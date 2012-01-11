Дело «жемчужного прапорщика»
Защита "жемчужного прапорщика" обжаловала приговор петербургского суда
Защита "жемчужного прапорщика" Вадим Бойко, который был осужден на 3,5 года условно Куйбышевским судом Санкт-Петербурга 26 декабря 2011 года, обжаловала приговор. Кассация направлена в вышестоящую инстанцию. Об этом сегодня, 11 января, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на адвоката осужденного Анна...
11 января 2012
СМИ: "Жемчужный прапорщик" хочет вернуться в ряды петербургской полиции
"Жемчужный прапорщик" Вадим Бойко, который был осужден на 3,5 года условно Куйбышевским судом Санкт-Петербурга 26 декабря, хочет оспорить решение суда и вернуться на службу в правоохранительные органы. Об этом сегодня, 27 декабря, пишет газета "Известия". "Я на пенсии. Пенсия у меня - 6,7 тыс...
27 декабря 2011
Петербургский правозащитник: Мягкий приговор "жемчужному прапорщику" - сигнал остальным полицейским
"Приговор, вынесенный Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга "жемчужному прапорщику" Вадиму Бойко, слишком мягок". Об этом сегодня, 26 декабря, заявила секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. "Я думаю, что ему условного срока...
26 декабря 2011
"Жемчужный прапорщик" получил условный срок (Санкт-Петербург)
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 26 декабря, приговорил бывшего прапорщика петербургской милиции Вадима Бойко, известного как "жемчужный прапорщик", к 3,5 годам лишения свободы условно. Об этом сообщает "Эхо Москвы". Суд признал Бойко виновным в превышении должностных полномочий...
26 декабря 2011
Суд Санкт-Петербурга поставит точку в деле "жемчужного прапорщика"
Не исключено, что сегодня, 26 декабря, в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга будет вынесен приговор Вадиму Бойко, известному как "жемчужный прапорщик", сообщает корреспондент ИА REGNUM. На последнем судебном заседании он сказал, что "полжизни он служил Родине, сперва в армии в ВДВ, а затем...
26 декабря 2011
Суд Санкт-Петербурга: "жемчужный прапорщик" свою вину не признал
Вадим Бойко, известный как "жемчужный прапорщик", сегодня, 14 декабря, в Санкт-Петербурге на заседании Куйбышевского районного суда отказался признать свою вину, сообщает "Эхо Москвы". В своем заключительном слове он отметил, что "полжизни он служил Родине, сперва в армии в ВДВ, а затем в ОМОНе"...
14 декабря 2011
Петербургский суд может приговорить "жемчужного прапорщика" к 4 годам
Государственный обвинитель попросил Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорить прапорщика милиции Вадима Бойко, известного как "жемчужный прапорщик", к 4 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает "Эхо Москвы". Прокурор считает, что вина подсудимого полностью доказана...
13 декабря 2011
Защита "жемчужного прапорщика" оказалась нерасторопной - заседание опять перенесено
Судебное разбирательство по делу Вадима Бойко, бывшего прапорщика милиции, более известного как "жемчужный прапорщик", перенесено на 13 декабря. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, суд перенес рассмотрение дела на основании ходатайства защиты Бойко, которая попросила дополнительного времени для...
1 декабря 2011
Суд над петербургским "жемчужным прапорщиком" продолжится 1 декабря
Сегодня, 30 ноября, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продолжил рассматривать уголовное дело "жемчужного прапорщика" Вадима Бойко, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает "Эхо Москвы". Сегодня на суде должны были быть оглашены результаты судебно-психиатрической...
30 ноября 2011
В Санкт-Петербурге продолжат рассмотрение дела "жемчужного прапорщика"
Сегодня, 30 ноября, в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга вновь рассмотрят дело бывшего сотрудника милиции Вадима Бойко, известного как "жемчужный прапорщик". Об этом сегодня, 30 ноября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. 15 ноября заседание суда было отложено из-за отсутствия...
30 ноября 2011
Суд над "жемчужным прапорщиком" в Санкт-Петербурге опять перенесен
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вновь перенес рассмотрение дела бывшего сотрудника милиции Вадима Бойко, более известного как "жемчужный прапорщик". Об этом сегодня, 15 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM. Рассмотрение перенесено на 30 ноября. На этот раз слушания откладываются по...
15 ноября 2011
Суд Санкт-Петербурга: Дело "жемчужного прапорщика" перенесено
Дело "жемчужного прапорщика" Вадима Бойко опять перенесено, на этот раз на 15 ноября. Причина - в суд не предоставлены результаты психиатрическую экспертизу подсудимого. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает телеканал "РТР - Санкт-Петербург". Сам подсудимый на очередное заседание, которое...
26 октября 2011
Защитники "жемчужного прапорщика" просят проверить психику потерпевшего
Суд над бывшим прапорщиком милиции Вадимом Бойко, более известным как "жемчужный прапорщик", продолжится 26 октября. Такое решение принял сегодня, 26 сентября, на очередном заседании Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM. На сегодняшнем заседании суд успел...
26 сентября 2011
В Санкт-Петербурге продолжается рассмотрение дела "жемчужного прапорщика"
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 19 сентября, вернется к рассмотрению уголовного дела в отношении "жемчужного" прапорщика милиции Санкт-Петербурга Вадима Бойко, прередает "Эхо Москвы". Два предыдущих заседания по делу были перенесены из-за неявки защитника Бойко - адвоката Анны...
19 сентября 2011
Петербургского "жемчужного прапорщика" будут защищать за государственный счет
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга перенес заседание по делу "жемчужного прапорщика" на 19 сентября. Об этом сообщает сегодня, 17 августа, "Эхо Москвы". Бывший прапорщик милиции Вадим Бойко заявил, что его адвокат находится на больничном, но предъявить каких-либо документальных...
17 августа 2011
СМИ: Адвокат "жемчужного прапорщика" готова продолжать его защищать
Адвокат "жемчужного прапорщика" Вадима Бойко поправилась и готова принять участие в судебном заседании, назначенном на сегодня. Ранее суд перенес заседание по уголовному делу в связи с болезнью адвоката обвиняемого. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает "Эхо Москвы". Ранее сообщалось, что по факту...
17 августа 2011
"Жемчужный прапорщик" вдруг стал "жемчужным пенсионером" (Санкт-Петербург)
Полицейский Вадим Бойко сам сообщил о том, что он вышел на пенсию и больше не является сотрудником правоохранительных органов. Об этом сегодня, 4 августа, он заявил в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга, где рассматривается его дело, сообщает "Эхо Москвы". Бойко затруднился назвать точную...
4 августа 2011
Суд над "жемчужным прапорщиком" продолжится 17 августа (Санкт-Петербург)
Заседание по делу "жемчужного прапорщика" Вадима Бойко перенесено на 17 августа, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 августа. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга перенес заседание по данному делу в связи с тем, что адвокат подсудимого Вадима Бойко Анна Мюррей, а также представитель...
4 августа 2011
Суд над "жемчужным прапорщиком" в Санкт-Петербурге опять перенесли
Заседание по делу "жемчужного прапорщика" Вадима Бойко состоялось сегодня, 21 июля, в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга. Однако рассмотрение дела было перенесено на 4 августа, передает корреспондент ИА REGNUM. На этот раз заседание было отложено по просьбе государственного обвинителя. Он...
21 июля 2011
Суд над "жемчужным прапорщиком" продолжится 21 июля (Санкт-Петербург)
Заседание по делу "жемчужного прапорщика" продолжится 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 июля. В ходе сегодняшнего заседания, проходившего в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга, был допрошен свидетель защиты Вадима Бойко - сотрудник милиции Фетишов, который заявил, что...
11 июля 2011