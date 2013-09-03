Дело о хищениях при разработке ГЛОНАСС
Следственный комитет предъявил обвинение фигурантам дела ГЛОНАСС
Следственный комитет РФ предъявил обвинения фигурантам уголовного дела о мошенничестве при реализации федеральной целевой программы " ГЛОНАСС ". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР, первый заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Центральный...
3 сентября 2013
Система "Глонасс" до сих пор несовершенна - эксперт об аварии на Байконуре
Система "Глонасс" нуждается в дополнительной проверке, заявил ИА REGNUM руководитель центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок, комментируя аварию ракеты-носителя "Протон-М" с российскими спутниками "Глонасс-М", которая произошла 2 июля на космодроме "Байконур" в Казахстане. "Эта система...
2 июля 2013
В ГЛОНАССе выявили мошенническое хищение 108 млн руб.
В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реализации федеральной целевой программы ГЛОНАСС. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ, первый заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Центральный...
17 июня 2013
Следственный комитет начал проверку материалов о хищении при строительстве центра ГЛОНАСС в Подмосковье
В Московской области проводится проверка по факту нарушений, выявленных в ходе реализации целевой программы ГЛОНАСС. Как сообщили сегодня, 30 мая, ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ, Главное управление СКР по Московской области проводит доследственную проверка по материалам...
30 мая 2013
Строительство центра ГЛОНАСС сопровождалось хищениями: идет проверка
Главное следственное управление СК РФ по Московской области проводит доследственную проверку переданного из ФСБ дела о хищениях при строительстве центра ГЛОНАСС в Королеве, пишет газета "Известия". Строительство здания для размещения средств сбора и обработки информации от станций системы ГЛОНАСС...
30 мая 2013
Похищено еще 85 млн рублей, выделенных на ГЛОНАСС - полиция
Московская полиция выявила очередные хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП " ГЛОНАСС ". Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 мая в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД РФ. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в...
16 мая 2013
Посредник продавал ФСИН недействующие электронные браслеты за двойную цену?
Следственный комитет РФ проводит проверку по факту нарушений при закупке изделий системы электронного мониторинга в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Как сообщили в пресс-службе СКР, в ходе ревизии финансово-хозяйственной и производственной деятельности ФГУП "Центр...
26 февраля 2013
Вопрос об отставке главы РКС Юрия Урличича решится в течение 2-3 дней - Роскосмос
Вопрос об отставке гендиректора РКС Юрия Урличича решится в течение нескольких дней. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 ноября об этом сообщил в Государственной думе РФ глава Роскосмоса Владимир Поповкин. "Заявление он написал по болезни сам, думаю на этой неделе все должно решиться", -...
23 ноября 2012
Гендиректор "Российских космических систем" может быть уволен
Юрий Урличич может быть отстранен от должности генерального директора ОАО "Российские космические системы". По словам главы Роскосмоса Владимира Поповкина, соответствующие материалы уже направлены в Министерство экономического развития РФ. Несколькими днями ранее Урличич был уволен с поста главного...
19 ноября 2012
Отправлен в отставку генеральный конструктор системы ГЛОНАСС
Решением военно-промышленной комиссии при правительстве РФ, возглавляемой вице-премьером Дмитрием Рогозиным, 11 ноября освобожден от должности генеральный конструктор космической навигационной системы ГЛОНАСС Юрий Урличич. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщила журналистам...
11 ноября 2012
6,5 млрд руб. было похищено при разработке ГЛОНАСС
Расследование хищения бюджетных средств, выделенных на развитие навигационной системы ГЛОНАСС, будет доведено до логического конца. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил начальник Главного управления МВД России по Москве Анатолий Якунин. Он опроверг сообщения об оказании давления на следствие. Как...
9 ноября 2012
Более 2 млрд руб. похищено из средств, выделенных на развитие ГЛОНАСС
В Москве проведены обыски по делу о хищении порядка 600 млн рублей, выделенных в рамках федеральной целевой программы " ГЛОНАСС ". Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка полиции...
7 ноября 2012
СМИ: на предприятиях Роскосмоса идут масштабные антикоррупционные проверки, инициированные новым руководством
Новое руководство Роскосмоса занялось расчисткой "авгиевых конюшен" в отрасли. Об этом свидетельствует журналистское расследование в "Новой газете". 10 июля следственная часть 4-го управления МВД РФ возбудила уголовное дело по факту превышения должностных полномочий руководством ОАО "Российские...
20 июля 2012
МВД РФ выявило факты необносванного расходования 585 млн руб, выделенных на ГЛОНАСС
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и Четвертого управления МВД России выявлены факты необоснованного расходования более 565 млн рублей, выделенных из бюджета государства на развитие космической системы ГЛОНАСС. Об этом...
10 июля 2012
МВД России выявило растрату денег на ГЛОНАСС
Сотрудники МВД РФ выявили факты необоснованного расходования более 565 млн рублей, выделенных из госбюджета на развитие космической системы ГЛОНАСС. По данным пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, в противоправной деятельности подозреваются...
10 июля 2012