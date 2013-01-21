Дело Мирзаева
Приговор Расулу Мирзаеву оставлен в силе (Москва)
Приговор в отношении спортсмена Расула Мирзаева, осужденного на 2 года ограничения свободы за убийство по неосторожности студента Ивана Агафонова оставлен в силе. Такое решение принял сегодня, 21 января, Московский городской суд, отклонив жалобу родственников Агафонова, которые посчитали слишком...
21 января 2013
В Саратове полицейского осудили на пять лет за "легкий вред здоровью"
Младший лейтенант полиции в Саратове Кирилл Будей лишен звания и осужден на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима за то, что причинил "легкий вред здоровью" задержанному 24 лет. Собранные следственным отделом по Ленинскому району Саратова СУ СК РФ доказательства признаны...
4 декабря 2012
Интернет-пользователи склонны считать преступление Мирзаева непредумышленным: опрос ИА REGNUM
Мнения интернет-пользователей относительно преступления чемпиона России по боевому самбо Расула Мирзаева, который на днях был признан виновным в причинение смерти по неосторожности Ивану Агафонову, разделились: чуть более 48% считает, что оно было непредумышленным, чуть более 41% - умышленным...
30 ноября 2012
Дагестанский эксперт: Нужно повышать правовую культуру молодежи
Из дела Расула Мирзаева должны сделать выводы общественность Дагестана, Москвы, журналистское сообщество и спортсмены, считает заведующий отделом социологии ДНЦ РАН Заид Абдулагатов. "Журналисты не должны раздувать тему, заостряя внимание на межнациональном контексте, а спортсменам нужно осознавать...
28 ноября 2012
СК России: Мирзаев совершил умышленное преступление
После вынесения приговора чемпиону мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву, который был осужден Замоскворецким судом на 2 года ограничения свободы и освобожден в зале суда, Следственный комитет (СК) РФ объявил о том, что считает, что самбист совершил умышленное преступление. Однако...
28 ноября 2012
Марат Сафин: Не надо раздувать из дела Мирзаева национальный скандал
Не следует раздувать из дела самбиста Расула Мирзаева национальный скандал, заявил депутат Государственной думы РФ Марат Сафин ("Единая Россия"), комментируя ситуацию вокруг дела Мирзаева, осужденного за причинение смерти по неосторожности студенту Ивану Агафонову. "Некоторые умные люди пытаются...
27 ноября 2012
Мирзаев должен был думать, что делает - Сергей Поддубный
Бывают моменты, когда даже спортсмены теряют голову, и в деле самбиста Расула Мирзаева мы столкнулись именно с подобным случаем. Такое мнение выразил член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Поддубный ("Единая Россия"), комментируя ситуацию вокруг...
27 ноября 2012
Самбисту Мирзаеву не хватило спортивной выдержки - мнение
Громкий резонанс "неспортивного дела" самбиста Расула Мирзаева "еще раз поставил вопрос перед всеми федерациями единоборств об этике применения приемов защиты на улице". Такое мнение выразил ИА REGNUM председатель федерации спортивной борьбы Калужской области Дмитрий Мартышенко. "Видя перед собой...
27 ноября 2012
Расул Мирзаев вышел на свободу (Москва)
Уроженец Дагестана самбист Расул Мирзаев был освобожден из-под стражи 27 ноября в зале Замоскворецкого суда Москвы. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности студенту Ивана Агафонова, и осужден к ограничению свободы на два года с запретом на выезд из Кизлярского района и участии в...
27 ноября 2012
Николай Валуев призвал "не раздувать национальную истерию" вокруг дела Мирзаева
Николай Валуев призвал "не раздувать национальную истерию" вокруг дела Мирзаева Дело спортсмена Расула Мирзаева, которого суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности 19-летнему москвичу Ивану Агафонову. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 27 ноября депутат Государственной думы РФ...
27 ноября 2012
Дело Мирзаева заключается в недостатке спортивной этики - глава комитета Госдумы
Дело Расула Мирзаева, самбиста, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 19-летнего Ивана Агафонова, заключается в недостатке спортивной этики, считает глава комитета Государственной думы РФ по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев ("Единая...
27 ноября 2012
Мирзаев признан виновным в причинении смерти по неосторожности (Москва)
Замоскворецкий суд Москвы признал 27 ноября самбиста Расула Мирзаева виновным в причинении смерти по неосторожности студенту Ивану Агафонову. Об этом заявил судья, оглашая приговор. Мирзаеву положено по этой статье наказание до двух лет лишения свободы. Он находится в заключении с 2011 года...
27 ноября 2012
Расул Мирзаев признал вину в причинении смерти по неосторожности (Москва)
Лишением свободы на два года предложил наказать спортсмена Расула Мирзаева сегодня, 15 ноября, прокурор на заседании Замоскворецкого суда о гибели москвича Ивана Агафонова. Мирзаев уже отсидел этот срок и признал себя виновным в причинении смерти по неосторожности. "Я понимаю родителей Ивана, его...
15 ноября 2012
Проведение экспертизы по делу Мирзаева откладывается
Специалисты Минюста России не смогут провести экспертизу, назначенную судом по делу самбиста Расула Мирзаева Как уже сообщало ИА REGNUM, в четверг, 16 августа Замоскворецикй суд Москвы направил дело о смерти московского студента Ивана Агафонова на пятую по счету комплексную экспертизу. Такое...
30 августа 2012
Приговор по "делу Мирзаева" может быть отложен на несколько месяцев
Новая экспертиза, назначенная судом по делу Расула Мирзаева, может затянуть процесс на несколько месяцев. С таким прогнозам в СМИ выступили специалисты по уголовному процессу. В частности, адвокат Герман Гаврюнин сообщил РАПСИ, что "проведение самой судебно-медицинской экспертизы занимает, как...
16 августа 2012
Дагестанский политолог: "Кавказ ждал чуда в деле Мирзаева"
"Кавказ ждал чуда от российского правосудия в деле Мирзаева, но убедился в очередной раз, что чудес не бывает", - так прокомментировал ИА REGNUM судебное заседание по делу дагестанского спортсмена Расула Мирзаева журналист и политолог Ханжан Курбанов (Махачкала). Как ранее сообщало ИА REGNUM, во...
14 августа 2012
Вместо оглашения приговора суд вернул дело Мирзаева на стадию следствия
Замоскворецкий суд Москвы отложил оглашение приговора чемпиону мира по боевому самбо Расулу Мирзаеву, запланированное на 14 августа, и возобновил судебное следствие. Суд намерен опросить эксперта Сергея Леонова, который ранее уже выступал свидетелем по этому делу. Эксперт не явился сегодня в суд...
14 августа 2012
Полиция усилила меры безопасности в районе суда, где огласят приговор Расулу Мирзаеву
Меры безопасности в районе Замоскворецкого суда в центре Москвы, где сегодня будет вынесен приговор в отношении чемпиона мира по самбо Расула Мирзаева, значительно усилены. По данным следствия, в августе 2011 года в ходе возникшего конфликта у ночного клуба в Москве Мирзаев ударил Илью Агафонова...
14 августа 2012
Журналисты не смогут цитировать слова свидетелей по делу Мирзаева (Москва)
Суд запретил журналистам цитировать показания свидетелей по делу самбиста Расула Мирзаева. "Свидетели, еще не выступившие в суде, могут прочитать показания уже допрошенных на процессе людей и изменить их. Поэтому мы запрещаем журналистам публиковать прямые цитаты допрошенных", - заявляет...
1 августа 2012
Расул Мирзаев не считает себя виновным в убийстве Ивана Агафонова
Завершилось заседание Замоскворецкого суда Москвы, производившееся 25 июля, по уголовному делу в отношении чемпиона мира по самбо Расула Мирзаева, передает "Эхо Москвы". Мирзаев не признал себя виновным в убийстве 19-летнего студента Ивана Агафонова. Согласно обвинительному заключению прокурора...
25 июля 2012