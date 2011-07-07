Катастрофа самолета Ту-134 в Петрозаводске
37% россиян следили за событиями в Карелии, где упал Ту-134: Опрос ФОМ
10% россиян следили за событиями в Карелии, где произошла авиакатастрофа самолета Ту-134, выполнявшего рейс Москва-Петрозаводск. Такие данные привел Фонд "Общественное мнение", проведя опрос на тему: "Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в средствах массовой информации, больше всего...
7 июля 2011
37% россиян следили за событиями в Карелии, где упал Ту-134: Опрос ФОМ
37% россиян следили за событиями в Карелии, где произошла авиакатастрофа самолета Ту-134, выполнявшего рейс Москва-Петрозаводск. Такие данные привел Фонд "Общественное мнение", проведя опрос на тему: "Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в средствах массовой информации, больше всего...
4 июля 2011
Кровавая резня, предвзятое судейство: обзор СМИ Тамбовской области
Обзор прессы Тамбовской области с 27 июня по 1 июля 2011 г. Тамбовщину скандалы вокруг ЕГЭ обошли стороной, вопиющих нарушений во время сдачи экзаменов не зафиксировано. Во всяком случае, в том, что каждый школьник сдавал ЕГЭ сам за себя, чиновники от образования ручаются. И все же, как выяснил...
1 июля 2011
Добровольцы, спасавшие пострадавших в катастрофе Ту-134 в Карелии, получили награды
Добровольцы, помогавшие спасать выживших в авиакатастрофе под Петрозаводском 20 июня, получили ведомственные награды МЧС России. Медалями "За отвагу на пожаре" награждены Сейран Сафарян и Сурик Сафарян. Казимир Завиновский отмечен медалью "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации"...
28 июня 2011
Большинство авиакатастроф происходит не из-за технических неполадок - эксперты
Большинство авиакатастроф в мире не связано с техническими неполадками. Об этом сегодня, 27 июня, на пресс-конференции в Москве заявили вице-президент НП "Безопасность полетов" Рафаил Аптуков, эксперт в области гражданской авиации, бывший первый зампред авиационной комиссии Совета Международной...
27 июня 2011
МАК: Оборудование аэропорта в Петрозаводске до аварии работало исправно
Международный авиационный комитет распространил информацию о ходе работ Комиссии по расследованию катастрофы самолета Ту-134 RA-65691 авиакомпании "РУСЭЙР" (Петрозаводск, Карелия). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, комитет сообщил, что в настоящее время комиссия продолжает работу на месте...
27 июня 2011
Число жертв авиакрушения в Карелии достигло 46 человек
В московской больнице скончалась ещё одна пострадавшая в авиакатастрофе в Карелии. Девушка получила тяжёлые ожоги, врачи не смогли её спасти. В итоге число жертв крушения ТУ-134 достигло 46. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет ТУ-134 авиакомпании "Русэйр" вечером 20 июня вылетел из...
26 июня 2011
Семьям погибших в авиакатастрофе самарцев выплатят 300 тыс. рублей
Семьям лиц, проживавших на территории Самарской области и погибших в результате авиакатастрофы 21 июня около Петрозаводска, будет оказана помощь из резервного фонда правительства Самарской области в размере 300 тыс.руб. (каждой семье), сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в Департаменте по...
24 июня 2011
"Оренбургские авиалинии" готовы отказаться от Ту-134
Авиакомпания "Оренбургские авиалинии" готова отказаться от эксплуатации самолётов Ту-134. Об этом 24 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил первый заместитель директора авиакомпании "Оренбургские авиалинии" Сергей Лазарев. Однако для таких действий необходимо Постановление Правительства РФ или...
24 июня 2011
Медведев предложил вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах, Росавиаконсорциум - не согласен
Президент России Дмитрий Медведев 23 июня дал поручение проанализировать вопрос о возможности вывода Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах со следующего года. "Я поручил министерству, чтобы готовили в целом форсированный вывод Ту-134 из эксплуатации. Это пора сделать", - сказал Медведев в...
23 июня 2011
Глава МИД Литвы выразил соболезнования России в связи с авиакатастрофой
Министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис выразил соболезнования министру иностранных дел России Сергею Лаврову и министру транспорта, сопредседателю Литовско-российской межправительственной комиссии Игорю Левитину в связи с гибелью российских граждан в авиакатастрофе под Петрозаводском...
23 июня 2011
Саратовец погиб в авиакатастрофе в Карелии
Саратовец погиб в авиакатастрофе в Карелии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе ГУ МЧС России. Это член экипажа, бортмеханик потерпевшего крушение пассажирского ТУ-134 -А3 Виктор Тимошенко. Всего на борту находилось 52 человека, выжили семеро. ТУ-134-А3 разбился 21 июня в...
23 июня 2011
В аэропортах Башкирии усилены меры контроля безопасности полетов
В правительстве Башкирии принято усилить контроль над безопасностью полетов в аэропортах республики и исправностью технических систем как наземных, так и установленных на бортах самолетов. Об этом говорилось сегодня, 23 июня, на оперативном совещании с руководителями аэропорта Уфы, Нефтекамска и...
23 июня 2011
Пилотам ТУ-134 сложно пересаживаться на Boieng, но парк всё равно надо менять: мнение
На самолетах марки ТУ-134 лучше не летать больше 35 лет. Такое мнение сегодня, 22 июня, после пресс-конференции в Санкт-Петербурге в общении с корреспондентом ИА REGNUM, высказал лётчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин. По его словам, по своему техническому состоянию российские...
22 июня 2011
На месте авиакатастрофы под Петрозаводском установили памятную стелу
На месте крушения пассажирского лайнера Ту-134 под Петрозаводском, в котором погибли 45 человек, установили памятную стелу, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 22 июня к ней возложили цветы и венки глава Карелии Андрей Нелидов и представители республиканской власти. Выступая перед собравшимися...
22 июня 2011
Семьям самарцев, погибших в авиакатастрофе в Карелии, окажут помощь
Губернатор Самарской области Владимир Артяков выразил соболезнования родным и близким погибших в результате падения самолёта Ту-134 вблизи аэропорта города Петрозаводска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в Департаменте по информационной политике и связям с общественностью аппарата...
22 июня 2011
Заслуженный пилот России: В Петрозаводск лучше летать днём
Ночные полёты из Москвы или Санкт-Петербурга в Петрозаводск лучше не назначать. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое мнение сегодня, 22 июня, на пресс-конференции в Санкт-Петербурге высказал лётчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин. По его словам, в аэропорт Петрозаводска...
22 июня 2011
Эксперт: Пилоту ТУ-134, летевшему в Карелию, надо было идти на второй круг или выбрать запасной аэродром
Пилот самолета ТУ-134, потерпевшего катастрофу вблизи аэропорта Петрозаводска в ночь на 21 июня 2011 года, принял автомобильную дорогу за взлётно-посадочную полосу, что стало роковой ошибкой. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 22 июня, на пресс-конференции в...
22 июня 2011
В авиакатастрофе в Петрозаводске выживших могло бы не быть: мнение
Семь человек, выживших при крушении самолёта ТУ-134 в Петрозаводске 21 июня, спаслись почти чудом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 22 июня, на пресс-конференции в Санкт-Петербурге начальник управления оперативного планирования Северо-Западного регионального центра МЧС...
22 июня 2011
МЧС: Автомобиля под обломками ТУ-134 в Петрозаводске не найдено
Самолёт ТУ-134, потерпевший аварию при посадке в аэропорту Петрозаводска республики Карелия, сел на землю, а не на автомобиль. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 22 июня, на пресс-конференции в Санкт-Петербурге начальник управления оперативного планирования Северо-Западного...
22 июня 2011