Убийство "Деда Хасана"
Женщина, пострадавшая при нападении на Деда Хасана, останется инвалидом (Москва)
Сотрудница московского ресторана "Старый фаэтон" Марьят Бикчурина, раненая 16 января во время нападения на криминального авторитета Аслана Усояна ("Деда Хасана"), останется глубоким инвалидом. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в НИИ скорой помощи им Склифосовского, куда женщина была...
22 января 2013
На похоронах Деда Хасана задержали "вора в законе" - СМИ
Источники в правоохранительных органах сообщили СМИ, что на похоронах Аслана Усояна 20 января был задержан "вор в законе" - Олег Михаэлян, известный в криминальных кругах как Олег Ашхабадский. По информации Русской службы новостей, недавно он вышел на свободу после отбывания наказания в...
21 января 2013
За Деда Хасана отомстили: убит очередной криминальный авторитет
Криминальный авторитет был расстрелян из автоматического оружия в центре Сухума. 31-летний Астамур Гулия, известный в криминальных кругах как вор в законе Астик Сухумский, умер в республиканской больнице: лучшие врачи не смогли спасти жизнь пациенту, в которого попало 9 пуль. Погибший был...
21 января 2013
Врачи уточнили состояние пострадавшей при покушении на Деда Хасана
Женщина, пострадавшая при покушении на Деда Хасана 16 января в Москве, пришла в сознание. Однако её состояние врачами по-прежнему оценивается как тяжёлое. По словам руководителя Департамента здравоохранения Москвы Георгия Голухова, прогноз медиков всё же благоприятный, сообщают СМИ. Напомним, через...
21 января 2013
Убийца Аслана Усояна (Деда Хасана) мог прибыть из Таджикистана
Оружие и киллер, убивший криминального авторитета Аслана Усояна, (Дед Хасан) могли прибыть из Таджикистана, сообщает "Авеста". В расследовании убийства Аслана Усояна появились определенные сдвиги, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Оружие и...
21 января 2013
Похороны Деда Хасана сопровождаются скандалами
Похороны криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) проходят в Москве 20 января на Хованском кладбище. Один из родственников убитого вступил в драку с проходившими мимо людьми, сообщили ИА REGNUM в правоохранительных органах. Журналистов на церемонию не пропускает охрана кладбища...
20 января 2013
Криминальный авторитет Дед Хасан будет похоронен на Хованском кладбище в Москве
Криминальный авторитет Дед Хасан (Аслан Усоян) будет похоронен в Москве на Хованском кладбище. Как передает "Эхо Москвы", близким покойного было предложено несколько вариантов, и они сами выбрали Хованское кладбище. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Усоян был убит снайпером 16 января в центре Москвы...
20 января 2013
В Баку полиция арестовала 11 криминальных авторитетов (Азербайджан)
18 января сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана арестовали 11 криминальных авторитетов в Баку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД, в ходе спецоперации полиции было оказано сопротивление. "В пятницу в МВД поступило оперативное сообщение о встрече группы...
19 января 2013
Самолет с телом Деда Хасана не долетел до Тбилиси
Известный криминальный авторитет Дед Хасан (Аслан Усоян), видимо, будет похоронен не в Грузии, как ранее сообщалось, а в России. 19 января некоторые российские СМИ сообщили, что в аэропорту Тбилиси отказались принимать спецборт с телом Усояна, и самолет должен прилететь обратно во Внуково-3. По...
19 января 2013
Гибель Деда Хасана потрясла езидов всего мира - Национальный союз езидов мира
Глава Национального союза езидов мира, предводитель езидской общины Армении Азиз Тамоян распространил заявление, в котором, в частности, сообщается, что объявляет семидневный траур в связи с убийством в Москве 16 января ведущего криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана, езид по...
19 января 2013
С Дедом Хасаном прощались всю ночь на Троекуровском кладбище в Москве - СМИ
Прощание с криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дедом Хасаном) на Троекуровском кладбище в Москве проходило всю ночь с 17 на 18 января. Об этом сообщают СМИ. Однако похоронят Деда Хасана не в Москве, и даже не в России. Изначально источники различных изданий в правоохранительных органах...
18 января 2013
Деда Хасана могут похоронить в Тольятти
Среди возможных мест захоронения недавно убитого вора в законе Аслана Усояна по кличке Дед Хасан рассматриваются Тбилиси, Москва, Краснодарский край и Тольятти. В автограде живут родственники Деда Хасана, и шансы, что его могут похоронить в Самарской области, все-таки есть. Между тем, по мнению...
18 января 2013
По делу об убийстве Деда Хасана назначено 9 экспертиз (Москва)
9 специальных экспертиз будут проведены в рамках расследования убийства криминального авторитета Аслана Усояна ("Деда Хасана") в Москве. Как сообщает " Российская газета ", назначены 3 трассологические экспертизы, 4 биологических и 2 дактилоскопические. Также продолжается изучение записей камер...
17 января 2013
В убийстве Деда Хасана сделан расчет на клановую войну: мнение
Оснований говорить о том, что криминальный мир будет параллельно с официальным следствием вести расследование убийства Аслана Усояна (Дед Хасан), нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил один из лично знавших патриарха криминального мира России. "Я уверен, тут клановая война. А если...
17 января 2013
СМИ показали запись камеры наблюдения с предполагаемыми убийцами Деда Хасана
Life News разместил на своем портале запись камеры видеонаблюдения предполагаемых убийц Деда Хасана. На записи видно как двое мужчин приблизительно за час до убийства зашли в подъезд дома на Новинском бульваре. Один из них был с большой сумкой, в которой вполне бы поместилась винтовка, из которой...
17 января 2013
Служебная собака взяла след предполагаемого убийцы Деда Хасана в Москве
Фигурантами уголовного дела об убийстве в Москве "вора в законе" Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, могут стать сотрудники подразделений МВД. Следователи проверяют, кто из силовиков запрашивал в последнее время информацию из закрытых баз данных о Деде Хасане, его месте проживания и...
17 января 2013
Следствие восстановило картину убийства Деда Хасана в Москве
Следственный комитет РФ 17 января уточнил некоторые обстоятельства убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, совершенного накануне в Москве. "Предварительно установлено, что 16 января около 14 часов Аслан Усоян в сопровождении двух охранников прибыл к ресторану, расположенному на улице...
17 января 2013
Пострадавшая при покушении на Деда Хасана потеряла более 4 литров крови (Москва)
Женщина, пострадавшая 16 января в результате покушения на криминального авторитета Деда Хасана, находится в крайне тяжелом состоянии. Она была госпитализирована в институт Склифосовского, где находится без сознания в реанимационном отделении, где подключена к аппарату искусственной вентиляции...
17 января 2013
Убийца Деда Хасана мог оставить отпечаток ладони (Москва)
Киллер, стрелявший в криминального авторитета Аслана Усояна, мог оставить отпечаток ладони. Об этом сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Сергей Стукалов. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM Аслан Усоян по кличке Дед Хасан был убит 16...
17 января 2013
В деле об убийстве Деда Хасана появился след Олимпиады в Сочи
Убийство Деда Хасана может привести к конфликту криминальных авторитетов за контроль над олимпийским бизнесом в Сочи. Такая версия появилась в связи с тем, что в соответствии с решением воровской сходки в 2008 году, именно Аслану Усояну было определено доверить контроль за подготовкой к Олимпиаде...
16 января 2013