дагестана. Еще в среду на минувшей неделе жители поселка Семендер...
19 ноября 2013
Более 30 пострадавших при теракте в Волгограде полностью поправили своё здоровье
На сегодняшний день в медицинский учреждениях Москвы и Волгограда остаются пять пострадавших при теракте в Волгограде 21 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона 19 ноября, трое из них - в московском федеральном центре травматологии и ортопедии им. Приорова. Их...
19 ноября 2013
В Москве скончалась пострадавшая в теракте волгоградка
В Москве в НИИ хирургии имени Вишневского скончалась седьмая пострадавшая во время теракта в Волгограде. Это 59-летняя жительница Волгограда Татьяна Верещагина, пишет газета "Известия" 18 ноября. Ее состояние было одним из самых тяжелых среди пострадавших. До эвакуации бортом МЧС в Москву она...
18 ноября 2013
Организаторов теракта в Волгограде настигла справедливая кара: Сергей Боженов
Организатора взрыва в пассажирском автобусе в Волгограде, в результате которого шесть молодых людей погибли и еще более 40 человек получили тяжелые ранения и травмы, благодаря профессиональным героическим действиям сотрудников силовых структур Республики Дагестан настигло заслуженное возмездие. Так...
18 ноября 2013
НАК официально подтвердил гибель волгоградского подрывника Соколова
Национальный антитеррористический комитет официально подтверждает уничтожение террориста Дмитрия Соколова, являвшегося организатором теракта в Волгограде. Об этом ИА REGNUM сообщили в информационном центре НАК в субботу, 16 ноября. Как уже сообщалось ранее, сегодня в поселке Семендер Кировского...
16 ноября 2013
В контртеррористической операции в Махачкале уничтожены пять боевиков
Пять боевиков убиты в ходе спецоперации, проведенной силовиками в поселке Семендер Кировского района Махачкалы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. По предварительной информации, среди убитых - и подрывник Дмитрий Соколов, гражданский муж террористки-смертницы...
16 ноября 2013
Дмитрий Соколов взял на себя ответственность за взрыв в Волгограде
Блокированный силовиками в пригороде Махачкалы террорист-подрывник Дмитрий Соколов взял на себя ответственность за подрыв рейсового автобуса в Волгограде и заявил, что лично изготавливал взрывное устройство, которое привела в действие террористка-смертница. Об этом ИА REGNUM сообщили в...
16 ноября 2013
Из осажденного дома с боевиками в Махачкале удалось вывести женщину и ребенка
Из жилого дома в поселке Семендер Кировского района Махачкалы, где силовики блокируют группу людей, предположительно входящих в так называемую махачкалинскую бандгруппу, удалось вывести женщину с ребенком. Об этом ИА REGNUM сообщили в информационном центре Национального антитеррористического...
16 ноября 2013
В Махачкале силовики блокируют дом, где может скрываться муж волгоградской смертницы
В поселке Семендер Кировского района Махачкалы представителями силовых структур блокирован дом, где предположительно может находиться Дмитрий Соколов - муж террористки-смертницы Наиды Асияловой, 21 октября совершившей в одном из маршрутных автобусов Волгограда теракт, в результате которого шесть...
16 ноября 2013
Воронежские полицейские получили информацию о подозреваемом в причастности к теракту в Волгограде
Дмитрий Соколов, которого называют предполагаемым участником бандгруппы, причастной к взрыву в пассажирском автобусе в Волгограде 21 октября, возможно, находился на территории Воронежской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 15 ноября на пресс-конференции глава ГУ МВД по Воронежской...
15 ноября 2013
СМИ: Целью террористки из Дагестана был именно Волгоград
Следствие по делу о взрыве в пассажирском автобусе в Волгограде продолжается. На сегодняшний день опрошено около 150 человек, проведены оперативные мероприятия в Волгограде, Москве и Дагестане по выяснению обстоятельств, которые привели к теракту в Волгограде. Какой-либо взаимосвязи с другими...
7 ноября 2013
В Воронеже полиция высадила из автобуса женщину в хиджабе
Девушку 1991 года, одетую в хиджаб, сняли сотрудники полиции с пассажирского автобуса в центре Воронежа 5 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД РФ. Сообщение о девушке в хиджабе, ехавшей в одном из маршрутных автобусов, поступило в дежурную часть УМВД Воронежа утром 5...
5 ноября 2013
Правительство РФ окажет матпомощь пострадавшим от теракта в Волгограде
Председатель правительства Российской Федерации подписал документ об оказании помощи гражданам, получившим вред здоровью, и членам семей граждан, погибших в результате теракта, совершённого 21 октября в Волгограде. Об этом 2 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства РФ...
2 ноября 2013
В Дагестане пойман очередной пособник действующей бандгруппы
По подозрению в пособничестве членам бандгруппировки в дагестанском Каспийске задержан 28-летний махачкалинец, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в МВД РФ по региону. Сотрудники ГУ МВД России по СКФО и местные стражи порядка при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали мужчину, подозреваемого...
1 ноября 2013
В медучреждениях Волгограда остаются 32 пострадавших при теракте в автобусе
Семь пострадавших при подрыве пассажирского автобуса в Волгограде проходят лечение в столичных клиниках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона 1 ноября, в Москву спецбортом МЧС были доставлены самые тяжелые пострадавшие. Перелет они перенесли нормально, теперь...
1 ноября 2013
На лечение в Москву отправлены ещё двое пострадавших в теракте в Волгограде
Сегодня, 30 октября, ещё двое пострадавших в результате подрыва автобуса в Красноармейском районе Волгограда направлены на дальнейшее лечение в Москву. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, самолет АН-148 убыл из аэропорта Волгограда несколько часов назад. Решением о...
30 октября 2013
За пострадавшими в теракте в Волгограде вылетел самолет МЧС
В Волгоград бортом "АН-148" прибудут столичные медики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, врачи примут решение о транспортировке пострадавших в результате подрыва автобуса в Красноармейском районе Волгограда. Пострадавших планируется доставить в Москву самолётом МЧС России...
30 октября 2013