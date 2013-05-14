Митинг на Болотной площади в Москве 6 мая 2013 г.
В Ярославле и Белгороде прошли обыски по "Болотному делу"
У региональных оппозиционеров прошли обыски, в ходе которых изъяли вещи, которые будут отправлены на исследования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ. В доме активиста ярославского регионального отделения "Солидарности" Елены Лекиашвили изъят...
14 мая 2013
У ярославского активиста ПАРНАС проходит обыск по "Болотному делу"
В Ярославле проводят обыск по "Болотному делу" у активиста ПАРНАС Василия Цепенда. Об этом 14 мая сообщил в своем Twitter член Координационного совета оппозиции Илья Яшин. Кроме того, по словам Яшина, обыск также прошел в Нижнем Новгороде у активистки ПАРНАС Анны Степановой, в Белгороде обыск...
14 мая 2013
Разыскиваемый Россией Таргамадзе вернулся в Грузию
Действующий депутат парламента Грузии Гиви Таргамадзе, заочно арестованный российскими властями по делу о "массовых беспорядках" на Болотной площади в Москве в мае 2012 года, вернулся сегодня, 11 мая, в Грузию. Последние несколько месяцев Таргамадзе находился в Литве. Как ИА REGNUM сообщало ранее...
11 мая 2013
Большинство интернет-пользователей не поддерживают оппозиционеров с Болотной: опрос ИА REGNUM
Почти 60% интернет-пользователей, принявших участие в онлайн-опросе ИА REGNUM, не поддерживают оппозиционеров, вышедших на митинг на Болотной площади в Москве 6 мая. Опрос проводился с 6 по 8 мая 2013 года. Проголосовали 3500 человек. Оппозиционеров не поддержали 59,8% респондентов, равнодушны к...
8 мая 2013
Годовщина беспорядков на Болотной: оппозиция не состоялась
6 мая прошел очередной митинг на Болотной площади в Москве. Он был приурочен к годовщине Марша миллионов, на котором произошли столкновения митингующих с полицией. Оппозиция хотела провести очередную массовую акцию, заявляла о поддержке узников Болотной, требовала их освобождения. Многие пришедшие...
7 мая 2013
Митинг на Болотной объединил сатанистов, хиппи и ЛГБТ-активистов: фоторепортаж
6 мая митинг оппозиции на Болотной объединил участников с самыми разными политическими и социальными позициями. На мероприятие собрались не только москвичи, но и представители других регионов. Корреспондент ИА REGNUM встретил на митинге гостей из Подмосковья, петербуржцев, воронежцев. А также...
7 мая 2013
Для расследования гибели Максима Мелкова создана следственная группа (Москва)
Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета РФ расследуют обстоятельства гибели человека при подготовке сцены к митингу на Болотной площади в Москве. По факту гибели 25-летнего волонтера Максима Мелкова по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при...
7 мая 2013
С нарушителями порядка на Болотной площади проведут профилактическую беседу: полиция
Общественный порядок во время митинга на Болотной площади был обеспечен полицией в полном объеме - такой вывод был сделан в ГУВД Москвы по итогам мероприятия, которое завершилось несколько раньше согласованного времени. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МВД по...
6 мая 2013
ГУ МВД по Санкт-Петербургу: Митинг "в защиту узников Болотной" прошел без ЧП
Митинг в историческом центре Санкт-Петербурга (на Марсовом поле - прим.ред.) "в защиту узников Болотной площади" прошел сегодня, 6 мая, без чрезвычайных происшествий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, в митинге...
6 мая 2013
Митинг на Болотной площади завершен
Столичная полиция объявила об официальном завершении митинга на Болотной площади. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном управлении МВД по Москве, "митинг официально завершился, граждане массово покидают Болотную площадь". О том же сообщают и присутствующие на площади участники акции. Ряд...
6 мая 2013
Митинг в лицах: кто пришел на Болотную площадь
Годовщина массовых выступлений на Болотной площади в Москве может пройти незаметной для большинства рядовых граждан. Организаторы предполагали, что митинг 6 мая соберет до 30 тысяч человек. Вместо этого, по самым оптимистичным подсчетам, на Болотной собралось не более 10 тыс. человек. Среди...
6 мая 2013
На Болотной площади полиция пресекает мелкие инциденты
На Болотной площади, где в настоящее время завершается митинг оппозиции, зафиксировано два мелких инцидента, отметили в столичной полиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном управлении МВД по Москве, в первом случае полиция оперативно вывела с мероприятия граждан, присутствовавших на...
6 мая 2013
На Болотную несут цветы в память о погибшем волонтере
Митинг на Болотной площади 6 мая начался с минуты молчания. В память о погибшем волонтере люди несут цветы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Днем на лентах информационных агентств появились сообщения, что из-за несчастного случая митинг могут отменить, но организаторы настояли на его проведении...
6 мая 2013
В конфликте участников митинга на Болотной никто не пострадал: полиция
Во время митинга, который в настоящее время завершается на Болотной площади, произошел конфликт между несколькими находящимися на мероприятии гражданами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном управлении МВД по Москве, в результате оперативных действий полиции конфликт был пресечен. Они...
6 мая 2013
Митинг на Болотной собрал не более 8 тыс. человек
Организаторам митинга на Болотной площади в Москве 6 мая не удалось собрать заявленных 30 тыс. человек. По оценкам ГУ МВД России по г. Москве, на пике на Болотной площади находилось порядка 8 тысяч человек, включая около 300 представителей СМИ. Уже к 20:00 начался заметный отток присутствовавших на...
6 мая 2013
Санкт-Петербург: на митинге в защиту "узников Болотной площади" собрались 800 человек
В Санкт-Петербурге сегодня, 6 мая, на Марсовом поле около 800 человек собрались на митинг "В защиту узников Болотной площади". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, среди организаторов митинга - члены Координационного совета оппозиции от Санкт-Петербурга, представители "Гражданской платформы" и...
6 мая 2013
Митинг на Болотной площади всё же состоится
Согласно решению столичных властей и следователей, митинг на Болотной площади вечером 6 мая все же состоится, несмотря на гибель рабочего. Напомним, днём 6 мая во время монтажа сцены одного из рабочих придавило звуковой колонкой. Молодой человек умер на месте. Из-за проведения следственной проверки...
6 мая 2013
Прокуратура ЦАО Москвы предупредила организаторов митинга оппозиции о недопустимости правонарушений
Прокуратура Центрального административного округа Москвы направила организаторам митинга оппозиции на Болотной площади предостережения о недопустимости нарушения закона. Напомним, 6 мая в центре Москвы запланировано проведение демонстрации и митинга с целью выражения протеста против уголовного...
6 мая 2013
Несистемная оппозиция деморализована - эксперты о годовщине беспорядков на Болотной
Москва готовится к митингу оппозиции на Болотной площади, который, как надеются организаторы, должен собрать 30 тысяч человек. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, проход на мероприятие будет осуществляться через 30 рамок металлодетекторов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. "В целях...
6 мая 2013
Полиция: все противоправные действия на Болотной 6 мая будут пресечены
Все противоправные действия на Болотной площади в Москве 6 мая будет пресечены, заявили в ГУ МВД по Москве. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, цитирует которое корреспондент ИА REGNUM, обеспечивать безопасность на оппозиционном митинге 6 мая на Болотной площади будут около 5 тысяч...
6 мая 2013