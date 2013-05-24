Смерть Андрея Панина
СМИ: Андрея Панина убили
Актер Андрей Панин был убит, считают эксперты. Как пишут СМИ, трагедии предшествовало застолье с распитием спиртных напитков. По предварительной версии, именно гость или гости могли избить Панина: вся квартира была залита кровью, вокруг были обломки мебели, осколки бутылок. Отмечается, что актера...
24 мая 2013
Актёр Андрей Панин посмертно стал почётным гражданином Кузбасса
Заслуженному артисту РФ Андрею Панину присвоено (посмертно) звание "Почётный гражданин Кемеровской области". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации, об этом сегодня, 26 марта, объявил губернатор Кузбасса Аман Тулеев во время торжественного приёма в честь Дня работника...
26 марта 2013
В Кемерове планируют открыть музей Андрея Панина
В Кемеровском государственном университете культуры и искусств будет создан музей заслуженного артиста России Андрея Панина. Первыми его экспонатами станут фото- и видеоматериалы встреч бывшего выпускника КемГУКИ со студентами вуза в марте 2010 года, афиши и программы учебных спектаклей...
18 марта 2013
Друг Андрея Панина пообещал рассказать правду о гибели актера
Когда следователи разрешат, я расскажу, что было на самом деле, - сообщил директор и друг погибшего популярного актера Андрея Панина Геннадий Русин, пишет "Комсомольская правда". По словам Русина, "Панин был для него названным братом". Выяснилось, что именно Русин начал искать актера, когда тот...
11 марта 2013
Сыщики сомневаются в насильственном характере гибели Андрея Панина, но дело возбудили
Главное следственное управление (ГСУ) по Москве Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту смерти актера Андрея Панина. Как сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение...
10 марта 2013
Андрей Панин перед смертью был зверски избит: судмедэксперт
Газета "Вечерняя Москва" опубликовала со ссылкой на источник в судебно-медицинском бюро новые данные, свидетельствующие о насильственном характере смерти известного российского актёра Андрея Панина. Травмы, обнаруженные на теле актера, свидетельствуют о его насильственной смерти, утверждает издание...
10 марта 2013
Названа предварительная причина смерти актера Андрея Панина
Криминалисты назвали предварительную причину гибели Андрея Панина - он умер от потери крови. Травму головы актёр получил, упав с высоты собственного роста - оступившись или споткнувшись. Не исключено, что в тот момент он был нетрезв. Как сообщало ИА REGNUM, тело артиста обнаружил в квартире его...
8 марта 2013
Следователи устанавливают обстоятельства смерти Андрея Панина
Следственный комитет РФ сообщил о проведении доследственной проверки по факту смерти актера Андрея Панина. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, тело актера было обнаружено сегодня, 7 марта, в его квартире на Балаклавском проспекте в Москве. По данному факту следственными органами Главного...
7 марта 2013
В своей квартире найден мертвым известный актер Андрей Панин
Известный российский актер Андрей Панин найден мертвым в своей квартире на юго-западе Москвы. Тело артиста с проломленной головой обнаружено утром 7 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. В правоохранительных органах столицы отказались отвечать на вопрос корреспондента ИА REGNUM...
7 марта 2013