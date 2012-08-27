Дело о пытках в казанском отделе полиции "Дальний"
В Казани сменили начальника УВД
Новым руководителем казанской полиции стал Валерий Красильников, который сменил на этом посту Рустема Кадырова. Как сообщало ИА REGNUM, именно при Кадырове в казанском ОП "Дальний" произошло ЧП, вызвавшее тектонические сдвиги в системе не только республиканского, но и российского МВД. Рустем...
27 августа 2012
Верховный суд Татарстана оставил бывшего начальника ОП "Дальний" под арестом
Бывший начальник угрозыска печально известного ОП "Дальний" в Казани Айнур Рахматуллин останется под арестом. Такое решение принял Верховный суд Татарстана по результатам рассмотрения кассационной жалобы арестованного. Рахматуллин просил отменить постановление Вахитовского районного суда Казани о...
17 августа 2012
В Татарстане дела двух обвиняемых по делу ОП "Дальний" переданы в суд
Во втором отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывших участковых уполномоченных казанского ОП "Дальний" - 25-летнего Ильшата Гарифуллина и 37-летнего Рамиля Нигматзянова. Они обвиняются в превышении должностных...
15 августа 2012
Верховный суд Татарстана решил выпустить бывшего начальника ОП "Дальний"
Несмотря на протест прокуратуры республики, Верховный суд Татарстана оставил на свободе бывшего начальника казанского ОП "Дальний" Ильгиза Ахметзянова, получившего скандальную известность. Бывший руководитель ОП "Дальний", где пытали людей, оставлен под подпиской о невыезде. До этого Вахитовский...
10 августа 2012
В Казань едет глава СКР Александр Бастрыкин
26 июля в Казань снова прибудет глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Официальная цель - вручить награду родителям подростка, погибшего при спасении другого ребенка, и заслушать результаты расследования терактов 19 июля в Казани. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР...
26 июля 2012
Замминистра внутренних дел РФ в Казани: "Кредит доверия не безграничен"
Органы внутренних дел Татарстана работают пока ниже своих потенциальных возможностей. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, принимавший участие в коллегии МВД Татарстана. "Надо оправиться от синдрома " ОП "Дальний ". Спрос с себя и подчиненных должен...
18 июля 2012
За два месяца из МВД по Татарстану были уволены 11 человек
За последние два месяца из органов внутренних дел Татарстана были уволены 11 сотрудников. Материалы еще по шести сотрудникам находятся на стадии оформления. Об этом на коллегии МВД по Татарстану сообщил министр внутренних дел Артем Хохорин. По словам Хохорина, 15 сотрудников получили предупреждения...
18 июля 2012
Начальник службы внутренней безопасности МВД по Татарстану стал помощником вице-премьера
В МВД РФ по Татарстану сменился руководитель одного из ключевых подразделений, подчиненных непосредственно министру. Место начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности (бывшее Управление собственной безопасности) покинул полковник полиции Рустем Валиуллов. Его уход татарстанские...
13 июля 2012
В Татарстане задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки
В результате поисков преступника, задушившего в Чистополе 82-летнюю пенсионерку, полицией был задержан 25-летний дальний родственник жертвы. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану, вину мужчина уже полностью признал и рассказал, что 30 июня вместе с отчимом пришел к пенсионерке, чтобы...
9 июля 2012
Полиции Татарстана велено прорубить окна в КПЗ
МВД по Татарстану объявило конкурс на выполнение ремонта камер для административно задержанных в подразделениях УМВД по Казани. Масса нарушений пожарных, санитарных и прочих правил здесь была выявлена проверками вневедомственной комиссии, начавшимися еще в прошлом году. Представители городской и...
5 июля 2012
Татарстан и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве
30 июня во Владивостоке стартовал так называемый "Федеральный Сабантуй". Сегодня же губернатор Приморья Владимир Миклушевский и прибывший в столицу Приморья президент Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве. "Между Приморьем и Татарстаном установлены очень тесные деловые...
30 июня 2012
Асгат Сафаров назвал ситуацию с ДТП в Татарстане "удручающей"
С начала этого года на территории Татарстана в ДТП погибли 192 человека и 2214 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 9,8%. Об этом было объявлено на заседании республиканской правительственной комиссии по безопасности дорожного движения...
27 июня 2012
В Казани продолжают возбуждать дела на "неустановленных полицейских"
СУ СКР по Татарстану возбудило очередное уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников казанского ОП "Дербышки". Как и бывшие сотрудники четырех других городских отделов, они обвиняются в превышении должностных полномочий и насилии. По данным пресс-релиза СУ СКР по Татарстану, 2 апреля...
14 мая 2012
Число "засветившихся" отделов полиции в Казани увеличилось до пяти
Следственное управление СКР по Татарстану продолжает работу по привлечению к уголовной ответственности бывших казанских полицейских. К четырем "засветившимся" отделам сегодня добавился еще один - ОП "Зареченский". Как сообщает пресс-служба ведомства, 10 декабря 2011 года сотрудники ОП "Заречье"...
12 мая 2012
В Казани возбуждено уголовное дело в отношении полицейских еще двух отделов
В третьем отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Татарстану в отношении неустановленных сотрудников казанских отделов полиции "Дербышки" и "Авиастроительный" возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и насилии над задержанным. Как сообщили ИА REGNUM в...
12 мая 2012
В Казани расследуют уголовное дело оперуполномоченного из ОП "Танкодром"
Во втором отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по республике бывшему оперуполномоченному казанского ОП "Танкодром" Ришату Мухамадшину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия. Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Татарстану, 24 декабря...
11 мая 2012
В Казани задержанных по делу ОП "Дальний" оставили под стражей
До 10 августа продлил Приволжский районный суд Казани срок содержания под стражей бывшего заместителя начальника уголовного розыска ОП "Дальний" Алмаза Василова, а также трех его бывших сотрудников. На этот же срок оставлен под арестом бывший оперуполномоченный ОП "Дальний" Ильнар Ибатуллин, бывший...
5 мая 2012
В Татарстане по ОП "Дальний" возбудили еще одно уголовное дело
В СУ СКР по Татарстану возбуждено еще одно уголовное дело по факту совершения противоправных действий бывшими сотрудниками казанского ОП "Дальний", получившего за последние два месяца всероссийскую известность. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по признакам преступления...
2 мая 2012
Арестован бывший начальник отдела полиции "Дальний" в Татарстане
В рамках расследования уголовного дела в отношении бывших сотрудников отдела полиции "Дальний" УМВД по республике Татарстан арестован бывший начальник данного отдела 45-летний Ильгиз Ахметзянов, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение...
29 апреля 2012
В Татарстане задержан бывший начальник казанского ОП "Дальний"
Бывший начальник казанского ОП "Дальний" 45-летний Ильгиз Ахметзянов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Следствие просит взять его под стражу. Как сообщает пресс-служба СКР, Ахметзянова задержали в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших сотрудников ОП...
28 апреля 2012