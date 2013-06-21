Дело Сергея Удальцова
Следственные действия по делу о беспорядках 6 мая 2012 года в Москве завершены: СК РФ
21 июня главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации обвиняемым Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву объявлено о завершении следственных действий по делу о столкновениях с полицией 6 мая 2012 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ...
21 июня 2013
В Ярославле и Белгороде прошли обыски по "Болотному делу"
У региональных оппозиционеров прошли обыски, в ходе которых изъяли вещи, которые будут отправлены на исследования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ. В доме активиста ярославского регионального отделения "Солидарности" Елены Лекиашвили изъят...
14 мая 2013
У ярославского активиста ПАРНАС проходит обыск по "Болотному делу"
В Ярославле проводят обыск по "Болотному делу" у активиста ПАРНАС Василия Цепенда. Об этом 14 мая сообщил в своем Twitter член Координационного совета оппозиции Илья Яшин. Кроме того, по словам Яшина, обыск также прошел в Нижнем Новгороде у активистки ПАРНАС Анны Степановой, в Белгороде обыск...
14 мая 2013
У оппозиционеров в Волгограде провели обыски по "болотному делу"
Следственные органы провели ряд обысков в Волгограде в рамках расследования уголовного дела по фактам организации, участия и призывов к массовым беспорядкам и применения насилия в отношении представителей власти 6 мая 2012 года в районе Болотной площади Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном...
11 апреля 2013
Удальцов: Ивановский активист "Левого фронта" опознан по "болотному делу"
Ивановский активист "Левого фронта" Дмитрий Рукавишников опознан как участник "Марша миллионов" 6 мая. Об этом в микроблоге Twitter 2 апреля сообщил лидер движения Сергей Удальцов. "Активиста Левого Фронта из Иваново Дмитрия Рукавишникова "опознали" как участника беспорядков 6 мая. Следователи...
2 апреля 2013
В Воронеже проверяют правозащитные организации, у которых проходили обыски по "болотному делу"
В Воронеже проводится проверка правозащитных организаций, располагающихся в Доме защиты прав человека, где в декабре 2012 года следственные органы проводили обыски в рамках "болотного дела". Об этом 2 апреля в своем микроблоге Twitter сообщил председатель правозащитной организации "Агора" Павел...
2 апреля 2013
В Иванове проходят обыски по "болотному делу"
Обыски в рамках расследования "болотного дела" прошли в Иванове в квартире активиста "Левого фронта" Дмитрия Рукавшникова. Об этом в Twitter сообщил лидер организации Сергей Удальцов 2 апреля. По данным Удальцова, обыск прошел утром 2 апреля, его проводили следователи из Москвы. Затем Рукавишникова...
2 апреля 2013
Сергею Удальцову продлили домашний арест еще на 4 месяца
Басманный районный суд Москвы 1 апреля принял решение о продлении на 4 месяца срока домашнего ареста для лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Оппозиционер пробудет в изоляции до 6 августа 2013 года. Следователь Тимофей Грачев настоял на оставлении Удальцова под...
1 апреля 2013
В Новосибирске в рамках "болотного дела" прошли обыски у оппозиционера Андрей Терехина
В Новосибирске 1 апреля в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве и приготовлении к организации массовых беспорядков прошел обыск у оппозиционера Андрея Терехина. Об обысках у Терехина в социальных сетях сообщил новосибирский оппозиционный художник...
1 апреля 2013
Штраф по "ульяновскому делу" Удальцов собирается заплатить 70 кг мелочи
За нанесение побоев ульяновской журналистке координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов намерен оплатить штраф в 35 тысяч рублей мелочью общим весом 70 кг, передает корреспондент ИА REGNUM. В своем в Twitter Удальцов написал, что "за мелко сфабрикованное ульяновское дело" он выплатит мелочью...
22 февраля 2013
Развозжаев досрочно освобожден из карцера и переведен в общую камеру СИЗО Иркутска
Оппозиционер Леонид Развозжаев, ранее помещенный в карцер иркутского СИЗО, досрочно освобожден из карцера и переведен в общую камеру. Как 22 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН РФ по Иркутской области, обвиняемый раскаялся в совершенном проступке, во время содержания в...
22 февраля 2013
Задержан очередной фигурант "болотного дела"
Гражданский активист Александр Марголин был задержан накануне по подозрению в причастности к так называемому "болотному делу". 41-летний Марголин стал 21-ым фигурантом этого скандально-нашумевшего дела, сообщает " Газета.ru ". У него прошли обыски. Марголин, работавший замдиректора издательского...
21 февраля 2013
Оппозиционер Развозжаев отправился на пять суток в карцер (Иркутск)
Оппозиционер Леонид Развозжаев, находящийся в СИЗО-1 города Иркутска, помещен на пять суток в карцер по решению дисциплинарной комиссии учреждения. Как 19 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН РФ по Иркутской области, причиной помещения в карцер стало невыполнение законного...
19 февраля 2013
Следственный комитет заподозрил Илью Пономарева в передаче сим-карты спецсвязи Сергею Удальцову
Следственный комитет РФ проверяет информацию об использовании телефона депутата Ильи Пономарева лидером "Левого фронта" Сергеем Удальцовым, который обвиняется в приготовлении к организации массовых беспорядков. Как сообщили в СКР, в ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках на...
18 февраля 2013
Адвокат Развозжаева считает инцидент с телефоном "банальной провокацией" (Иркутская область)
Адвокат находящегося в СИЗО Иркутска оппозиционера Леонида Развозжаева Вячеслав Иванец, которого 5 февраля остановили при попытке пронести в СИЗО сотовый телефон, называет случившееся "банальной провокацией". Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Иванец написал в своем блоге, комментируя...
6 февраля 2013
Иркутское УФСИН подтвердило, что адвокат Развозжаева пытался пронести в СИЗО телефон
УФСИН РФ по Иркутской области подтвердило, что адвокат содержащегося в СИЗО оппозиционера Леонида Развозжаева Вячеслав Иванец пытался пронести на режимную территорию мобильный телефон, прибыв на свидание с заключенным. Как 6 февраля сообщает "Байкал24", материалы по факту нарушения были направлены...
6 февраля 2013
Оппозиционер Развозжаев согласился лечиться в больнице иркутского СИЗО
Оппозиционер Леонид Развозжаев, находящийся в больнице СИЗО-1 Иркутска, направил к начальнику больницы письменное обращение с просьбой назначить ему повторное медицинское обследование. Как пишет " Российская газета " со ссылкой на УФСИН, Развозжаев также заявил о желании получать лечение согласно...
30 января 2013
Оппозиционер Развозжаев переведен в больницу СИЗО-1 в Иркутске
Оппозиционер и помощник депутата Госдумы Леонид Развозжаев, находящийся в СИЗО Иркутской области, переведен в больницу СИЗО-1 в Иркутске. Как 25 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН по Иркутской области, обвиняемый жалуется на здоровье. Ранее Развозжаев говорил об ухудшении...
25 января 2013
В отношении Развозжаева возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении оппозиционера Леонида Развозжаева по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Как сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ, возбуждению дела...
18 января 2013
В Воронеже прошли новые обыски по делу Удальцова и Развозжаева
Допрос и обыск у одного из представителей воронежской оппозиции - члена совета партии "Народный альянс" Анатолия Кравченко провели следователи 27 декабря. Об этом сам Кравченко сообщил по телефону корреспонденту ИА REGNUM. "Сегодня меня допросили в Следственном комитете Воронежской области в...
27 декабря 2012