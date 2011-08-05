Теракт в детском саду Комсомольска-на-Амуре
Прокуратура проверяет все детские учреждения Кубани после взрыва в детсаду Комсомольска-на-Амуре
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку всех образовательных учреждений края, а также учреждений с круглосуточным пребыванием детей в связи со взрывом в детском саду Комсомольска-на-Амуре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. В рамках задания планируется проверить выполнение...
5 августа 2011
Подозреваемый в организации взрыва в детсаду заключен под стражу (Хабаровский край)
В Комсомольске-на-Амуре в отношении 28-летнего подозреваемого в совершении террористического акта в детском саду избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как 5 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю, об этом заявил глава следственного...
5 августа 2011
На Алтае проверяют безопасность образовательных учреждений
Полиция Алтайского края проверяет образовательные учреждения региона на предмет их антитеррористической защищенности. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, такое поручение дано Министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым и губернатором Алтайского края Александром Карлиным...
4 августа 2011
По подозрению в совершении теракта в детсаду задержан 28-летний безработный (Хабаровск)
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из краевого УФСБ задержали подозреваемого в совершении теракта в детском саду Комсомольска-на-Амуре. Как 3 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю...
3 августа 2011
Нургалиев навестил в больнице девочку, пострадавшую при взрыве в детсаду (Хабаровск)
Министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев навестил в больнице девочку, пострадавшую при взрыве в детском саду Комсомольска-на-Амуре. Как 3 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю, в ходе совещания, которое Нургалиев провел в Хабаровске, министр отметил...
3 августа 2011
По факту взрыва в детсаду Комсомольска-на-Амуре возбуждено уголовное дело (Хабаровский край)
В Хабаровском крае по факту взрыва в детском саду города Комсомольска-на-Амуре возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Как 2 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю, в настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные...
2 августа 2011
В Хабаровском крае пройдут антитеррористические проверки всех детских учреждений
В Хабаровском крае с целью выявления и пресечения возможных террористических актов пройдут проверки всех детских общеобразовательных учреждений. Как 2 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю, соответствующее указание подписал начальник краевого...
2 августа 2011