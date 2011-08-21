Теракт на израильском курорте Эйлат
ХАМАС согласился прекратить обстрел Израиля
ХАМАС и другие радикальные палестинские группировки в секторе Газа сегодня согласились прекратить обстрелы Израиля. Перемирие начнет действовать с 22 часов по московскому времени, сообщает "Эхо Москвы". Напомним, в четверг произошла серия атак террористов в районе города Эйлат, погибли 8 израильян...
21 августа 2011
Со здания посольства Израиля в Каире сорвали флаг
У израильского посольства в Каире продолжаются акции протеста из-за смерти пяти египетских полицейских. Как сообщает BBC Russian, один из египетских демонстрантов забрался на крышу дома, где располагается посольство Израиля, и сорвал флаг еврейского государства, заменив его флагом Египта. У...
21 августа 2011
Минск осудил теракт в Израиле
Власти Белоруссии осудили террористические акты на юге Израиля и подчеркнули важность международного взаимодействия в борьбе с терроризмом. Соответствующее заявление сделал 19 августа пресс-секретарь МИД Белоруссии Андрей Савиных. В сообщении белорусского МИД говорится: "Белорусская сторона...
19 августа 2011
Число жертв теракта в Израиле выросло до 7 убитых и 33 раненых
Днем 18 августа группа террористов обстреляла автобус, следовавший в Эйлат, сообщает корреспондент ИА REGNUM в Израиле. Через 2 километра от места, где произошел первый теракт, был обстрелян еще один автобус. По данным на 18.00, в результате обстрелов автобуса, легковой автомашины и подрыва на мине...
18 августа 2011
Жертвы террористического акта на юге Израиля: 6 убитых, 26 раненых
Днем 18 августа группа террористов обстреляла автобус № 392, следовавшего из Беэр-Шева в Эйлат, сообщает корреспондент ИА REGNUM в Израиле. Большинство пассажиров автобуса были солдаты ЦАХАЛА. Они ответили на выстрелы огнем из табельного оружия. Через 2 километра от места, где произошел первый...
18 августа 2011
Террористический акт совершен в Израиле
Днем 18 августа группа террористов обстреляла автобус № 392, следовавшего из Беэр-Шева в Эйлат, сообщает корреспондент ИА REGNUM в Израиле. Инцидент произошел на шоссе №12, ранены 8 человек. Большинство пассажиров автобуса были солдаты ЦАХАЛА, ехавшие на выходные со своих баз. Они ответили на...
18 августа 2011