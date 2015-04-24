Чемпионат мира по футболу-2014 в Бразилии
СМИ: Контракт Капелло с РФС кроме зарплаты содержит систему премий
В случае выхода Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло в случае победы команды на чемпионате мира 2018 года получит согласно контракту с Российским футбольным союзом (РФС) вознаграждение в €5 млн, пишет «Новая газета» со ссылкой на текст документа, оказавшийся в распоряжении издания...
24 апреля 2015
Халк рассчитывает на новый вызов в сборную Бразилии
Нападающий ФК «Зенит» (Санкт-Петербрг) Халк рассчитывает на новый вызов в сборную Бразилии. Последний раз спортсмен выходил на поле в составе «селесао» в матче за третье место с командой Нидерландов (0:3) на домашнем ЧМ-2014. «Я не зацикливаюсь на том, что меня не вызывают в сборную, — приводит...
7 апреля 2015
Футболист сборной России Александр Самедов: «Группа на ЧМ-2014 не была простой»
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Александр Самедов выразил мнение, что на чемпионате мира-2014 группа у России оказалась не самой простой — помимо алжирцев в ней также играли Корея и Бельгия. Напомним, что российская дружина, ведомая Фабио Капелло, не смогла преодолеть групповой этапа и...
27 февраля 2015
Валерий Газзаев: «Не вижу положительных сдвигов в нашем футболе после провала на ЧМ-2014»
Экс-тренер московского ЦСКА, киевского «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев считает, что после неудачи на ЧМ-2014 в отечественном футболе никаких положительных сдвигов не происходит. «Я не вижу никаких сдвигов к лучшему в отечественном футболе после провала сборной на чемпионате мира в...
5 февраля 2015
Юрий Семин: «В данный момент следить в сборной России не за чем»
Главный тренер «Мордовии» Юрий Семин заявил, что из провала сборной России на ЧМ-2014 не было сделано никаких выводов. Напомним, сборная России под руководством Фабио Капелло впервые за 12 лет пробилась в финальную стадию мирового первенства. В Бразилии российская команда набрала всего два очка в...
4 февраля 2015
Денис Глушаков: «Думал, Капелло изменится, но он все такой же»
Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков заявил, что главный тренер сборной России Фабио Капелло после чемпионата мира-2014 не изменился. «Какой был — такой и есть, — подчеркнул Глушаков. — В его подходе ничего не изменилось. Тренерский штаб поменялся, поменялись и тренировки. Но не...
27 января 2015
Глава ФИФА: «Я не знаю, существует ли ад, но здесь, в России, — рай»
Президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года в России проходит гораздо легче, чем к мировому первенству 2014 года в Бразилии. «Я бы хотел высказать комплимент Алексею Сорокину, главе оргкомитета чемпионата мира-2018, — сказал Блаттер, находящийся в эти...
17 января 2015
ФИФА выплатит российским клубам $3 миллиона
Международная федерация футбола (ФИФА) переведет на счета 14 российских клубов чуть больше $3 млн. Это часть доходов от проведения ЧМ-2014 в Бразилии, которыми ФИФА компенсирует участие игроков в турнире. В общей сложности деньги ФИФА пойдут через футбольные ассоциации 57 стран в адрес 396 клубов...
9 января 2015
Валерий Газзаев: «Россия и Гондурас — худшие команды ЧМ-2014. Это же позор»
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что по итогам выступления национальной команды на чемпионате мира-2014 не было сделано никаких выводов. По мнению Газзаева, в неутешительных результатах национальной дружины виноват ее главный тренер — итальянский специалист Фабио Капелло...
26 декабря 2014
ЧМ-2018 в России пройдет с 14 июня по 15 июля
Исполком ФИФА утвердил даты проведения футбольного чемпионата мира-2018 в России. Первенство планеты пройдет с 14 июня по 15 июля. Напомним, что крупнейший футбольный турнир примут 11 городов и 12 стадионов — Москва («Лужники», «Открытие Арена»), Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань...
20 декабря 2014
Мишель Платини: «Золотой мяч» должен получить футболист, ставший чемпионом мира
Президент УЕФА Мишель Платини заявил, что «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира — должен получить игрок, ставший чемпионом мира. «Думаю, выступление европейских команд на ЧМ-2014, и в частности Германии, будет оценено по достоинству. Несколько игроков заслуживают того, чтобы получить...
27 ноября 2014
Ромарио: «Бразилия — страна третьего мира в футболе»
Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио отметил, что его страна испытывает серьезный футбольный кризис. По мнению ветерана, сейчас входящего в парламент страны, сейчас бразильцы далеки от великих имен прошлого, в числе которых он назвал и самого себя. «Поражение от Германии 1:7 на ЧМ-2014 было...
3 ноября 2014
Мишель Платини: «Золотой мяч» должен получить немец"
Президент УЕФА Мишель Платини выразил мнение, что «Золотой мяч» за 2014 год не должны получить ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси. По его мнению, эта награда должна быть вручена кому-то из сборной, которая выиграла чемпионат мира. «По большому счету, в год проведения чемпионата мира награда...
20 октября 2014
Президент УЕФА вернул подаренные ему часы стоимостью в $26,6 тысячи
Президент УЕФА Мишель Платини вернул часы стоимостью в $26,6 тысячи, подаренные ему на чемпионате мира-2014 Бразильской конфедерацией футбола (CBF). Ранее комитет по этике ФИФА обязал всех чиновников до октября возвратить подарки, сделанные организацией. Платини отметил, что собирается пожертвовать...
7 октября 2014
Фабио Капелло: «До ЧМ-2014 Акинфеев был одним из лучших вратарей Европы»
Главный тренер сборной России Фабио Капелло подтвердил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сохранит за собой место в составе национальной команды. «Да, Акинфеев делает ошибки, но все делают ошибки. Ошибки были серьезными, но я уверен в нем. Надеюсь, что в ближайшее время он станет тем же вратарем...
24 сентября 2014
Луис Суарес дисквалифицирован в компьютерной игре до конца октября
Четырехмесячная дисквалификация форварда «Барселоны» и сборной Уругвая Луиса Суареса, распространилась и на виртуальное пространство. Как сообщает Inside Spanish Football, в новой компьютерной игре FIFA 15 уругвайский игрок также не сможет выходить на поле в официальных матчах до конца октября...
24 сентября 2014
Фабио Капелло: «Сборная России должна играть более быстро и агрессивно»
Главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что его подопечные должны играть на более высоких скоростях, как того требует современный футбол. «Я уже говорил на, ЧМ-2014 был самый быстрый и самый техничный чемпионат в истории, — сказал Капелло. — И чтобы участвовать в этой гонке, мы в России...
16 сентября 2014
Конференция ФИФА и УЕФА по итогам Чемпионата мира открылась в Петербурге
Сегодня, 16 сентября, в гостинице «Коринтия» в Санкт-Петербурге открылась двухдневная конференция ФИФА и УЕФА для главных тренеров сборных и технических директоров национальных ассоциаций по итогам Чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Смольном...
16 сентября 2014
Анатолий Бышовец: «Проблема Капелло в том, что он ремесленник»
Бывший главный тренер «Локомотива», «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец указал на ошибки нынешнего главного тренера сборной России Фабио Капелло. Напомним, на ЧМ-2014 сборная России не смогла попасть в плей-офф, завершив выступления на групповой стадии. «Проблема Фабио Капелло, тренера нашей...
15 сентября 2014
Александр Кокорин: «На ЧМ-2014 сборная России не была раскрепощена»
Нападающий московского «Динамо» и сборной России Александр Кокорин заявил, что национальная дружина на чемпионате мира-2014 не была достаточно раскрепощена. Напомним, на ЧМ-2014 сборная России не смогла попасть в плей-офф, завершив выступления на групповой стадии. «Вообще я сделал такой вывод...
12 сентября 2014