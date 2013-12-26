Дело о хищении средств, выделенных на проведение саммита АТЭС во Владивостоке
Александр Латкин: Все "страдания" по саммиту АТЭС закончены
Директор института международного бизнеса и экономики ВГУЭС Александр Латкин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал главным итогом 2013 года разрешение всего груза проблем, оставшихся после международного форума. "Уходящий год для Приморского края войдет в историю тем, что были закончены все...
26 декабря 2013
Размер хищений при подготовке к АТЭС уменьшился втрое - СМИ
Следственный департамент МВД России завершил расследование громкого уголовного дела о хищении средств, выделенных из бюджета на подготовку к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества ( АТЭС ) 2012 года. При этом размер причиненного ущерба, который первоначально оценивался в 100...
25 декабря 2013
Прокуратура заинтересовалась дорогами саммита АТЭС (Приморье)
Межведомственное оперативное совещание по вопросу обеспечения законности в процессе строительства и эксплуатации автомобильной дороги, являющейся одним из объектов саммита АТЭС, провел во Владивостоке заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин. Как сообщает корреспондент со ссылкой на...
27 апреля 2013
Путин займется развалившимися дорогами саммита АТЭС
В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был поднят вопрос разваливающихся дорог, которые строились к саммиту АТЭС во Владивостоке. Как заявил российский лидер, "с дорогами саммита я разберусь лично". Что касается подозрения на коррупционный фактор этого вопроса, то президент...
26 апреля 2013
Бывший руководитель Дальневосточной дирекции Минрегиона арестован
Арестован экс-глава Дальневосточной дирекции министерства регионального развития Олег Букалов. Как говорится в сообщении МВД РФ, цитирует которое "Коммерсант", Букалова подозревали ранее в хищении выделенных на подготовку саммита АТЭС денежных средств. Накануне он был заключен под стражу. По данным...
4 апреля 2013
СМИ: Мошенничество на объектах Саммита АТЭС назвали нецелевым использованием средств
Газета "Арсеньевские вести" (Приморье) на этой неделе опубликовала статью Анастасии Поповой "Саммит АТЭС: схемы махинаций с деньгами", которая посвящена анализу основных итогов контрольного мероприятия, проведенного Счетной палатой России в отношении расходования бюджетных средств при подготовке к...
24 марта 2013
Мосты и дороги саммита АТЭС во Владивостоке не проходят проверку временем
Очередной инцидент, связанный с дорожными объектами, сооруженными к саммиту АТЭС, который прошел во Владивостоке в сентябре прошлого года, произошел накануне. Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 6 февраля претерпел деформацию мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный: здесь провисли и...
7 февраля 2013
Генподрядчик строительства объектов саммита в Приморье задолжал энергетикам 207,9 млн рублей
ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" подало в Арбитражный суд Приморья иск к генподрядчику строительства объектов саммита АТЭС ЗАО "Крокус Интернэшнл" о взыскании задолженности за поставку тепловой энергии на сумму 99,176 млн рублей. Как 30 января сообщил корреспонденту ИА...
30 января 2013
В Приморье обнаружили хищение 30 млн руб. при обустройстве госграницы к саммиту АТЭС
Дальневосточная транспортная прокуратура выявила хищение 30 млн рублей при строительстве одного из пунктов пропуска через государственную границу РФ в Приморском крае. Как 30 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, по данному факту...
30 января 2013
Гендиректор подрядчика саммита АТЭС дисквалифицирован за нарушения (Приморье)
Во Владивостоке за допущенные нарушения в сфере оплаты труда дисквалифицирован генеральный директор подрядной организации, участвующей в строительстве объектов саммита АТЭС. Как 23 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина, нарушения были выявлены в...
23 января 2013
В Приморье при строительстве моста на о. Русский украли тонны металла на 96 млн рублей
Полицейские Приморья раскрыли серьезное экономическое преступление, совершенное во время подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке. У строительной компании "Мостовик" был похищен металл при строительстве моста на о. Русский на сумму 96 миллионов рублей. Как передает 17 января РИА "Восток-Медиа", по...
17 января 2013
Глава Приморья проинспектировал строительство театра оперы и балета
Первый рабочий день в новом году губернатор Приморского края Владимир Миклушевский начал с осмотра театра оперы и балета. Как 9 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приморья, глава региона лично проинспектировал ход работ на объекте. Как доложили губернатору, в...
9 января 2013
Саммит АТЭС, отставка Дарькина и выборы Думы Владивостока: Приморье в 2012 году
2012 год прошел в Приморском крае под знаком саммита АТЭС - подготовка, проведение и уголовные дела по итогам. Тем не менее, год оказался решающим и для бывшего губернатор Приморья Сергея Дарькина, который неожиданно ушел в отставку в феврале 2012 года, несмотря на прогнозы экспертов, уверявших...
29 декабря 2012
Когда антикоррупционная волна в России дойдет до Южной Осетии - пока вопрос: эксперт
Заявление помощника президента РФ Татьяны Голиковой о том, что восстановление в Южной Осетии и Абхазии при прежнем руководстве велось с "коррупционной составляющей" - "безусловно, звонок к тому, что дела будут начаты, но встанут ли они в ряд громких российских антикоррупционных дел или нет - пока...
10 декабря 2012
Петербургская компания "заработала" на саммите АТЭС 220 млн бюджетных рублей
В ходе подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке из российского бюджета были похищены 15 млрд. рублей. Таковы подсчеты сделанные Счетной палатой России. Эта цифра складывается из совершенно конкретных фактов нецелевого расходования средств и сговора между чиновниками и бизнесменами. Один из таких...
6 декабря 2012
С генподрядчика строительства объектов к саммиту АТЭС взыщут еще 16,7 млн руб. (Приморье)
Арбитражный суд Приморского края вынес решение о взыскании с ЗАО "Крокус Интернэшнл" 16,7 миллионов рублей пени за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту. Как передает ИА "Дейта" со ссылкой на консультанта по связям с общественностью и СМИ Арбитражного суда Приморского...
6 декабря 2012
Вторая волна антикоррупционной борьбы будет сильнее и пройдет в регионах
Информационное поле накрыла волна коррупционных скандалов и разоблачений федерального уровня - дело "Оборонсервиса" и отставка министра обороны Анатолия Сердюкова, хищения средств, выделенных на проведение саммита АТЭС во Владивостоке и арест замминистра регионального развития Романа Панова...
3 декабря 2012
В Приморье скоропостижно скончался уволенный глава строительного департамента
В Приморском крае скоропостижно скончался бывший глава департамента градостроительства Сергей Якушин, которого две недели назад губернатор Приморья Владимир Миклушевский отстранил от должности. Как 27 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приморья, соболезнования...
27 ноября 2012
Приволжский полпред: пермскому губернатору не грозит судьба Романа Панова
Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич уверен, что губернатору Пермского края Виктору Басаргину не грозит быть связанным с уголовным делом о хищении денежных средств на саммите АТЭС, в котором фигурирует в качестве подозреваемого его бывший заместитель в...
19 ноября 2012
Новый глава строительного департамента Приморья займется театром и двумя гостиницами
Директором департамента градостроительства Приморского края назначен Олег Ежов, который ранее занимался строительством Дальневосточного федерального управления. Как 19 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приморского края, соответствующий приказ подписал губернатор...
19 ноября 2012