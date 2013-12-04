Убийство осетинского поэта Шамиля Джигкаева (Джикаева)
Именем Шамиля Джикаева назвали улицу во Владикавказе (Северная Осетия)
Власти североосетинской столицы приняли решение увековечить память народного поэта РСО-Алания Шамиля Джикаева, сообщила 4 декабря мэрия Владикавказа, передает корреспондент ИА REGNUM. Именем ученого-филолога и общественного деятеля Джикаева, погибшего от рук исламского экстремиста, назовут улицу...
4 декабря 2013
В Северной Осетии освобождены из мест заключения члены мусульманской общины
Четверо прихожан мусульманской общины Владикавказа, осужденные за незаконное хранение оружия и наркотиков, вышли из мест заключения. Как сообщил 21 сентября корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель совета муфтиев России, глава Духовного управления мусульман РСО-Алания Хаджимурат Гацалов, осужденные...
21 сентября 2012
Во Владикавказе установлен памятник убитому поэту (Северная Осетия)
На Аллее славы во Владикавказе установлен памятник народному поэту Северной Осетии Шамилю Джикаеву. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, почтить память общественного деятеля, поэта, писателя и ученного пришли десятки жителей североосетинской столицы, студенты факультета осетинской филологии...
25 июня 2012
В Северной Осетии нет предпосылок для экстремизма: муфтий
Сегодня, 19 декабря, во Владикавказе состоялась встреча муфтия Северной Осетии Хаджимурата Гацалова с представителями федеральных и республиканских СМИ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, глава мусульман республики рассказал журналистам о работе ДУМСО за текущий год и подробно проинформировал о...
19 декабря 2011
Арестованные в Северной Осетии мусульмане осуждены к различным срокам наказания
В Северной Осетии предстали перед судом почти все члены мусульманской общины Владикавказа, арестованные 1 июня 2011 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, мусульмане были задержаны правоохранительными органами по подозрению в пособничестве исламскому экстремисту Давиду Мурашеву...
16 декабря 2011
Димитрий Гарм: Северная Осетия: беспрецедентное вмешательство в церковные дела
Внутрицерковный конфликт, разгоревшийся в Северной Осетии, ведет не только к ослаблению позиций православия в этой республике с непростой конфессиональной ситуацией, но и к значительному усилению позиций исламистов и сектантов. Светские власти, открыто поддержавшие одну из сторон, увы, лишь...
18 ноября 2011
Генпрокуратура взяла под контроль расследование дел арестованных в Северной Осетии мусульман
В Генеральной прокуратуре рассмотрено обращение муфтията Северной Осетии о нарушении прав граждан задержанных по подозрению в убийстве поэта Шамиля Джигкаева (Джикаева). Как сообщил 23 августа корреспонденту ИА REGNUM глава Духовного управления мусульман РСО-Алания Хаджимурат Гацалов, в надзорном...
23 августа 2011
Адвокаты арестованных в Северной Осетии мусульман не верят следователям
Группа адвокатов, защищающих интересы арестованных членов мусульманской общины Владикавказа, опровергает версию следователей о причастности их подзащитных к ваххабитскому подполью. Как сообщает 19 августа корреспондент ИА REGNUM, адвокаты заявили, что прикомандированным в республику сотрудникам...
19 августа 2011
Под стражей в Северной Осетии остаются 12 членов мусульманской общины
В Северной Осетии приговорен к одному году лишения свободы условно представитель мусульманской общины города Владикавказа. Еще один человек находится под домашним арестом и ожидает суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 августа в муфтияте республики. В настоящее время адвокатам...
18 августа 2011
Эксперт: В Моздокский район Северной Осетии проникают ваххабиты
"Сегодня уже можно со всей ответственностью заявить, что в Северной Осетии действуют приверженцы радикального ислама". Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 25 июля североосетинский эксперт Георгий Зозров. "Подтверждением моих слов является ритуальное убийство народного поэта республики...
25 июля 2011
Родственники арестованных в Северной Осетии мусульман встретились с журналистами
Сегодня, 14 июля, в офисе Духовного управления мусульман Северной Осетии (ДУМСО) состоялась встреча представителей СМИ с родственниками арестованных членов мусульманской общины Владикавказа. Как передает корреспондент ИА REGNUM, с инициативой о встрече с журналистами выступили родные находящихся в...
14 июля 2011
Прокуратура Северной Осетии проверяет жалобы арестованных мусульман
По факту убийства народного поэта и общественного деятеля Северной Осетии Шамиля Джигкаева (Джикаева) Главным Следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело. Как сообщили 25 июня корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре РСО-Алания, по подозрению...
27 июня 2011
Муфтият Северной Осетии заявляет, что к арестованным мусульманам не допускают адвокатов
В Северной Осетии остаются в следственном изоляторе 16 членов мусульманской общины республики. Как сообщили 21 июня корреспонденту ИА REGNUM в муфтияте РСО - Алания, арестованные по-прежнему лишены помощи со стороны адвокатов. По словам представителя ДУМСО Ибрагима Дзагурова, адвокаты составили...
21 июня 2011
Сложности в отношении к исламу в Осетии возникли после Беслана, а не конфликта в Пригородном районе: эксперт
Истоки нынешнего обострения ситуации внутри и вокруг мусульман - этнических осетин назвал ИА REGNUM североосетинский эксперт Игорь Дулаев. "Здесь совпало по времени несколько факторов. Во-первых, после распада Советского Cоюза конфессиональная жизнь, и это касается не только мусульман...
14 июня 2011
Высший совет осетин не будет собираться по просьбе отца убийцы Джигкаева
Заседания президиума общественного движения "Высший совет осетин" ("Стыр ныхас") 9 июня не будет. Корреспонденту ИА REGNUM сообщили в организации, что сегодня никаких заседаний проводиться не будет. Ранее североосетинский информационный портал 15-й регион сообщил, что сегодня во Владикавказе...
9 июня 2011
Муфтий Северной Осетии: Убийца поэта Джигкаева совершил никем не прощаемый грех
Во Владикавказе депутат Государственной думы РФ от Северной Осетии Арсен Фадзаев встретился с муфтием РСО-Алания Хаджимуратом Гацаловым. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в ходе беседы было подчеркнуто, что главная на сегодняшний день задача - сохранение стабильности, межконфессионального и...
8 июня 2011
В Северной Осетии нарушают права подследственных мусульман: Общественная палата РФ
Ситуация в Северной Осетии в настоящее время грозит возникновением "управляемого хаоса". Об этом на пресс-конференции в Москве 8 июня заявили члены рабочей группы по развитию общественного диалога и институтов гражданского общества на Кавказе Общественной палаты РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM...
8 июня 2011
Лучшие времена для Осетии еще впереди: Мамсуров
7 июня в загородной резиденции главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова состоялась встреча с представителями федеральных и местных СМИ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, около двух часов руководитель республики отвечал на вопросы журналистов. В ходе беседы были подняты актуальные для региона...
7 июня 2011
В Северной Осетии действуют исламисты, заявляют силовики
В Северной Осетии действуют приверженцы радикального ислама. Такое предположение высказали в одном из силовых структур республики, передает 7 июня корреспондент ИА REGNUM. Источник в силовом ведомстве пояснил, что задержанные 1 июня члены мусульманской общины Владикавказа имели контакты с...
7 июня 2011
В Северной Осетии появилось антиваххабитское сопротивление
Угроза ваххабизма в Северной Осетии есть, заявили члены осетинского антиваххабисткого сопротивления в эфире телеканала НТВ 4 мая. Двое человек дали интервью телеканалу в масках. По их словам, поскольку наблюдается усиление радикального ислама в республике, "люди берутся за оружие, потому что нет...
6 июня 2011