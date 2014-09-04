Наводнение на Дальнем Востоке и Южном Урале в 2013 г.
Помощник президента России предложил создать типовую матрицу действий на случай ЧС
«В некотором смысле Сибирь оказалась в положении обделенной в части компенсаций, выделенных на ремонт пострадавшего от паводка жилья», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник президента — начальник контрольного управления президента РФ Константин Чуйченко. По его словам, и по Крымску, и по...
4 сентября 2014
Путин: Работа по устранению последствий наводнения на Дальнем Востоке была беспрецедентно масштабной
В рамках совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах России, которое президент РФ Владимир Путин провел в Республике Алтай, выступили руководители регионов Дальнего Востока. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, в 2013 году в...
4 сентября 2014
Врио губернатора Алтайского края: В регионе из-за паводка без жилья остались 352 семьи
В основу работы над устранениями последствий паводка в Алтайском крае был положен «пакет поручений» президента России Владимира Путина, сообщил корреспонденту ИА REGNUM врио главы региона Александр Карлин. Сегодня, 4 сентября, Путин провел в Республике Алтай совещание по вопросам ликвидации...
4 сентября 2014
Президент поручил Минсельхозу компенсировать аграриям ущерб от наводнений
Участники совещания по вопросам ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке и в Сибири, которое сегодня, 4 сентября, провёл в Горно-Алтайске президент России Владимир Путин, обсудили ситуацию с поддержкой сельхозпроизводителей, пострадавших от паводка, а также граждан, которые потеряли...
4 сентября 2014
Врио главы Республики Алтай: Главная задача — восстановить пострадавшую от наводнения транспортную инфраструктуру
Президент России Владимир Путин провел в Горно-Алтайске совещание, посвященное ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации. В рамках совещания выступил врио главы Республики Алтай Александр Бердников. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по словам Бердникова, «для...
4 сентября 2014
Путин: Затягивать с ремонтом пострадавшего от наводнения жилья нельзя
Федеральные и региональные органы власти должны качественно и своевременно отработать вопросы ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке, особенно в части ремонта жилья, восстановления объектов ЖКХ и энергетики. Правительство России «в самое ближайшее время должно перечислить...
4 сентября 2014
Республика Алтай готовится к визиту президента
В Республике Алтай ведётся активная подготовка к визиту президента России Владимира Путина, который, как ожидается, 4 сентября проведёт в Горно-Алтайске совещание по вопросам ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили ИА REGNUM источники в республиканском...
1 сентября 2014
Дальнему Востоку выделено дополнительно 1,1 млрд рублей на восстановление дорог после наводнения 2013 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства более 1,1 млрд рублей на восстановление автомобильных дорог в регионах Дальнего Востока, пострадавших от крупномасштабного наводнения 2013 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе...
28 августа 2014
Челябинские ревизоры проверят факты невыплаты компенсаций пострадавшим от наводнения
И.о. губернатора Челябинской области Борис Дубровский направил в Карталинский район спецпроверку. Представителям Главного контрольного управления предстоит разобраться, по каким причинам несколько многодетных семей, чьи дома еще год назад пострадали во время наводнения, до сих пор не получили...
25 августа 2014
Россия и Китай обсудят строительство гидротехнических сооружений на Амуре для предотвращения наводнений
Россия и Китай обсудят возможности строительстве гидротехнических сооружений на реке Амур и ее притоках в целях зарегулирования стока в бассейне реки в паводковые периоды. Такое поручение дал главам министерств природных ресурсов, энергетики и иностранных дел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по...
16 июля 2014
Около 4 тыс. семей нуждаются в жилье на пострадавшем от наводнения Дальнем Востоке: Трутнев
На пострадавшем от наводнения Дальнем Востоке необходимо предоставить жильё 3940 семьям и отремонтировать 3437 жилых помещений. Об этом сегодня, 7 июля, рассказал заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на...
7 июля 2014
В Хабаровском крае называют увольнение главы Минстроя закономерным
Главной причиной увольнения министра строительства Хабаровского края Андрея Попова стали низкие темпы расселения жителей, пострадавших от наводнения в 2013 году. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказали в правительстве края. Напомним, что ранее полпред президента в Дальневосточном...
26 июня 2014
Глава минстроя Хабаровского края отправлен в отставку
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал распоряжение, согласно которому отправлен в отставку министр строительства края Андрей Попов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации региона. Исполнять обязанности министра будет заместитель председателя Правительства Хабаровского края...
26 июня 2014
На ликвидацию последствий наводнения на Дальнем Востоке направлено 40 млрд руб.: Путин
Свыше 40 млрд руб. направлено из федерального бюджета РФ на ликвидацию последствий наводнения на Дальнем Востоке, которое произошло летом 2013 г. Об этом сегодня, 22 мая, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном этой теме, которое он провел в ходе визита в Амурскую область. Как...
22 мая 2014
Владимир Путин посетил пострадавшее от наводнения село в Приамурье
В ходе своего визита в Амурскую область президент РФ Владимир Путин посетил село Волково Благовещенского района, где для жителей, пострадавших в 2013 году от наводнения, возводится новое жильё. Как сообщает пресс-служба главы государства, он осмотрел один из домов, после чего пообщался с будущими...
22 мая 2014
Владимир Путин прибыл в Приамурье
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Амурскую область. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Кремле, президент с вертолёта осмотрит территорию Амурской области, пострадавшую от паводка в 2013 году, и посетит село Волково, где возводятся дома для жителей затопленных районов...
22 мая 2014
Президент РФ поручил проанализировать мероприятия по предотвращению затопления жилья на Дальнем Востоке
Правительство РФ совместно с органами государственной власти Якутии, Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской АО проанализирует результаты реализации мер, направленных на недопущение жилищного и дачного строительства, возведения объектов производственного и...
25 апреля 2014
Энергетики успешно справились с последствиями наводнения на Дальнем Востоке - Новак
В электрических сетях Дальнего Востока аварийность в течение осенне-зимнего периода 2013-2014 года снизилась на 12% в сравнении с периодом 2012-2013 годов. Такие данные привел на состоявшемся 18 апреля Всероссийском совещании по итогам прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода...
18 апреля 2014
Пострадавшие от наводнения дальневосточники попросили Путина дать им дорогу и газ
Жители хабаровского поселка Бельго, пострадавшего от наводнения в 2013 году и фактически отстроенного заново, в ходе прямой линии с президентом 17 апреля попросили Владимира Путина помочь со строительством дороги от поселка и его газификацией. Владимир Путин пояснил жителям поселка, что объем...
17 апреля 2014
Владимир Путин: На Приамурье правительству нужно обратить больше внимания
Сегодня, 17 апреля, в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимир Батарин из села Новое Еврейской автономной области спросил Владимира Путина о перспективах развития приграничных сел Приамурья и мерах, принимаемых для защиты от возможных наводнений. "В соответствии с принятым решением, люди...
17 апреля 2014