Автокатастрофа с участием КамАЗа и автобуса в "новой Москве"
Виновник аварии с автобусом в Новой Москве приговорен к 6 годам 9 месяцам колонии строгого режима
В Москве вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о ДТП под Подольском, унесшем жизни 18 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московской городской прокуратуры. 4 августа Троицкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего...
4 августа 2014
Дело о ДТП с автобусом под Подольском направлено в суд: Мосгорпрокуратура
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего гражданина Республики Армения Грачья Арутюняна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч...
9 апреля 2014
Завершено расследование уголовного дела по ДТП с автобусом в Новой Москве
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению Грачьи Арутюняна - участника ДТП, в результате которого скончались 18 человек и еще 27 - получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в...
4 апреля 2014
Завершено следствие по делу об аварии автобуса под Подольском
Предварительное следствие по уголовному делу о столкновении "КамАЗа" с рейсовым автобусом, в результате которого погибли 18 человек, завершено, сообщил адвокат обвиняемого в совершении ДТП водителя грузовика Грачьи Арутюняна Рубен Маркарьян. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля 2013 года в районе...
6 декабря 2013
Фигуранту дела о ДТП с автобусом в Новой Москве предъявлено еще одно обвинение
28 ноября следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 327 (использование заведомо подложного документа) Грачье Арутюняну - предположительному виновнику аварии с пассажирским автобусом в Новой Москве, в результате которой погибло 18 человек. Напомним, 13 июля 2013 года...
28 ноября 2013
Два уголовных дела в отношении Грачьи Арутюняна объединены в одно (Москва)
К уголовному делу по ДТП на территории Новой Москвы с участием пассажирского автобуса присоединено еще одно дело, возбужденное в июле 2013 года СЧ СУ УВД по ТиНАО по ч. 3 ст. 327 (использование заведомо подложного документа) в отношении Грачьи Арутюняна - предположительного виновника аварии, в...
13 ноября 2013
Иностранцев предлагают депортировать за 2 административных правонарушения в год
Совершение двух административных правонарушений в год может стать основанием для выдворения иностранного гражданина с территории РФ, заявил на пресс-конференции 17 сентября председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам...
17 сентября 2013
Платная парковка - главное транспортное мероприятие, осуществленное при Собянине: интервью Михаила Блинкина
Транспортная проблема - традиционно, одна из наиболее актуальных для Москвы. О перспективах метростроения, платной парковке, строительстве транспортно-пересадочных узлов и других аспектах автотранспортной отрасли столичной экономики в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор института...
23 августа 2013
Пострадавшим при ДТП с автобусом в Новой Москве произведены первые страховые выплаты
Страховая группа "СОГАЗ" произвела первые страховые выплаты на общую сумму 748 тысяч рублей в связи с произошедшим месяц назад крупным ДТП на территории "новой" Москвы с участием грузовика и рейсового автобуса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании, по закону об обязательном...
12 августа 2013
Посольство Армении и САР наняли по "халатному делу" адвоката без знания армянского языка, который уехал в отпуск на месяц
Адвокат Рубен Маргарян, нанятый посольством Армении в России для защиты интересов гражданина Армении Грачьи Арутюняна, проходящего в качестве обвиняемого по делу о ДТП в Подольске, уехал из Москвы в месячный отпуск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM стало известно из источников в адвокатской среде...
7 августа 2013
Адвокат Грачья Арутюняна назвал "системным наплевательством" инцидент с халатом обвиняемого
Защитник прав человека Армении Карен Андреасян встретился 29 июля с прибывшим в Ереван адвокатом Рубеном Маргаряном, осуществляющим защиту гражданина Армении Грачья Арутюняна, обвиняемого в связи с автокатастрофой под Подольском и находящегося в изоляторе "Матросская тишина". Как сообщили ИА REGNUM...
29 июля 2013
Департамент транспорта Москвы выявил нарушения в деятельности ряда транспортных компаний
Департамент транспорта Москвы провел проверку деятельности коммерческих грузовых и пассажирских перевозчиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента, контроль деятельности перевозчиков, соблюдение ими правил безопасности движения осуществляется департаментом на регулярной...
24 июля 2013
Вопрос о реадмиссии Грачья Арутюняна можно будет обсудить после суда - омбудсмен Армении
Вопрос о реадмиссии из России гражданина Армении Грачья Арутюняна, который обвиняется в ДТП рейсового автобуса под Подольском 13 июля, можно будет обсудить только после вынесения приговора судом РФ. Об этом заявил 23 июля омбудсмен Армении Карен Андреасян на пресс-конференции после визита в Москву...
23 июля 2013
После ДТП под Подольском в больницах остаются 26 человек: Минздрав
По состоянию на 23 июля на стационарном лечении в медицинских организациях Москвы и Московской области находятся 26 человека, в том числе 1 ребенок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минздрава России, 18 человек находятся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях Москвы...
23 июля 2013
27 раненых в ДТП под Подольском остаются в больницах Москвы и Подмосковья
27 пострадавших в результате катастрофы пассажирского автобуса под Подольском остаются в больницах Москвы и Московской области. Как сообщили сегодня, 22 июля, ИА REGNUM в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ, в числе пострадавших - один ребенок. 19 человек находятся на лечении в...
22 июля 2013
Омбудсмен Армении отправится в Москву по делу Грачья Арутюняна
Омбудсмен Армении Карен Андреасян отправится 21 июля в Москву для обсуждения дела гражданина Армении Грачья Арутюняна, который обвиняется в аварии рейсового автобуса под Подольском, в результате которого погибли 18 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе офиса защитника прав человека Армении...
19 июля 2013
В больницах Москвы остаётся 21 пострадавший в ДТП под Подольском
В столичных больницах находится 21 пострадавший в ДТП под Подольском: восемь человек в тяжёлом состоянии, ещё восемь человек в состоянии средней тяжести, и пять человек в удовлетворительном состоянии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре столичного правительства, об этом заявил и.о...
19 июля 2013
Ереван и Москва озабочены попытками спекуляции на трагедии под Подольском: МИД РФ
19 июля в МИД России состоялась встреча статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина с послом Армении в России Олегом Есаяном, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД России. Как отмечается, в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества...
19 июля 2013
Экстрадиция Грачья Арутюняна возможна лишь после вынесения приговора в РФ - Минюст Армении
Обвиняемый по делу об аварии рейсового автобуса под Подольском, в результате которого погибли 18 человек, гражданин Армении Грачья Арутюнян может быть передан армянской стороне для отбывания наказания на родине лишь после вынесения ему обвинительного приговора судом в России и вступления приговора...
19 июля 2013
Лидера Союза армян России обвинили в антинациональной политике и призвали подать в отставку
Российская газета " Еркрамас " опубликовала текст "Обращения граждан России армянской национальности к руководству Союза Армян России " (САР), основателем и председателем которого является известный московский бизнесмен Ара Абрамян. В обращении, в частности, сказано, что за 13 лет существования САР...
19 июля 2013