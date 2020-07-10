Крушение теплохода "Булгария"
В Татарии вспоминают погибших при крушении «Булгарии»
В этот день, 10 июля, девять лет назад произошла трагедия, изменившая жизнь многих семей. Вблизи села Сюкеево в Камско-Устьинском районе Татарии затонул дизель — электроход «Булгария». На его борту находился 201 человек, 79 пассажиров удалось спасти экипажу проходившего мимо теплохода «Арабелла»...
10 июля 2020
В Казани одна из главных обвиняемых по делу "Булгарии" попросила амнистии
Субарендатор затонувшего прогулочного теплохода Светлана Инякина - одна из основных обвиняемых по делу о гибели 122 человек, попросила суд амнистировать ее, передает 31 декабря корреспондент ИА REGNUM. Подсудимая рассчитывает на помилование, как мать-одиночка, воспитывающая двух детей: сына 2009-го...
31 декабря 2013
В Татарстане вспоминают крушение "Булгарии"
Сегодня, 10 июля, исполнилось ровно два года со дня крушения теплохода "Булгария", в котором погибли 122 человека, в том числе 28 детей. Чтобы почтить память погибших, их родственники и очевидцы трагедии планируют поехать в село Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана, где потерпел крушение...
10 июля 2013
В Татарстане почтят память погибших при крушении "Булгарии"
В селе Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана в среду, 10 июля, пройдет митинг памяти по погибшим в результате крушения теплохода "Булгария". Об этом сообщается на сайте президента республики. Как говорится в распространенном пресс-службой релизе, в митинге скорби примет участие президент...
10 июля 2013
Обвиняемые по делу "Булгарии" останутся под стражей еще два месяца
До 10 августа продлил сегодня, 6 июня, Московский районный суд Казани срок содержания под стражей четверых подсудимых по делу о крушении теплохода "Булгария". Очередной срок содержания под стражей истекал 10 июня. В настоящее время ведется допрос потерпевших, пока допрошены 65 человек. Завтра...
6 июня 2013
В Татарстане на суд по "Булгарии" не явился ни один потерпевший
Сегодня, 6 июня, казанском ДК "Юность", где продолжается судебный процесс по делу о крушении дизель-электрохода "Булгария", на слушания не явился ни один не потерпевший. В этой связи судья объявил о том, что потерпевших, отказавшихся от дачи показаний, в принудительном порядке начнут доставлять в...
6 июня 2013
В Казани родственник погибших на "Булгарии" попросил суд утопить подсудимых
Сегодня, 30 мая, один из родственников погибших на дизель-электроходе "Булгария" попросил суд назначить обвиняемым "смертную казнь через утопление". В противном случае он грозился устроить самосуд, передает корреспондент ИА REGNUM. В казанском ДК "Юность", где проходит выездное судебное заседание...
30 мая 2013
В Казани огласили обвинительное заключение по делу о крушении "Булгарии"
Вчера, 28 мая, в Московском райсуде Казани было оглашено обвинительное заключение по делу о крушении дизель-электрохода "Булгария", жертвами которого в июле 2011 года стали 122 человека, передает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщалось ранее, в СКР считают, что трагедии причастны субарендатор...
29 мая 2013
В Казани продолжился процесс по делу о крушении "Булгарии"
Сегодня, 27 мая, в Казани продолжился судебный процесс по делу о крушении теплохода "Булгария", затонувшем в 2011 году. В настоящий момент представитель прокуратуры зачитывает обвинительное заключение, насчитывающее более 90 томов. Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая процесс по данному уголовному был...
27 мая 2013
В Казани начался процесс по делу о гибели теплохода "Булгария"
В Московском районном суде Казани сегодня, 6 мая, начался процесс по делу о крушении дизельэлектрохода "Булгария", которое произошло летом 2011 года, сообщили ИА REGNUM в суде. Судебное заседание длилось чуть более двух часов. За это время суд установил личности обвиняемых, уточнил список...
6 мая 2013
Обвиняемые в крушении "Булгарии" закончили знакомиться с материалами дела (Татарстан)
Следственные органы Следственного комитета РФ по Республике Татарстан завершили процедуру ознакомления обвиняемых в крушении теплохода "Булгария" с материалами уголовного дела. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ, к уголовной ответственности привлекаются пять человек...
31 января 2013
Капитан Егоров за неоказание помощи пассажирам "Булгарии" приговорен к штрафу в 190 тыс руб.
Московский районный суд города Казани вынес приговор капитан буксира "Дунайский-66" Александру Егорову за неоказание помощи пассажирам затонувшего теплохода "Булгария". Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Егоров признан виновным в совершении преступления...
28 февраля 2012
В Казани наградили членов экипажа "Арабеллы"
Министр транспорта РФ Игорь Левитин наградил государственными наградами России членов экипажа теплохода "Арабелла", героически спасавшим пассажиров потерпевшей крушение "Булгарии". Церемония награждения прошла в Казанском кремле, в мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов...
10 февраля 2012
В Казани суд продлил срок ареста обвиняемому по делу "Булгарии"
Вахитовский районный суд Казани снова продлил срок ареста бывшему главному госинспектору Казанского линейного отдела Волжского управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора Владиславу Семенову. Он является обвиняемым по делу о крушении теплохода "Булгария". По ходатайству...
9 февраля 2012
В Казани прошла коллегия Приволжского регионального центра МЧС
В столице Татарстана прошло заседание коллегии Приволжского регионального центра МЧС России. Совещание состоялось в рамках учебно-методического сбора с председателями комиссий по ЧС и пожарной безопасности органов исполнительной власти субъектов РФ и начальников ГУ МЧС субъектов ПФО. В работе...
8 февраля 2012
Капитан буксира, прошедшего мимо тонущей "Булгарии", своей вины не признает
Процесс по делу Александра Егорова, капитана буксира "Дунайский-66", прошедшего мимо терпящих бедствие пассажиров и экипажа теплохода "Булгария" в июле прошлого года, стартовал сегодня в Московском районном суде Казани. Рассмотрение дела начиналось в Камско-Устьинском районе республики, где...
6 февраля 2012
В Москве наградили казанского капитана, спасшего потерпевших с "Булгарии"
Капитан туристического теплохода "Арабелла" Роман Лизалин, принявший в июле прошлого года на борт своего судна 79 потерпевших с затонувшего в Татарии теплохода "Булгария", получил премию "Своя колея". Награду на сцене московского театра на Таганке вручили глава МЧС России Сергей Шойгу и дважды...
24 января 2012
Капитан "Арбата" за неоказание помощи пассажирам "Булгарии" оштрафован на 130 тыс руб.
Камско-Устьинский районный суд Республики Татарстан признал капитана сухогруза "Арбат" Юрия Тучина виновным в неоказании помощи терпящим бедствие при крушении теплохода "Булгария" (ст. 270 УК РФ - неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие). Как сообщили ИА REGNUM в Приволжском...
26 декабря 2011
Уволенный директор Казанского речпорта не уверен, что его восстановят на работе
Завтра, 9 декабря, в Верховном суде Татарстана состоится рассмотрение кассационной жалобы бывшего директора филиала "Казанский пассажирский порт" судоходной компании "Татфлот" Рашида Сафина. 15 июля он был уволен в связи с крушением туристического теплохода "Булгария", случившимся за пять дней до...
8 декабря 2011
В Татарстане отложен суд на капитаном буксира, прошедшего мимо тонущей "Булгарии"
Суд Камско-Устьинского района Татарстана 6 декабря должен был рассматривать дело капитана буксира "Дунайский-66", который прошел мимо тонущих пассажиров теплохода "Булгария". Александру Егорову грозит до двух лет лишения свободы по статье "неоказание помощи терпящим бедствие". Однако от потерпевших...
7 декабря 2011