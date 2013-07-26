Уголовные расследования после телефильма "Анатомия протеста"
Мосгорсуд подтвердил решение об отказе в иске Каспарова к НТВ
Мосгорсуд 26 июля подтвердил решение первой инстанции об отказе оппозиционному политику Гарри Каспарову в иске против НТВ. Каспаров требовал признать порочащими честь и достоинство сведениями слова члена Общественной палаты РФ Георгия Федорова о том, что он якобы имеет американское гражданство и...
26 июля 2013
"Болотное дело" в отношении Константина Лебедева направлено в суд (Москва)
Генеральная прокуратура РФ направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из организаторов массовых беспорядков на Болотной площади. Как сообщили сегодня, 5 апреля, ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры, Константин Лебедев обвиняется в организации массовых...
5 апреля 2013
Следственный комитет РФ предложил Гиви Таргамадзе прятаться в Панкисском ущелье или уехать на Соломоновы острова
Глава пресс-службы Следственного комитета РФ Владимир Маркин выступил сегодня, 21 февраля, с комментарием относительно решения суда удовлетворить ходатайство СКР о заочном аресте депутата парламента Грузии Гиви Таргамадзе. "Мы трезво оцениваем ситуацию, сложившуюся с выдачей грузинской стороной...
21 февраля 2013
Российский суд удовлетворил ходатайство об аресте Гиви Таргамадзе
Суд удовлетворил сегодня, 21 февраля, ходатайство следователя Главного следственного управления Следственного комитета России о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гиви Таргамадзе, обвиняемого по уголовному делу о приготовлении к организации массовых...
21 февраля 2013
Грузия Таргамадзе не выдаст, но его делом может заняться грузинское правосудие
Законодательство Грузии выдачи гражданина Грузии следственным органам иностранного государства не предусматривает, заявляют представители пресс-службы Главной прокуратуры Грузии. Так они комментируют объявление Россией депутата парламента Грузии Гиви Таргамадзе в международный розыск. В то же время...
14 февраля 2013
Следственный комитет завел дело на Гиви Таргамадзе
Главным следственным управлением СК России в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти на Болотной площади в Москве, а также приготовлении к организации массовых беспорядков в ряде регионов Российской Федерации вынесено постановление о...
14 февраля 2013
Гиви Таргамадзе подстрекал граждан РФ к совершению терактов и незаконному захвату власти: Путин
Грузинский политик Гиви Таргамадзе - не враг России, он человек, который пытался подстрекать граждан РФ к совершению терактов и незаконному захвату власти. Об этом сегодня, 20 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции Центре международной торговли на...
20 декабря 2012
СКР запросит помощи Грузии для расследования причастности Гиви Гаргамадзе к беспорядкам на Болотной
В Следственном комитете РФ подтвердили наличие в материалах дела, возбужденного после фильма "Анатомия протеста-2", доказательств причастности к организации массовых беспорядков и приготовлению к ним лидеров российской оппозиции, а также их финансирования из-за рубежа. В пресс-службе отметили, что...
13 декабря 2012
Как захватывать власть в России учили в Литве, а финансировали из Грузии - Следственный комитет
Подготовку к организации беспорядков в России финансировал бывший глава комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. К таким итогам пришли в Следственном комитете России в ходе предварительного расследования дела в отношении оппозиционеров Сергея Удальцова, Леонида...
11 декабря 2012
В СКР прокомментировали обыски в квартирах участников "Другой России"
Следственный комитет РФ выступил с комментариями относительно обысков, которые прошли сегодня, 11 декабря, в Москве в квартирах оппозиционеров Таисии Александровой, Анны Корниловой и Юрия Набутовского. Как сообщили в Главном следственном управлении СКР, обыски прошли в рамках расследования...
11 декабря 2012
По следам "Анатомии протеста - 2": к активисту "Солидарности" пришли с обыском
Утром 11 декабря к активисту "Солидарности" Юрию Набутовскому пришли с обыском, написал в твиттере другой представитель движения Сергей Давидис. Он предположил, что следственные мероприятия связаны с делом, возбужденном по следам "Анатомии протеста - 2". На сайте "ОВД-инфо" отмечается, что в...
11 декабря 2012
Развозжаева подозревают в незаконном пересечении границы РФ
Против оппозиционера Леонида Развозжаева возбуждено новое дело, он подозревается в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По версии следствия, 15 октября Развозжаев, "зная о проверке, проводимой в...
4 декабря 2012
СКР нашел еще доказательства по делу об организации массовых беспорядков в России
Кроме показанного в эфире телеканала НТВ видео, следствие в качестве вещественных доказательств располагает и другими материалами, "подтверждающими неоднократное общение" фигурантов уголовного дела, в том числе Леонида Развозжаева, Сергея Удальцова и Константина Лебедева с иностранными гражданами...
30 ноября 2012
Прокуратура: "Левый Фронт" не указывал источников формирования денежных средств
"Организационные принципы", принятые в октябре 2008 г. учредительным съездом общественного движения "Левый Фронт", не отвечают требованиям закона, предъявляемым к уставу. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Москвы от 27 ноября по итогам проверки во исполнение поручения Генеральной прокуратуры...
27 ноября 2012
СКР: Развозжаева не похищали и не пытали, зато он незаконно пересек границу
Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовного дела по заявлению оппозиционера Леонида Развозжаева о его похищении и пытках. Об этом сегодня, 22 ноября, ИА REGNUM заявили в пресс-службе СКР. В ведомстве пояснили, что решение об отказе было принято на основании исчерпывающая информации. В...
22 ноября 2012
Развозжаева обвиняют в похищении меховых шапок
Представителю несистемной оппозиции Леониду Развозжаеву предъявлено обвинение в разбое, сообщили ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе Следственного комитета России. "Факт инкриминируемого Развозжаеву разбоя имел место еще в конце 1997 года. Однако тогда расследование уголовного дела так и не было...
21 ноября 2012
По делу о беспорядках на Болотной площади Москвы окончательное обвинение предъявлено Бароновой
В рамках дела о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве и применении насилия в отношении представителей власти Марии Бароновой 16 ноября предъявлено обвинение в окончательной редакции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России, она обвиняется в призывах к...
16 ноября 2012
Владимир Тюрин заявил в СКР о клевете на него в фильме "Анатомия-протеста-2"
Бизнесмен Владимир Тюрин был допрошен в качестве свидетеля сегодня, 14 ноября, Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по уголовному делу о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории России. Напомним, по этому делу проходят оппозиционеры Сергей Удальцов...
14 ноября 2012
Криминальный авторитет заявил на допросе, что не знаком с Удальцовым и Таргамадзе
В рамках уголовного дела в отношении оппозиционеров Сергея Удальцова, Леонида Развозжаева, Константина Лебедева и других лиц о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории России в качестве свидетеля 14 ноября был допрошен Владимир Тюрин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе...
14 ноября 2012
Мосгорсуд признал арест оппозиционера Развозжаева законным
7 ноября Мосгорсуд оставил кассационную жалобу оппозиционера Леонида Развозжаева, обвиняемого в подготовке к организации массовых беспорядков, на меру пресечения о заключении под стражу без удовлетворения, передает корреспондент ИА REGNUM. Адвокат Развозжаева представил документы из миссии ООН...
7 ноября 2012