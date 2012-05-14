Катастрофа самолета Sukhoi SuperJet-100 в Индонезии
В майкопской школе откроют музей погибшего в Индонезии летчика (Адыгея)
В музее майкопской средней школы №3 будет отрыт отдел, посвященный Александру Яблонцеву - командиру авиалайнера "Сухой Суперджет-100", разбившемуся в Индонезии. Об этом ИА REGNUM 14 мая сообщила директор школы Нелли Хатагова. Летчик-испытатель Александр Яблонцев закончил среднюю школу №3 в Майкопе...
14 мая 2012
Бортовые самописцы разбившегося в Индонезии самолета найдены
Бортовые самописцы российского самолета Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100), разбившегося 9 мая у горы Салак на Западной Яве, найдены. "Черные ящики" были обнаружены в ущелье у горы Салак на глубине 500 метров. Ожидается, что самописцы будут доставлены в Джакарту в понедельник. Напомним, российский...
13 мая 2012
Российские спасатели включились в поисковые работы в районе крушения самолета Sukhoi Superjet-100
Российские спасатели включились в поисковые работы в районе крушения самолета Sukhoi Superjet-100, разбившегося в Индонезии. Об этом ИА REGNUM сообщили в МЧС России. За прошедшие сутки была проведена передислокация личного состава и техники в район падения самолета, где развернут базовый лагерь...
13 мая 2012
У компании "Армавиа" нет серьезных претензий к самолету Sukhoi Superjet
Эксплуатация самолета Sukhoi Superjet национальным авиаперевозчиком Армении - компанией " Армавиа " идет по плану и не следует драматизировать ситуацию раньше времени. Об этом ИА REGNUM заявили в компании "Армавиа", комментируя катастрофу самолета в Индонезии. Как отмечают в компании, у "Армавиа"...
11 мая 2012
Президент Азербайджана выразил соболезнование в связи с авиакатастрофой в Индонезии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил 11 мая свои соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением российского самолета "Sukhoi SuperJet-100" в Индонезии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Азербайджана, в послании, в частности, говорится: "Уважаемый...
11 мая 2012
Sukhoi SuperJet-100 - хорошая, конкурентоспособная машина: Рогозин
Эксперты, работающие на месте авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) предполагают, что виной трагедии стал человеческий фактор. Об этом сообщил сегодня, 10 мая, и.о. вице-премьера РФ Дмитрий Рогозин. "Первичное мнение экспертов говорит о том, что техника работала безотказно", -...
10 мая 2012
Путин выразил соболезнование президенту Индонезии в связи с крушением самолёта "Сухой Суперджет-100"
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Республики Индонезия Сусило Бамбангу Юдойоно в связи с крушением самолёта "Сухой Суперджет-100". В телеграмме, в частности, сказано: Примите мои самые искренние соболезнования в связи с трагической гибелью граждан Индонезии, находившихся...
10 мая 2012
По факту крушения Sukhoi SuperJet-100 возбуждено уголовное дело
Главным следственным управлением СК России по факту крушения российского самолета Sukhoi SuperJet-100, выполнявшего демонстрационный полет в Индонезии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта). По данным у следствия, самолет...
10 мая 2012
Российские следователи отправятся в Индонезию к месту крушения самолета Sukhoi
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения российского самолета Sukhoi SuperJet-100, выполнявшего демонстрационный полет в Индонезии, по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта". Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе...
10 мая 2012
Обломки Sukhoi SuperJet-100 найдены в районе горы Салак
Обломки пропавшего с экранов радаров российского самолета Sukhoi SuperJet-100, выполнявшего демонстрационный полет в Индонезии, найден в районе горы Салак в Индонезии - на высоте около 5200 футов. Российский авиалайнер разбился под столицей Индонезии Джакартой. 9 мая во время выполнения второго...
10 мая 2012
Пропавший в Индонезии Sukhoi SuperJet-100 нашли
В Индонезии вертолеты нашли пропавший российский лайнер Sukhoi SuperJet-100. Его состояние пока неизвестно. Об этом сообщил блогер Сергей Доля, сопровождающий делегацию компании "Гражданские самолеты Сухого" и находящийся в оперативном штабе. "Вертолеты нашли самолет. Пытаются определить координаты...
10 мая 2012
Пропавший в Индонезии российский самолет ищут в районе действующего вулкана
Поиски российского самолета "Сухой Суперджет 100", пропавшего во время демонстрационного полета в Индонезии, ведутся в районе вулкана Салак. Поисковые работы осложняются плохой погодой. Салак - действующий вулкан западной части острова Ява. В 12 км к северу от вулкана расположен крупный город Богор...
9 мая 2012
Самолет Sukhoi SuperJet-100 пропал в Индонезии во время демонстрационного полета
Связь с российским самолетом Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100), пропавшим во время демонстрационного полета в Джакарте, прервалась через 20 минут после начала полета, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). "По информации из Индонезии, связь с самолетом прервалась через...
9 мая 2012