ДТП с участием топ-менеджера "Лукойла"
Возобновлено следствие по делу о ДТП с участием топ-менеджера "Лукойла" (Москва)
Следственный комитет РФ удовлетворили ходатайство адвокатов жертв ДТП на Ленинском проспекте и возобновил расследование уголовного дела об автокатастрофе с участием топ-менеджера компании "Лукойл". Как заявил сегодня, 17 октября, адвокат Игорь Трунов, следователи намерены провести дополнительные...
17 октября 2012
Адвокаты жертвы ДТП с участием топ-менеджера "Лукойла" ходатайствуют о прекращении уголовного преследования (Москва)
Представители семьи Ольги Александриной, погибшей в ДТП с участием автомобиля топ-менеджера "Лукойла" на Ленинском проспекте Москвы в феврале 2010 г., выступили с ходатайством о прекращении ее уголовного преследования. Напомним, 25 февраля 2010 года автомобиль Citroen, за рулем которой находилась...
16 октября 2012
В Москве вспомнили погибших в ДТП на Ленинском проспекте
Акция памяти Ольги Александриной и Веры Сидельниковой, погибших в результате ДТП на Ленинском проспекте 25 февраля 2010 года, прошла в Москве. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на координатора общества "Синих ведерок" Петр Шкуматов. На разделительной полосе собралось около 50...
25 февраля 2012
Топ-менеджера "Лукойла" не будут проверять на полиграфе (Москва)
Мосгорсуд 28 ноября разрешил не проверять на полиграфе вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Анатолия Баркова в связи с дорожно-транспортным происшествием на Ленинском проспекте Москвы. Ранее отказ следователя проверить Баркова на полиграфе признал законным Тверской суд. Напомним, 25 февраля...
28 ноября 2011
Верховный суд удовлетворил просьбу родственников погибших в ДТП на Ленинском проспекте (Москва)
9 ноября Президиум Верховного суда (ВС) России подтвердил законность возобновления процесса по делу о ДТП на Ленинском проспекте в Москве. Напомним, 25 февраля 2010 года на Ленинском проспекте произошло столкновение Mercedes-Benz S500 вице-президента ЛУКОЙЛа Анатолия Баркова и Citroen сотрудницы...
9 ноября 2011
Дело по факту ДТП на Ленинском проспекте возобновят (Москва)
Президиум Верховного суда 9 ноября принял решение о возобновлении уголовного дела по ДТП на Ленинском проспекте Москвы с участием вице-президента "Лукойла" Анатолия Баркова. Таким образом удовлетворена жалоба родственников погибшей в аварии Веры Сидельниковой. ДТП, в результате которого погибли...
9 ноября 2011
Полиция Москвы возобновила дело о ДТП на Ленинском проспекте
Полиция Москвы 29 июля по решению Конституционного суда России отменила постановление о прекращении и возобновило производство по уголовному делу о ДТП на Ленинском проспекте с участием иномарки вице-президента ЛУКОЙЛа. Служебная иномарка вице-президента ЛУКОЙЛа Анатолия Баркова столкнулась с...
29 июля 2011
Виновность погибших лиц перестанет признаваться априори - адвокат о решении КС
Не стоит ожидать массового пересмотра уголовных дел после того, как Конституционный суд РФ признал сегодня, 14 июля, несправедливыми нормы Уголовного кодекса РФ, которые разрешают "закрыть" уголовное дело по смерти подозреваемого, в то время как его родственники настаивают на невиновности умершего...
14 июля 2011
Конституционный суд встал на сторону заявителей в "деле ДТП "Лукойла"
Конституционный суд России признал сегодня несправедливыми нормы Уголовного кодекса РФ, которые разрешают "закрыть" уголовное дело по смерти подозреваемого, в то время как его родственники настаивают на невиновности умершего. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 14 июля, в пресс-службе...
14 июля 2011
ФАР: В ДТП на Ленинском проспекте виноват Барков
Виновным в аварии на Ленинском проспекте Москвы был автомобиль вице-президента компании "Лукойл" Анатолия Баркова. Такие выводы спустя год после аварии приводятся в независимой экспертизе Федерации автовладельцев (ФАР) России. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, результаты расследования причин...
25 февраля 2011
Public.ru: Блогосфера и традиционные СМИ: сотрудничество или соперничество? Итоги 2010 г.
Предлагаем вашему вниманию итоговый обзор блогосферы 2010 года от интернет-библиотеки СМИ Public.Ru: рейтинг самых громких событий блогосферы 2010 года, нашедших отражение в печатных СМИ, цитируемость материалов блогосферы в традиционных СМИ за последние пять лет, рейтинг самых цитируемых блогеров...
22 декабря 2010
В Нарьян-Маре пройдет выездное заседание Совета Федерации
26 ноября в Нарьян-Маре пройдёт совещание Комиссии Совета Федерации по национальной морской политике на тему: "Актуальные вопросы государственного регулирования на Северном морском пути и его влияние на развитие регионов (на примере Ненецкого автономного округа). Как сообщили ИА REGNUM Новости в...
25 ноября 2010
Дело о ДТП на Ленинском отправлено на новое расследование
Мосгорсуд отменил решение о прекращении уголовного дела по факту ДТП на Ленинском проспекте в Москве с участием машины вице-президента " ЛУКойла " Анатолия Баркова. Об этом в эфире "Эха Москвы" сообщил адвокат погибшей в данной аварии Ольги Александриной Александр Новиков. Столкновение служебного...
3 ноября 2010
Колокольцев подвел итоги своей работы на посту главы столичного ГУВД
Следствие не нашло вины водителя ЛУКОЙЛа в ДТП на Ленинском проспекте, случившемся 25 февраля. Об этом заявил 7 сентября на пресс-конференции начальником ГУВД Москвы Владимир Колокольцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости. Журналисты попросили прокомментировать итоги расследования ДТП с...
7 сентября 2010
Адвокат: Закрытие дела о ДТП на Ленинском будет обжаловано
Закрытие уголовного дела о ДТП на Ленинском проспекте в Москве, в котором погибли сотрудницы Научного центра акушерства Вера Сидельникова и Ольга Александрина, будет оспорено в суде. Адвокат Игорь Трунов, представляющий в данном деле интересы семьи Александриных, заявил "Русскому Newsweek", что о...
7 сентября 2010
Дочь погибшей в ДТП с участием топ-менеджера ЛУКойла признана потерпевшей
В деле о ДТП на Ленинском проспекте Москвы с участием автомобиля вице-президента ЛУКойла Анатолия Баркова потерпевшей признана дочь Веры Сидельниковой - одной из женщин, погибших в аварии. Предполагается, что следствие передаст материалы дела по факту ДТП в прокуратуру 27 августа. Напомним, авария...
24 августа 2010
Следствие: В аварии с участием вице-президента "ЛУКойла" виновата погибшая
Причиной ДТП на Ленинском проспекте Москвы с участием автомобиля вице-президента ЛУКойла, в котором погибли две женщины, стал выезд автомобиля Citroеn на полосу движения машины Merсedes. Следователи, расследующие обстоятельства ДТП, возложили вину на погибшую Ольгу Александрину. Напомним, авария...
20 августа 2010
Московские автолюбители провели акцию протеста против произвола власти
В Москве Федерация автовладельцев России провела акцию протеста против "мигалок", транспортного налога и взяточничества сотрудников ГИБДД. Около 150 активистов Федерации провели митинг в защиту прав автомобилистов. Основными требованиями, которые выдвигали участники акции, были "Скажи нет произволу...
22 мая 2010
МВД: Экспертиза по ДТП с участием вице-президента ЛУКОЙЛа не завершена
По ДТП на Ленинском проспекте Москвы с участием машины вице-президента ЛУКОЙЛа Анатолия Баркова продолжаются дополнительные экспертизы, говорить об окончательных выводах по делу преждевременно. Об этом заявил официальный представитель МВД России 11 мая, опровергнув информацию СМИ, по данным которых...
11 мая 2010
Водителя и охранника вице-президента "Лукойла" не проверят на полиграфе
Водитель и охранник вице-президента ЛУКОЙЛа Анатолия Баркова не будут проходить проверку на детекторе лжи. Об этом заявил адвокат водителя Баркова Гари Мирзоян. "Это не более чем популистский ход для того, чтобы постараться в очередной раз представить в глазах общественности, какой монстр Барков...
20 апреля 2010