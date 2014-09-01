Катастрофа Ту-204 в аэропорту "Внуково"
Следователи прекратили дело об авиакатастрофе Ту-204 в московском аэропорту Внуково
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела, возбужденного по факту катастрофы воздушного судна Ту-204 авиакомпании «Ред Вингз» в аэропорту Внуково 29 декабря 2012 года, по признакам преступления...
1 сентября 2014
По делу о крушении самолета во Внуково будут допрошены чиновники Минтранса
В рамках расследования уголовного дела о крушении самолета Ту-204 в аэропорту Внуково в ближайшее время будут допрошены должностные лица, в том числе министерства транспорта, в обязанности которых входит контроль за обеспечением безопасности полетов самолетов Ту-204. Об этом ИА REGNUM сообщили в...
31 января 2013
МАК подтвердил техническую версию катастрофы Ту-204 во Внуково
Председатель технической Комиссии по расследованию авиационного происшествия с самолетом Ту-204 RA-64047 авиакомпании "Red Wings" подтвердил, что катастрофа лайнера 29 декабря 2012 года произошла по причине отказа реверса. "Через 3 секунды после приземления произошло опускание и обжатие передней...
24 января 2013
Росавиация проводит внеплановую проверку авиакомпании "Ред Вингз"
Федеральное агентство воздушного транспорта ( Росавиация ) проводит внеплановую проверку авиакомпании ЗАО "Ред Вингз" в связи с катастрофой самолета Ту-204 в декабре минувшего года. Как сообщили сегодня, 10 января, в пресс-службе Росавиации, авиакомпанию проверяют на соответствие сертификационным...
10 января 2013
Названа причина катастрофы Ту-204 во Внуково
Наиболее вероятной причиной катастрофы пассажирского Ту-204 компании Red Wings Airlines, произошедшей 29 декабря 2012 года во Внуково, стал отказ реверса. Именно он помогает экипажу остановить машину на скользкой полосе. Как полагают СМИ, трагедии, возможно, не случилось бы, если бы во время была...
9 января 2013
Пострадавшие в авиакатастрофе во "Внуково" чувствуют себя лучше (Москва)
У пострадавших в авиакатастрофе в московском аэропорту "Внуково" наблюдается положительная динамика. Об этом сегодня, 4 января, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. Напомним, 29 декабря минувшего года самолёт Ту-204 авиакомпании Red Wings выкатился за взлётную полосу во Внукове...
4 января 2013
Состояние пострадавших во "Внуково" стабилизировалось
Состояние всех троих бортпроводников, пострадавших в результате авиакатастрофы в аэропорту "Внуково", госпитализированных в медицинские учреждения г. Москвы, стабилизировалось, сообщает пресс-служба Минздрава России. Как говорится в сообщении ведомства, двое пострадавших - женщина 26 лет, мужчина...
1 января 2013
Пострадавшим при крушении Ту-204 власти Москвы выделят денежные компенсации
Сегодня, 31 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин навестил пострадавших при крушении Ту-204 в 1-й Градской больнице. Врачи заверили чиновника, что они делают все возможное, чтобы раненые выздоровели и полностью восстановились. Собянин отдельно поблагодарил москвичей и жителей области, которые в момент...
31 декабря 2012
Авиакомпания Red Wings продолжает использовать Ту-204 для перевозки пассажиров
Red Wings продолжает использовать Ту-204 для перевозки туристов. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщили в самой авиакомпании. Так, утром во Внукове приземлился Ту-204, направлявшийся из Пардубице. А вечером планируется прибытие борта из Стамбула. 2 января из Москвы лайнер Red Wings вылетит в Хургаду...
31 декабря 2012
Начал дышать самостоятельно один из пострадавших в авиакатастрофе Ту-204
Выживший во внуковской авиакатастрофе начал дышать самостоятельно. О ком именно из членов экипажа идёт речь, не уточняется. Известно лишь, что это мужчина, которого сегодня, 31 декабря, отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Пострадавший находится в реанимации НИИ скорой помощи...
31 декабря 2012
Все рейсы компания Red Wings рейсы вылетают из Внуково по расписанию
Компания Red Wings вернулась к нормальному режиму работы. Все рейсы вылетают и возвращаются по расписанию в столичном аэропорту Внуково. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря самолёт Ту-204, принадлежавший чартерной Red Wings, выкатился за взлётную полосу во Внукове и загорелся. Для...
31 декабря 2012
Состояние взлётной полосы не связано с аварией Ту-204 во Внуково
Авария Ту-204 во Внукове не связана с состоянием взлётной полосы. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Межгосударственный авиационный комитет. "Председатель технической комиссии МАКа по расследованию катастрофы самолёта Ту-204 RA-64047 в аэропорту Внуково информирует, что за 1 час 20 минут (15:10...
31 декабря 2012
Трагедия во Внуково не заставит Red Wings отказаться от эксплуатации Ту-204
Авиакатастрофа с Ту-204 в московском аэропорту Внуково на заставит компания Red Wings отказаться от эксплуатации самолетов этой модели. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом авиакомпания заявила в своем микро-блоге. "ТУ-204 - один из самых надежных самолетов и соответствует всем российским...
30 декабря 2012
Умерла еще одна бортпроводница с разбившегося во Внуково Ту-204
В Москве в больнице умерла еще она бортпроводница с Ту-204, который разбился при посадке в столичном аэропорту Внуково 29 декабря. Сообщение о смерти Татьяны Пенкиной появилось в микроблоке авиакомпании Red Wings. Девушка стала пятой жертвой авиакатастрофы. По данным МЧС, она поступила в реанимацию...
30 декабря 2012
Red Wings выплатит по 2 млн рублей семьям погибших в катастрофе во Внуково
Страховые выплаты составят 10 тыс. долларов на каждого погибшего и пострадавшего в авиакатастрофе с самолетом Ту-204 компании Red Wings 29 декабря 2012 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Минтрансе РФ. Кроме того, авиакомпанией будет выплачено по 2 млн. рублей на каждого погибшего и по 1 млн. рублей...
30 декабря 2012
На разбившемся Ту-204 раньше летала российская сборная по футболу
Разбившимся во Внуково (Москва) Ту-204 раньше пользовалась сборная России по футболу. Такие выводы можно сделать, глядя на старую эмблему Российского футбольного союза и надпись Natioanl Football Team, которые все еще украшают фюзеляж самолета. Как сообщало ИА REGNUM, ЧП с Ту-204 авиакомпании Red...
30 декабря 2012
Эксперты изучают записи "черного ящика" с Ту-204 Red Wings
В научно-техническом центре Межгосударственного авиационного комитета (МАК) произведено считывание записи с бортовых регистраторов Ту-204 авиакомпании Red Wings, потерпевшего катастрофу при посадке в московском аэропорту Внуково. Как сообщили ИА REGNUM в МАК, в настоящее время эксперты приступили к...
30 декабря 2012
Семьи погибших в авиакатастрофе Ту-204 получат по 1 млн рублей от мэрии Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате чрезвычайного происшествия в аэропорту Внуково и поручил обеспечить материальную поддержку семьям погибших. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшим будет...
30 декабря 2012
Опознание погибших в авиакатастрофе с самолетом Red Wings начнется 30 декабря
Опознание погибших в авиакатастрофе с самолетом Ту-204, произошедшей 29 декабря в аэропорту "Внуково" (Москва) начнется 30 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в Минздраве РФ. Психологическая помощь родственникам погибших во время опознания будет оказана медработниками департамента здравоохранения...
30 декабря 2012
Транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании Red Wings
Московская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании Red Wings. Самолеты перевозчика за последние месяцы уже дважды выезжали за пределы взлетно-посадочных полос. Еще три года назад представители компании Red Wings заявляли, что могут отказаться от использования отечественных лайнеров...
30 декабря 2012