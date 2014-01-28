Массовое убийство в Белгороде
"Белгородский стрелок" Помазун этапирован к месту заключения
Сергей Помазун, приговоренный судом к пожизненному лишению свободы за массовое убийство в центре Белгорода, этапирован в колонию, где будет отбывать наказание. Об этом на пресс-конференции 28 января сообщил начальник УФСИН по Белгородской области Игорь Видашев. Видашев пояснил, что, поскольку...
28 января 2014
Верховный суд оставил приговор "белгородскому стрелку" в силе
Жалоба на приговор в отношении Сергея Помазуна, расстрелявшего в апреле в центре Белгорода шесть человек, оставлена без удовлетворения. Такое решение приняла судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 20 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ВС. Доводы защиты о необходимости...
20 ноября 2013
Верховный суд рассмотрит жалобу адвокатов "белгородского стрелка"
Жалобу защиты "белгородского стрелка" Сергея Помазуна на решение Белгородского областного суда рассмотрит Верховный суд РФ сегодня, 20 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию ВС РФ. Защита не согласна с определением психического статуса Помазуна, зафиксированного в...
20 ноября 2013
В Белгороде установят памятник школьницам, убитым "белгородским стрелком"
Памятник школьницам, убитым 22 апреля в Белгороде Сергеем Помазуном, будет установлен в городе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября во Дворце детского творчества, на днях были подведены итоги конкурса на лучший проект. Конкурс был объявлен в соответствии с приказом департамента...
18 ноября 2013
Верховный суд РФ назначил слушания по делу "белгородского стрелка"
Заседание Верховного суда по рассмотрению жалобы защиты " белгородского стрелка " Сергея Помазуна на решение Белгородского областного суда назанчено на 20 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ВС РФ. Как напоминает ИА REGNUM, 22 апреля этого года ранее судимый Сергей Помазун...
7 ноября 2013
Защита "белгородского стрелка" обжаловала приговор суда
Защита Сергея Помазуна, признанного 23 августа решением Белгородского областного суда виновным в убийстве шести человек, направила апелляционную жалобу на приговор. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Белгородского облсуда, жалоба поступила в суд сегодня, 29 августа. Как пояснили в...
29 августа 2013
Защита "белгородского стрелка" намерена обжаловать приговор
Защита "белгородского стрелка" Сергея Помазуна, сегодня, 23 августа, признанного Белгородским областным судом виновным в расстреле шести человек и приговоренного в пожизненному заключению, намерена частично обжаловать приговор. Об этом журналистам сообщил адвокат Виктор Еремеев. По словам Еремеева...
23 августа 2013
"Белгородский стрелок" отправится в колонию пожизненно
Сергей Помазун признан виновным в расстреле шести человек в Белгороде в апреле этого года - такое решение сегодня, 23 августа, вынес Белгородский областной суд, передает корреспондент ИА REGNUM. Решением суда Помазуну назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии...
23 августа 2013
Оглашение приговора "белгородскому стрелку" отложено
Приговор в отношении Сергея Помазуна, расстрелявшего в Белгороде в апреле этого года шесть человек, будет оглашен Белгородским областным судом 23 августа, передает корреспондент ИА REGNUM. В заседании суда по делу в отношении Помазуна объявлен перерыв до 10:00 23 августа. Сегодня, 22 августа, с...
22 августа 2013
"Белгородский стрелок" попросил у суда 25 лет колонии
Назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы попросил суд "белгородский стрелок" Сергей Помазун, обвиняемый в расстреле шести человек, в последнем слове подсудимого 22 августа, передает корреспондент ИА REGNUM. Подсудимый обратился к суду с просьбой отправить его отбывать наказание в...
22 августа 2013
"Белгородскому стрелку" предоставят на суде последнее слово
Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Сергея Помазуна, обвиняющегося в расстреле шести человек, продолжится сегодня, 22 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Белгородском областном суде. Ожидается, что сегодня Помазуну будет предоставлено последнее слово подсудимого...
22 августа 2013
Прокурор поддержал иск вдовы белгородца, убитого Помазуном
Государственное обвинение поддержало гражданский иск на 50 млн рублей к "белгородскому стрелку" Сергею Помазуну 12 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного суда. Иск был заявлен вдовой одного из убитых Помазуном 22 апреля Викторией Малыхиной - в своих интересах и в...
12 августа 2013
Рассмотрение дела "белгородского стрелка" продолжится 22 августа
Рассмотрение дела в отношении Сергея Помазуна, обвиняемого в убийстве шести человек в Белгороде, Белгородский областной суд продолжит 22 августа, передает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня, 12 августа, состоялись прения сторон, в ходе которых государственный обвинитель попросил признать Помазуна...
12 августа 2013
Государственное обвинение просит пожизненного заключения для "белгородского стрелка"
Наказание в виде пожизненного лишения свободы попросил у суда на заседании 12 августа государственный обвинитель для Сергея Помазуна, расстрелявшего в апреле этого года в Белгороде шестерых человек, передает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня, 12 августа, в Белгородском областном суде начались прения...
12 августа 2013
Суд отклонил ходатайство защиты "белгородского стрелка" о повторной психиатрической экспертизе
Суд отклонил ходатайство защиты Сергея Помазуна, обвиняющегося в убийстве шести человек в Белгороде, о назначении повторной психолого-психиатрической экспертизы в условиях стационара Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского. Об этом корреспонденту ИА...
6 августа 2013
"Белгородский стрелок" Помазун на суде заявил, что на Северном Кавказе убивал женщин и детей
Сергей Помазун, обвиняемый в убийстве шести человек в Белгороде, заявил 6 августа на суде, что принимал участие в спецоперациях на Северном Кавказе, где убивал женщин и детей, передает корреспондент ИА REGNUM. По утверждению Помазуна, он проходил службу в батальоне охраны особого назначения в...
6 августа 2013
Слушания по делу "белгородского стрелка" возобновятся 6 августа
Обвиняемому в расстреле шестерых человек в центре Белгорода Сергею Помазуну разрешено присутствовать в зале судебного заседания с 6 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 августа в пресс-службе областного суда. 6 августа доказательства по делу начнет предоставлять защита подсудимого...
1 августа 2013
Отец "белгородского стрелка" извинился перед родственниками жертв
Отец "белгородского стрелка" Александр Помазун 29 июля извинился в суде перед родными жертв его сына, передает корреспондент ИА REGNUM. "Простите, пожалуйста, что так получилось", - обратился Александр Помазун к родным убитых людей после допроса. В тот момент в зале суда присутствовала только мать...
29 июля 2013
На "белгородского стрелка" завели дело за неуважение к суду
В отношении Сергея Помазуна, обвиняемого в расстреле шестерых человек, хищении оружия и боеприпасов, а также покушении на жизнь сотрудника полиции, завели уголовное дело за неуважение к суду. Об этом 24 июля сообщила " Российская газета ". Решение о возбуждении уголовного дела по статье "неуважение...
25 июля 2013
В отношении "белгородского стрелка" могут возбудить дело за оскорбление судьи
"Белгородский стрелок" Сергей Помазун, обвиняющийся в убийстве шести человек, может стать фигурантом нового уголовного дела - на этот раз по обвинению в оскорблении судьи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов РФ. В Управление Федеральной...
24 июля 2013