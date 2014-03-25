Универсиада-2013 в Казани
Обладателем кубка "За спортивное мастерство" стали полицейские из Татарстана
МВД по Татарстану в очередной раз стало обладателем переходящего Кубка министра внутренних дел Российской Федерации "За спортивное мастерство". Победитель в конкурсе определяется по итогам выступлений сотрудников на международных и всероссийских соревнованиях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе...
25 марта 2014
В Москве арестован чернокожий мусульманин, опубликовавший руководство по джихаду в Татарстане
В столице был задержан местный житель, администрировавший радикальные исламистские сайты "Кавказцентр" и Ummanews.ru. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах. Повышенное внимание к сайту Ummanews.ru были приковано после того, как на его главной странице в разделе "Статьи" в...
12 марта 2014
Два казанца продали 23 видеокамеры с объектов Универсиады
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении жителей Казани 28-летнего Максима Бычкова и 36-летнего Вячеслава Лепихина. Они обвиняются в присвоении имущества, совершенном в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, с декабря 2011 года по...
4 марта 2014
После Универсиады-2013 в Казани мэрия задумалась, как жить дальше
После проведенной летом 2013 года Универсиады перед Казанью остро стоит вопрос поиска новых драйверов развития. Об этом заявил сегодня, 3 марта, мэр Казани Ильсур Метшин, выступая с отчетом о своей деятельности на сессии Казгордумы, передает корреспондент ИА REGNUM. "Несмотря на мрачные прогнозы...
3 марта 2014
Мэрия Казани обещает демонтировать 500 незаконно установленных ларьков
В Казани будет демонтировано около 500 незаконно установленных торговых павильонов. Об этом было объявлено сегодня, 10 февраля, на аппаратном совещании в мэрии города, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам замруководителя исполкома Казани Ивана Кузнецова, в "несанкционированных ларьках и...
10 февраля 2014
Гендиректора ФК "Рубин" забрали из Казани в аппарат первого вице-премьера РФ
Бывший директор АНО "Исполнительная дирекция "Казань 2013" Владимир Леонов, назначенный 25 декабря руководить ФК "Рубин", покидает пост в связи с переходом на работу в аппарат первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Об этом сообщило официальное республиканское агентство "Татар-информ". Не...
6 февраля 2014
Казань может стать местом постоянного проведения фестиваля FISU
Столица Татарстана может стать постоянным местом проведения фестиваля Международной федерации студенческого спорта - "FISU Gala". Об этом было объявлено сегодня, 28 января, на встрече президента республики Рустама Минниханова с первым вице-президентом FISU, президентом Российского студенческого...
28 января 2014
В Казани руководство Татарстана наградили "за Универсиаду"
Сегодня, 28 января, в Казанской ратуше прошла церемония награждения руководителей города и республики государственными наградами России. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM. За большой вклад в подготовку и проведение Универсиады 2013...
28 января 2014
В спортшколах "спортивной столицы России" ожидают сокращений учащихся
В спортшколах Казани надо сократить порядка 600 учащихся, потому что правительство республики не выделило достаточно средств на оплату работы тренеров. Об этом сообщил на аппаратном совещании в мэрии председатель комитета физической культуры и спорта Ильгиз Фахриев. По словам Фахриева, в 38...
21 января 2014
Казань вывели на первое место в России по положительным отзывам о дорогах
Казань стала лидером по числу положительных отзывов о состоянии дорог, потеснив Москву, занимавшую первое место по этому показателю. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, опубликованные порталом Superjob.ru. Опрос проводился с 11 ноября 2013 года по 13 января 2014 года среди...
16 января 2014
Президент Татарстана наградил медалями "за Универсиаду" федеральных чиновников
Сегодня, 23 декабря, президент республики Рустам Минниханов в Москве вручил госнаграды Татарстана наиболее отличившимся работникам ряда федеральных ведомств - за значительный вклад в организацию и проведение летней Универсиады-2013 года в Казани, передает корреспондент ИА REGNUM. Церемония вручения...
23 декабря 2013
В ближайшие 5-6 лет число школьников в России вырастет на миллион - Путин
Четверть школ в России, а в некоторых крупных городах и половина, работают в две смены. По словам президента России Владимира Путина, это проблема нуждается в безотлагательном решении. Выступая с посланием к Федеральном собранию 12 декабря, президент России заявил, что в ближайшие 5-6 лет...
12 декабря 2013
В Казани гражданин Украины попытался украсть 20-тонную конструкцию со стадиона
С главного объекта Универсиады-2013 - стадиона Kazan-Арена злоумышленники попытались украсть металлическую конструкцию весом более 20 тонн. Инициатором незаконного демонтажа конструкции стал 30-летний нигде официально не работающий гражданин Украины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по...
5 декабря 2013
Главным стадионом Универсиады-2013 в Казани управляли незаконно
Главный объект прошедшей в Казани "Универсиады-2013 - стадион Kazan-Арена будет выставлен на торги. В предыдущем аукционе на право распоряжаться одним из крупнейших стадионов России Арбитражный суд Татарстана усмотрел нарушения. Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году директором футбольного стадиона на...
4 декабря 2013
Дворец бракосочетаний в Казани задумывался для пополнения городского бюджета?
В Центре семьи "Казан" - новом казанском загсе, который по инициативе мэрии появился на правом берегу реки Казанки в канун Универсиады-2013, цена бракосочетаний удивляет даже небедных горожан. Молодожены Казани уже называют Дворец бракосочетаний "казаном для сбора бабла", передает корреспондент ИА...
15 ноября 2013
Эксперт-экономист о ситуации в Татарстане: Колизей не спас Рим
Татарстан в последнее время зарекомендовал себя не только как спортивный регион, но еще и как активно претендующий на статус инновационного центра России. Чем подтверждены такие амбиции и насколько достижимы поставленные руководством республики цели. Об этом своими размышлениями с ИА REGNUM...
12 ноября 2013
Бывшего главу Счетной палаты РФ тоже наградили за заслуги перед Татарстаном
Сегодня, 12 ноября, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов вручил бывшему руководителю Счетной палаты РФ Сергею Степашину орден "За заслуги перед Республикой Татарстан", передает корреспондент ИА REGNUM. Награда вручена "за многолетний плодотворный труд, большой вклад в становление и...
12 ноября 2013
В Лондоне Казань объявили "настоятельно рекомендуемой для спорта"
Накануне вечером, 6 ноября, в Лондоне прошла 7-я церемония вручения международной премии за достижения в области спортивного менеджмента "International Sports Event Management Awards-2013" (ISEM), на которой Казань была удостоена специального приза "Highly recommended sport city" ("Настоятельно...
7 ноября 2013
Прокуратура Казани признала дороги, построенные к Универсиаде, опасными для жизни
Прокуратура Казани внесла на имя руководителя исполкома города представление об устранении нарушений законодательства, в котором требует принять в эксплуатацию уже эксплуатируемые новые дороги, транспортные развязки, пешеходные переходы и мосты, передает корреспондент ИА REGNUM. До сих пор в...
1 ноября 2013
После Универсиады в Казани появился еще один почетный гражданин - Виталий Мутко
Сегодня, 29 октября, до начала заседания Совета АНО "Оргкомитет "Россия-2018" в столице Татарстана министр спорта РФ Виталий Мутко был удостоен звания "Почетный гражданин Казани", передает корреспондент ИА REGNUM. В торжественной церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, и...
29 октября 2013