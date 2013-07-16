Пожар в психиатрической больнице в Подмосковье
Через 2,5 месяца опознаны лишь половина погибших при пожаре в психбольнице в Подмосковье
По состоянию на 14 июля опознаны тела 19 человек, погибших в результате пожара в психоневрологической больнице №14, расположенной в поселке Раменский Дмитровского района. Тела выданы родственникам для погребения. Это ровно половина от общего количества погибших. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар...
16 июля 2013
Под Смоленском произошел пожар в психиатрической больнице
Из-за возгорания кровли психоневрологического диспансера в с. Дрюцк Смоленской области пожарным пришлось эвакуировать в безопасное место 50 пациентов и персонал лечебного учреждения. Как сообщили ИА REGNUM в МЧС России, возгорание произошло около полудня 15 июня. "В силу того, что здание...
15 июня 2013
В Калужской области выявлены нарушения пожарной безопасности в социальных учреждениях
Прокуратура Жиздринского района Калужской области провела проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в Жиздринском психоневрологическом интернате и Центральной районной больнице. Как сообщил 20 мая корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Жиздринского района Алексей Герасимов...
20 мая 2013
В Свердловской области в семи социальных объектах выявлены нарушения пожарной безопасности
На территории Свердловской области из 230 социально значимых нарушений с круглосуточным пребыванием людей нарушения пожарной безопасности выявлены в семи объектах. Об этом 16 мая на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила начальник отдела дознания Главного управления МЧС России по региону Елена...
16 мая 2013
В Адыгее спасатели проверяют больницы и пансионаты на пожаробезопасность
В праздничные дни в Адыгее прошли масштабные проверки социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Южному федеральному округу, 4 мая, выездные проверки в Южном федеральном округе проводятся на основе указания Министра МЧС РФ от 1...
4 мая 2013
На Ставрополье спасатели учились эвакуировать людей из пожара в психиатрической больнице
В Ставропольском крае на территории краевой клинической психиатрической больницы прошли учения МЧС по отработке планов эвакуации людей при пожаре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления МЧС России 29 апреля. В ходе тренировки были отработаны вопросы эвакуации...
29 апреля 2013
Социальные учреждения Ставрополья проверены на пожаробезопасность
В учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края в связи пожаром в психиатрической больнице Подмосковья проведены проверки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья, итоги проверки озвучены 29 апреля на совещании в правительстве региона. По...
29 апреля 2013
Девять погибших при пожаре в Раменском опознаны (Московская область)
Девять человек опознаны, погибших в результате пожара в психоневрологической больнице N 14 в Раменском Московской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС России. Напомним, трагедия произошла в ночь на 26 апреля в поселке Раменский. Пожар вспыхнул в психбольнице №14. В здании...
28 апреля 2013
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с пожаром в больнице
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину. Как сообщает пресс-служба Алиева, в письме говорится: "Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате пожара в психоневрологической клинике в...
27 апреля 2013
Грузия выразила соболезнования России
Грузия выразила соболезнования России в связи с гибелью людей при пожаре в Московской области. Соответствующее заявление 26 апреля распространил МИД Грузии. "Министерство иностранных дел выражает скорбь в связи с гибелью людей в результате пожара в Московской области Российской Федерации 26 апреля...
26 апреля 2013
Министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыла на место пожара в подмосковной больнице
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла сегодня, 26 апреля, на место пожара в психиатрической больнице номер 14 в Подмосковье. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства РФ, соответствующее поручение дал Скворцовой премьер-министр Дмитрий Медведев. "Прежде всего хочу, чтобы...
26 апреля 2013
Госдума разработает поправки, направленные на безопасность психбольниц и домов престарелых
В весеннюю сессию будут внесены поправки в законодательство, направленные на обеспечение безопасности учреждений, в которых содержатся маломобильные группы населения - психбольницы, дома престарелых. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 26 апреля об этом по итогам заседания комитета Госдумы по...
26 апреля 2013
Владимир Путин поручил тщательно расследовать причины пожара в подмосковной больнице
Президент РФ Владимир Путин поручил тщательно расследовать причины и обстоятельства пожара в подмосковной больнице. Как сообщили сегодня, 26 апреля, ИА REGNUM в пресс-службе главы государства, Путин поручил МЧС, правоохранительным органам, Минздраву и исполняющему обязанности губернатора Московской...
26 апреля 2013
За год в Подмосковье построят 38 пожарных депо
В течение 2013 года в Подмосковье построят 38 быстровозводимых пожарных депо, сообщил врио губернатора Андрей Воробьев 26 апреля в ходе селекторного совещания с главами городов и районов. Особое внимание глава региона призвал уделить объектам, удалённым на значительное расстояние от населённых...
26 апреля 2013
Глава МИД Латвии выразил свои соболезнования россиянам
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ( Партия реформ ) выразил Российской Федерации соболезнования в связи с пожаром в подмосковной психиатрической больнице, сообщает 26 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МИДа. В письме своему коллеге Сергею Лаврову Ринкевич выразил...
26 апреля 2013
В Московской области объявлен День траура
В связи с трагическими событиями, произошедшими в Дмитровском районе в ночь на 26 апреля, исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев принял решение объявить 27 апреля Днем траура. В городе Жуковский, по распоряжению мэра Андрея Войтюка, торжественные мероприятия...
26 апреля 2013
Родственникам погибших на пожаре в Подмосковье выплатят по 500 тыс. рублей
Подмосковные власти выплатят родственникам погибших во время пожара в больнице №14 в поселке Раменский Дмитровского района по 500 тыс. руб. Как сообщили в администрации области, регион также оплатит организацию похорон жертв пожара. Как сообщало ИА REGNUM, ночью 26 апреля в психиатрической больнице...
26 апреля 2013
Владимир Жириновский призывает снять решетки с окон психбольниц
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал снять решетки с окон всех медицинских учреждений, школ и интернатов, а также чаще проводить учения, чтобы избежать трагедий, подобной той, которая произошла в Раменском, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля. "Мы неоднократно ставили вопрос - выполнить...
26 апреля 2013
Госдума почтила память погибших в пожаре в поселке Раменском
Государственная дума РФ почтила минутой молчания память погибших в результате пожара в психиатрической больнице в Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля. "Давайте выразим соболезнования родным и близким погибших, почтим их память минутой молчания", - сказал спикер Госдумы...
26 апреля 2013
Названа предварительная причина пожара в психбольнице в Подмосковье
Пожар в психиатрической больнице в поселке Раменский Дмитровского района Подмосковья мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки. В настоящее время пожар ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области. По уточненным данным МВД, в момент возникновения пожара в...
26 апреля 2013