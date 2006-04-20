Покушение на президента Ингушетии Зязикова
Шепель: на Мурата Зязикова покушалась Аль-Каида
Генпрокуратура России получила доказательства причастности " Аль-Каиды " к теракту против президента Ингушетии Мурата Зязикова два года назад. Как заявил заместитель генпрокурора Николай Шепель, при обыске в доме тестя эмиссара "Аль-Каиды" Абу Дзейта в Курчалоевском районе Чечни в тайнике был...
20 апреля 2006
В обострении обстановки на Северном Кавказе президент Ингушетии обвиняет "определенные силы"
Президент Ингушетии Мурат Зязиков главной причиной активизации экстремистов на Северном Кавказе считает незаинтересованность определенных сил в восстановлении мирной жизни в регионе. "Я связываю это с позитивными процессами, наметившимися в регионе, и недовольством определенных сил, которые не...
1 июня 2004
Ингушетию посетил посол Канады
19 апреля Ингушетию посетил чрезвычайный и полномочный посол Канады в России Кристофер Вестдал, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он с сопровождавшей его делегацией побывал в палаточном лагере для чеченских беженцев "Сацита", последнем из оставшихся на территории Ингушетии. Делегация и, в первую...
21 апреля 2004
В Грозном уничтожен один из организаторов покушения на на президента Ингушетии Мурата Зязикова
В Грозном в результате спецоперации уничтожен так называемый "эмир" селения Алхан-Юрт Муса Ахматукаев, принимавший участие в покушении на президента Ингушетии Мурата Зязикова. Об этом РИА "Новости" сообщил в воскресенье представитель регионального оперативного штаба по управлению...
18 апреля 2004
Президент Ингушетии Мурат Зязиков вернулся на рабочее место
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента и правительства Республики Ингушетия, в четверг президент Ингушетии Мурат Зязиков, на которого во вторник утром было совершено покушение, приступил к работе в своем кабинете в столице Ингушетии Магасе. Утром он провел встречу с...
8 апреля 2004
"Одноглазый" охранник Басаева убит при задержании в станице Шелковская (Чечня)
В Чечне в четверг, 8 апреля, в станице Шелковская уничтожен Абу-Бакар Висимбаев - личный охранник Шамиля Басаева, готовивший террористок-смертниц для теракта в Театральном центре на Дубровке, сообщил РИА "Новости" официальный представитель Регионального оперативного штаба по управлению...
8 апреля 2004
Ингушетию посетил Сергей Фридинский
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента и правительства Республики Ингушетия, в среду в связи с расследованием покушения на президента Ингушетии Мурата Зязикова республику посетил заместитель генерального прокурора РФ по Южному Федеральному округу Сергей Фридинский. Он...
7 апреля 2004
Дело о покушении на президента Ингушетии ведет следственная группа из Москвы
В Ингушетии продолжается расследование имевшего место во вторник утром покушения на президента этой республики Мурата Зязикова. Как сообщил ИА REGNUM руководитель пресс-службы президента и правительства Республики Ингушетия Иса Мержоев, во вторник вечером в республику прибыла следственная группа, в...
7 апреля 2004
Материалы с места взрыва кортежа президента Ингушетии отправят на экспертизу в Москву
На месте взрыва кортежа президента Ингушетии Мурата Зязикова в Юго-Западном районе Назрани продолжает работу оперативно-следственная группа. Как сообщает Газета.ru, с места происшествия изъяты фрагменты взрывного устройства, обломки автомашины ВАЗ, а также "фрагменты биологического происхождения...
7 апреля 2004
На месте взрыва в Ингушетии образовалась воронка глубиной один и шириной 3,5 метра
Сотрудники объединенной следственно-оперативной группы завершили работы на дороге из Назрани в Магас на месте, где сегодня утром, покушаясь на жизнь президента республики Мурата Зязикова, террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. На месте взрыва образовалась воронка глубиной...
6 апреля 2004
Владимир Путин выразил поддержку главе Ингушетии Мурату Зязикову, покушение на которого было совершено сегодня утром
Телефонный разговор президента Республики Ингушетия Мурата Зязикова с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоялся сегодня во второй половине дня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Ингушетии, глава страны поддержал курс Мурата Зязикова, направленный на укрепление...
6 апреля 2004
ГУВД устанавливает личность владельца автомобиля, протаранившего автоколонну президента Ингушетии
Главное управление внутренних дел в Южном федеральном округе устанавливает личность владельца автомобиля, протаранившего сегодня автоколонну президента Республики Ингушетия. Как сообщили ИА REGNUM в ГУВД в ЮФО, в данный момент выясняется, соответствует ли номер автомобиля, в котором находился...
6 апреля 2004
Президент России поговорил с президентом Ингушетии
Владимир Путин поговорил с Муратом Зязиковым по телефону. Федеральный центр будет оккзывать постоянную помощь и содействие руководству Ингушетии в налаживании нормальной жизни в республике, пообещал глава государства. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь президента России Алексей Громов...
6 апреля 2004
В результате покушения на президента Ингушетии погибли 2 смертника, 8 человек получили ранения
В результате покушения на президента Ингушетии, по последним данным, погибли 2 смертника, 8 человек получили ранения. Следователи полагают, что попытку покушения на президента Ингушетии совершили два террориста-смертника, при этом фрагменты их тел таковы, что пока невозможно определить пол...
6 апреля 2004
Покушение на президента Ингушетии. Подробности
Корреспондент ИА REGNUM в Ингушетии сообщает дополнительные подробности произошедшего сегодня утром покушения на президента РИ Мурата Зязикова. По последним данным, в больнице находятся 6 сотрудников президентской охраны. В частных домах, расположенных рядом с Магасовским перекрестком в Назрани...
6 апреля 2004
Мурат Зязиков прибыл на свое рабочее место
Мурат Зязиков прибыл на рабочее место, сообщил РИА "Новости" по телефону руководитель пресс-службы президента Ингушетии Иса Мержоев. "В настоящее время президенту, который получил легкие ранения, уже оказана необходимая медицинская помощь. Он находится на своем рабочем месте и полностью...
6 апреля 2004
В результате покушения на президента Ингушетии погиб смертник, 7 человек получили ранения
Своевременные и слаженные действия охраны, а также бронированный "Мерседес" спасли сегодня от гибели президента Ингушетии Мурата Зязикова, сообщает Вести.ру. Недалеко от въезда в Магас "Жигули" со смертником за рулем пошли на таран "Мерседеса", в котором ехал Зязиков. "Смертник направлял свой...
6 апреля 2004
За покушением на Мурата Зязикова стоят силы, желающие дестабилизировать обстановку в Ингушетии
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы президента и правительства РИ Иса Мержоев, президенту Ингушетии Мурату Зязикову, на которого сегодня утром было совершено покушение, оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. Три охранника президента с ранениями...
6 апреля 2004
Владимир Яковлев поручил главе УВД по Южному ФО контролировать ход расследования покушения на президента Ингушетии
Полпред Президента России в Южном федеральном округе Владимир Яковлев, который сейчас находится на совещании в Москве, был оперативно проинформирован о покушении на президента Ингушетии Мурата Зязикова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь полпреда Ирина Теркина. Владимир...
6 апреля 2004
Мощность взрыва составила около 100 кг тротила (Ингушетия)
По предварительным данным, мощность взрыва во время покушения на президента Ингушетии Мурата Зязикова составила около 100 кг тротила, сообщает телекомпания НТВ. Напомним, сегодня около 10 часов утра во время следования президентского кортежа из Назрани в Мегас между машинами вклинился...
6 апреля 2004